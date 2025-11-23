Σε φάση υλοποίησης μπαίνουν τα πρώτα μέτρα του προϋπολογισμού του 2026 με το χρονοδιάγραμμα να «τρέχει» και να ολοκληρώνεται στο τέλος Απριλίου.

Με τη μισθοδοσία του Δεκεμβρίου, στο τέλος του μήνα, τα στελέχη των Σωμάτων Ασφαλείας (αστυνομικοί, λιμενικοί, πυροσβέστες) θα λάβουν τις αυξήσεις στις αποδοχές τους, αναδρομικά από 1η Οκτωβρίου για τρεις μήνες (Οκτώβριο, Νοέμβριο, Δεκέμβριο) και θα δουν τα νέα εκκαθαριστικά με τους αναπροσαρμοσμένους μισθούς τους.

Οι αυξήσεις που θα δουν 76.000 στελέχη των Σωμάτων Ασφαλείας ανέρχονται συνολικά σε 32 εκατ. ευρώ. Ταυτόχρονα, την επόμενη Παρασκευή πιστώνονται η εφάπαξ ενίσχυση των 250 ευρώ στους χαμηλοσυνταξιούχους ανασφάλιστους υπερήλικες και άτομα με αναπηρία καθώς η επιστροφή ενοικίου με συνολικά 590 εκατ. ευρώ να καταλήγουν σε τραπεζικούς λογαριασμούς ανήμερα της… Black Friday.

Πριν το τέλος του έτους ενεργοποιούνται ακόμη τρία βασικά μέτρα:

Μείωση παρακράτησης φόρου σε δημοσίους υπαλλήλους και συνταξιούχους, με το όφελος μεγαλύτερο για οικογένειες με παιδιά και νέους έως 30 ετών. Το όφελος θα φανεί με την καταβολή του μισθού του Ιανουαρίου. Αύξηση κύριων συντάξεων κατά 2,4%, αλλά και πρώτη αξηση 1,2% σε όσους έχουν προσωπική διαφορά. Προκαταβολή επιδόματος θέρμανσης περίπου 100 εκατ. ευρώ η οποία θα φανεί στους τραπεζικούς λογαριασμούς των δικαιούχων πριν τα Χριστούγεννα και συγκεκριμένα έως τις 23 Δεκεμβρίου 2025.

Από 1η Ιανουαρίου έρχονται: