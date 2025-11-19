Σε μια περίοδο που ο ενεργειακός κλάδος μεταμορφώνεται με ταχείς ρυθμούς, ο Όμιλος ΔΕΗ παρουσιάζει στο Λονδίνο το ανανεωμένο στρατηγικό του πλάνο για την τριετία 2026-2028, σηματοδοτώντας ένα νέο κεφάλαιο ανάπτυξης και τεχνολογικής αναβάθμισης. Η εταιρεία σχεδιάζει επενδύσεις ύψους €10,1 δισ., με το μεγαλύτερο μέρος τους να κατευθύνεται σε έργα καθαρής ενέργειας, ευέλικτης παραγωγής και εκσυγχρονισμού των δικτύων σε Ελλάδα και Νοτιοανατολική Ευρώπη.

Η ΔΕΗ έκλεισε το εννεάμηνο του 2025 με ισχυρή οικονομική επίδοση, επιβεβαιώνοντας τον ρόλο της ως έναν από τους ταχύτερα αναπτυσσόμενους ενεργειακούς ομίλους στη Νοτιοανατολική Ευρώπη. Με προσαρμοσμένο EBITDA 1,7 δισ. ευρώ και καθαρά κέρδη 380 εκατ. ευρώ, ο όμιλος κινείται με συνέπεια προς τον στόχο των 2 δισ. EBITDA για το σύνολο της χρονιάς.

Ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου, κ. Γεώργιος Στάσσης, δήλωσε ενόψει του Capital Markets Day: «Το 2019 πήραμε μία απόφαση: να γίνουμε μία σύγχρονη, πράσινη, βιώσιμη και ψηφιακή εταιρεία. Μετά από σχεδόν έξι χρόνια ριζικού μετασχηματισμού και εν μέσω κοσμογονικών αλλαγών σε γεωπολιτικό και τεχνολογικό επίπεδο, ο απολογισμός είναι θετικός: οι στόχοι μας – οικονομικοί και στρατηγικοί – έχουν επιτευχθεί, η πλήρης απολιγνιτοποίηση ολοκληρώνεται και η απόδοση για τους μετόχους έχει αυξηθεί κατακόρυφα, ξεπερνώντας τους ευρωπαϊκούς μέσους όρους του κλάδου. Όμως δεν εφησυχάζουμε – το μέλλον ανήκει σε εκείνους που οραματίζονται, σχεδιάζουν και πολεμούν. Γι’ αυτό και την επόμενη τριετία συνεχίζουμε να επενδύουμε δυναμικά. Με πάνω από €10 δισ. επενδύσεις, μεταξύ 2026 και 2028, σε ενεργειακές και τεχνολογικές υποδομές και με τον πελάτη πάντα στο επίκεντρο της στρατηγικής μας, οραματιζόμαστε ακόμα περισσότερα τη θέση μας ως Powertech εταιρείας. Όραμά μας είναι να προσφέρουμε συνεχώς καλύτερες υπηρεσίες και πραγματική προστιθέμενη αξία σε όλους τους πελάτες μας».

«Το Στρατηγικό Σχέδιο του Ομίλου ΔΕΗ που παρουσιάζουμε σήμερα για την επόμενη τριετία έχει ισχυρό αναπτυξιακό πρόσημο, με το 93% των κεφαλαίων να κατευθύνεται σε νέα έργα. Η ΔΕΗ αναπτύσσεται ακόμα πιο γρήγορα, δημιουργώντας ολοένα και μεγαλύτερη αξία για τους μετόχους και τους πελάτες της, αυξάνοντας παράλληλα το θετικό αποτύπωμά της στην κοινωνία και το περιβάλλον».

Στο επίκεντρο νέες επενδύσεις και ταχύτερη ανάπτυξη

Το στρατηγικό σχέδιο της επόμενης περιόδου διαθέτει καθαρό αναπτυξιακό πρόσημο, καθώς το 93% των κεφαλαίων θα κατευθυνθεί σε νέα έργα. Η ΔΕΗ θέτει ως βασικούς άξονες την αύξηση της εγκατεστημένης ισχύος, την πλήρη απολιγνιτοποίηση, την ενίσχυση των ΑΠΕ και την υιοθέτηση τεχνολογιών που βελτιώνουν την ευστάθεια του συστήματος και την εξυπηρέτηση των πελατών.

Το πλάνο προβλέπει:

Ανάπτυξη 6,3 GW νέων ΑΠΕ σε Ελλάδα και ΝΑ Ευρώπη, με συνολική εγκατεστημένη ισχύ 12,7 GW το 2028.

σε Ελλάδα και ΝΑ Ευρώπη, με συνολική εγκατεστημένη ισχύ το 2028. Προσθήκη 1,5 GW ευέλικτης ισχύος , με έργα όπως μπαταρίες, μονάδες αερίου και υδροηλεκτρικά.

, με έργα όπως μπαταρίες, μονάδες αερίου και υδροηλεκτρικά. Πλήρη απολιγνιτοποίηση έως το τέλος του 2026 και μείωση εκπομπών κατά 85% μεταξύ 2019 και 2028.

έως το τέλος του 2026 και μείωση εκπομπών κατά μεταξύ 2019 και 2028. Σταδιακή αύξηση της συνολικής εγκατεστημένης ισχύος στα 16,6 GW .

. Σημαντικές επενδύσεις στα δίκτυα Ελλάδας και Ρουμανίας, με τη Ρυθμιζόμενη Περιουσιακή Βάση να διαμορφώνεται σε €6,5 δισ. στο τέλος της τριετίας.

Στόχος η ενδυνάμωση της παρουσίας στη Νοτιοανατολική Ευρώπη

Ο Όμιλος συνεχίζει να ενισχύει το καθετοποιημένο επιχειρηματικό του μοντέλο, δίνοντας έμφαση στη Ρουμανία, όπου οι επενδύσεις σε ΑΠΕ θα υποστηρίξουν τις ενεργειακές ανάγκες της PPC Romania. Παράλληλα, η εταιρεία επεκτείνει το χαρτοφυλάκιο λύσεων προστιθέμενης αξίας, όπως ηλεκτροκίνηση, αντλίες θερμότητας, Fiber-To-The-Home και εφαρμογές ενεργειακής διαχείρισης.

Το πλάνο προβλέπει επίσης αξιοποίηση της Τεχνητής Νοημοσύνης σε όλο το φάσμα της λειτουργίας του Ομίλου, από την παραγωγή και τα δίκτυα έως την εμπορική δραστηριότητα, τη συντήρηση και την εξυπηρέτηση πελατών.

Οικονομικοί στόχοι που ενισχύουν τη δυναμική πορεία

Η οικονομική εικόνα που στοχεύει να παρουσιάσει η ΔΕΗ έως το 2028 χαρακτηρίζεται από ισχυρό ρυθμό ανάπτυξης:

Συνολικές επενδύσεις €10,1 δισ. , με το 93% σε έργα ανάπτυξης.

, με το 93% σε έργα ανάπτυξης. EBITDA €2,9 δισ. το 2028 , από €1,3 δισ. το 2023 – αύξηση 18% CAGR.

, από €1,3 δισ. το 2023 – αύξηση 18% CAGR. Αύξηση μερίσματος κατά 37% CAGR , με στόχο €1,2 ανά μετοχή .

, με στόχο . Διατήρηση του δείκτη Καθαρού Χρέους/EBITDA κάτω από 3,5x, με το 70% των επενδύσεων να χρηματοδοτείται από λειτουργικές ταμειακές ροές.

Με έναν συνδυασμό επενδύσεων σε καθαρές τεχνολογίες, δικτύων νέας γενιάς και ψηφιακών λύσεων, η ΔΕΗ διαμορφώνει ένα νέο πλαίσιο ανάπτυξης που ενισχύει την ενεργειακή μετάβαση της περιοχής και ενδυναμώνει την ανταγωνιστικότητά της για τα επόμενα χρόνια.