H Eurobank, στο πλαίσιο της στρατηγικής της συνεργασίας με την Fairfax Digital Services (μέλος του Ομίλου Fairfax), ανακοινώνει μια εμβληματική πρωτοβουλία στον τομέα της Τεχνητής Νοημοσύνης, με την υποστήριξη των EY και Microsoft, με σκοπό την επιτάχυνση του ψηφιακού της μετασχηματισμού μέσω τεχνολογιών αιχμής. Η πρωτοβουλία αυτή φέρνει κοντά κορυφαίους τεχνολογικούς οργανισμούς και ειδικούς στις χρηματοοικονομικές υπηρεσίες, τοποθετώντας την Eurobank στην πρώτη γραμμή της υιοθέτησης στον τραπεζικό κλάδο της Agentic AΙ (Τεχνητής Νοημοσύνης με Δυνατότητα Αυτόνομης Δράσης) – συστημάτων που λειτουργούν με αυτονομία, μαθαίνουν και προσαρμόζονται, προσφέροντας ευφυή αποτελέσματα, πέρα από την παραδοσιακή αυτοματοποίηση.

Η πρωτοβουλία αυτή διαμορφώνει τις προϋποθέσεις για ένα νέο πρότυπο τραπεζικής με Τεχνητή Νοημοσύνη στην Ευρώπη, συνδυάζοντας στρατηγικό όραμα, τεχνολογική υπεροχή και βαθιά γνώση του χρηματοοικονομικού τομέα.

Σε στενή συνεργασία με τις ομάδες του AI & Data Centre of Excellence της EY στην Ελλάδα, η Eurobank αναπτύσσει ένα επεκτάσιμο και αυτοματοποιημένο σύστημα για την ενσωμάτωση της Agentic AI στον πυρήνα των τραπεζικών της λειτουργιών, μεταβαίνοντας από πιλοτικά προγράμματα σε εφαρμογές μεγάλης κλίμακας. Αξιοποιώντας το Microsoft Azure και την EY.ai AgenticPlatform, με υποστήριξη από την επιταχυνόμενη υπολογιστική ισχύ της NVIDIA, η Τράπεζα θα διαμορφώσει ευφυή συστήματα που ενισχύουν την αποδοτικότητα, την ευελιξία και την πλήρως εξατομικευμένη εμπειρία εξυπηρέτησης.

Ο Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος, Group Chief Οperating Οfficer (COO) & Διεθνείς Δραστηριότητες της Eurobank, κ. Σταύρος Ιωάννου, δήλωσε: «Η συνεργασία αυτή αποτελεί καθοριστικό σταθμό στο ταξίδι μας προς την Τεχνητή Νοημοσύνη. Ενώνουμε δυνάμεις με την EY και τη Microsoft αξιοποιώντας τεχνολογίες νέας γενιάς προκειμένου να μετασχηματίσουμε τον τρόπο λειτουργίας μας αλλά και την εξυπηρέτηση των πελατών μας. Το AI Factory ενισχύει τον ρόλο της Eurobank ως ψηφιακού πρωτοπόρου στη Νότια Ευρώπη, επιβεβαιώνοντας τη δέσμευσή μας στην τεχνολογική πρόοδο και τη βιώσιμη ανάπτυξη, όχι μόνο για το σήμερα, αλλά και για το μέλλον της τραπεζικής.».

Ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της Fairfax Digital Services (μέλος του Ομίλου Fairfax), κ. Sanjay Tugnait, ανέφερε: «Η Τεχνητή Νοημοσύνη επαναπροσδιορίζει την έννοια της απόδοσης της επένδυσης (ROI), μετατρέποντάς την σε Return on Intelligence. Πρόκειται για μια μετάβαση από την απλή αυτοματοποίηση στη δημιουργία Agentic AΙ συστημάτων που σκέφτονται, μαθαίνουν και δρουν αυτόνομα. Ως αρχιτέκτονας και ενορχηστρωτής αυτού του πρωτοποριακού οικοσυστήματος, η Fairfax Digital συνδυάζει βαθιά χρηματοοικονομική τεχνογνωσία με προηγμένη μηχανική ΑΙ, επιτρέποντας λήψη αποφάσεων σε πραγματικό χρόνο, βελτιστοποίηση λειτουργιών και παραγωγή γνώσης σε κλίμακα που μέχρι πρότινος ήταν αδύνατη.

Κάθε γενιά βιώνει ένα καθοριστικό άλμα. Ίσως είμαστε η τελευταία που διαχειρίζεται αποκλειστικά ανθρώπινο δυναμικό – η επόμενη θα καθοδηγεί ανθρώπους και ψηφιακούς συνεργάτες. Η Eurobank βρίσκεται στην πρώτη γραμμή αυτής της μετάβασης, αναδεικνύεται σε ψηφιακό ηγέτη και δημιουργεί διαρκή αξία για τους πελάτες και τους μετόχους της.».

Ο Global Financial Services Leader της ΕΥ, κ. Omar Ali, σχολίασε: «Ο ψηφιακός μετασχηματισμός των χρηματοπιστωτικών οργανισμών δεν περιορίζεται πλέον στην απλοποίηση διαδικασιών. Συνιστά μια βαθιά αλλαγή προς ευφυείς λειτουργίες και λήψη αποφάσεων σε μεγάλη κλίμακα. Η Agentic AI αποτελεί κρίσιμο μοχλό ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος, επιτρέποντας σε τράπεζες, ασφαλιστικές εταιρείες και διαχειριστές κεφαλαίων να περάσουν από την αυτοματοποίηση στην αυτονομία — με ταχύτητα, ακρίβεια και ουσιαστικό μετασχηματισμό.

Για να ανταποκριθούν στις εξελίξεις, οι οργανισμοί οφείλουν να επενδύουν, να καινοτομούν και να αναβαθμίζουν συνεχώς τις δεξιότητες των ανθρώπων τους. Η συνεργασία μας με την Eurobank αξιοποιεί διεθνή εμπειρία και προηγμένες δυνατότητες AI, συμβάλλοντας στον μετασχηματισμό των λειτουργιών και των υπηρεσιών της.».

Η Διευθύνουσα Σύμβουλος Microsoft Ελλάδας, Κύπρου, Μάλτας, κα Γιάννα Ανδρονοπούλου, σημείωσε: «Η Ελλάδα αναδεικνύεται ραγδαία ως ένας δυναμικός κόμβος για την τεχνητή νοημοσύνη και την ψηφιακή καινοτομία. Μέσα από τη συνεργασία μας με την Eurobank, τη Fairfax Digital και την EY, είμαστε περήφανοι που ενδυναμώνουμε το επόμενο κύμα μετασχηματισμού με γνώμονα την τεχνητή νοημοσύνη στον χρηματοοικονομικό τομέα. Με αυτή την πρωτοβουλία, η Eurobank κάνει τα επόμενα βήματα για να εξελιχθεί πραγματικά σε μια τράπεζα αιχμής, υιοθετώντας την καινοτομία για να προσφέρει ακόμα πιο έξυπνες και πελατοκεντρικές υπηρεσίες. Αξιοποιώντας το αξιόπιστο και ασφαλές θεμέλιο του Microsoft Azure και την παγκόσμια τεχνογνωσία μας, συμβάλλουμε στο άνοιγμα νέων ευκαιριών για ανάπτυξη, αποτελεσματικότητα και βελτίωση της εμπειρίας των πελατών. Αυτή η συνεργασία αντικατοπτρίζει τη δέσμευσή μας να στηρίξουμε το όραμα της Ελλάδας για τεχνολογική ηγεσία και να αποτελέσουμε έναν αξιόπιστο εταίρο για οργανισμούς που οδηγούν ουσιαστικές αλλαγές σε όλη την περιοχή.».

Η συνεργασία αυτή θέτει νέα πρότυπα για την έξυπνη τραπεζική στη Νότια Ευρώπη, εγκαινιάζοντας ένα νέο κεφάλαιο για την Eurobank και τους πελάτες της.