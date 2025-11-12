Μέχρι το τέλος του 2025 έχουν περιθώριο οι φορολογούμενοι να υποβάλουν τις δηλώσεις για χρηματικές δωρεές και γονικές παροχές, εφόσον θέλουν να καλύψουν τεκμήρια διαβίωσης ή αγορές περιουσιακών στοιχείων που δεν δικαιολογούνται από τα εισοδήματά τους. Οι δηλώσεις γίνονται ηλεκτρονικά στην πλατφόρμα myPROPERTY της ΑΑΔΕ έως τις 31 Δεκεμβρίου 2025, προκειμένου να αποφευχθεί η επιβολή έξτρα φόρου λόγω «πόθεν έσχες».

Μετά την υποβολή της δήλωσης, η ΑΑΔΕ θα διασταυρώσει κάθε συναλλαγή με τα στοιχεία που αποστέλλουν οι τράπεζες. Αν δεν επιβεβαιωθεί η μεταφορά των χρημάτων ή δεν προσκομιστούν τα απαραίτητα δικαιολογητικά, χάνεται το αφορολόγητο των 800.000 ευρώ και επιβάλλεται φόρος από το πρώτο ευρώ.

Μυστικά και παγίδες

Σύμφωνα με το ισχύον πλαίσιο, η διαφορά μεταξύ τεκμαρτού και πραγματικού εισοδήματος μπορεί να καλυφθεί με χρηματικές γονικές παροχές ή δωρεές, αρκεί η σχετική δήλωση να υποβληθεί μέσα στο ίδιο φορολογικό έτος που έγινε η δαπάνη για την αγορά ή τη διαβίωση.

Οι φορολογούμενοι θα πρέπει να γνωρίζουν τα εξής: