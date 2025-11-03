Μετά από μια μακρά περίοδο συνεχών αυξήσεων, οι τιμές ενοικίασης κατοικιών στην Ελλάδα φαίνεται να εισέρχονται σε φάση σταθεροποίησης. Σύμφωνα με τα στοιχεία του Spitogatos για το τρίτο τρίμηνο του 2025, οι μέσες ζητούμενες τιμές ενοικίασης αυξήθηκαν κατά 7,2% σε ετήσια βάση, όμως σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο παρέμειναν σχεδόν αμετάβλητες. Πρόκειται για την πρώτη ένδειξη εξισορρόπησης της αγοράς μισθώσεων μετά από αρκετά χρόνια έντονης ανόδου, που είχε δημιουργήσει πίεση σε νοικοκυριά και επαγγελματίες.

Η συγκράτηση των τιμών αποδίδεται στην αύξηση της προσφοράς, στην κόπωση της ζήτησης σε ορισμένες περιοχές και στη σταθεροποίηση των επιτοκίων, που αρχίζει να επιτρέπει σε μέρος των ενοικιαστών να στραφούν στην αγορά κατοικίας. Περιοχές όπως η Νέα Σμύρνη, η Αγία Παρασκευή, το Κολωνάκι–Λυκαβηττός και η Καστέλλα–Πασαλιμάνι παρουσιάζουν μηδενική ή οριακή μεταβολή σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο, υποδηλώνοντας ότι η αγορά αρχίζει να ισορροπεί.

Με βάση τα στοιχεία του Spitogatos, οι υψηλότερες μέσες ζητούμενες τιμές ενοικίασης καταγράφονται στα Νότια Προάστια (13,1 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο), στις Κυκλάδες, στα Βόρεια Προάστια, στο κέντρο της Αθήνας και στον Πειραιά. Οι περιοχές αυτές εξακολουθούν να συγκεντρώνουν έντονο ενδιαφέρον λόγω θέσης, ποιότητας ζωής και επενδυτικής απόδοσης.

Αντίθετα, πιο προσιτές επιλογές για ενοικίαση εντοπίζονται στις Περιφερειακές Ενότητες Θεσσαλονίκης (εκτός πόλης), Πέλλας, Κιλκίς, Ημαθίας και Γρεβενών, όπου οι μέσες ζητούμενες τιμές παραμένουν σημαντικά χαμηλότερες από τον πανελλαδικό μέσο όρο.

Πωλήσεις κατοικιών: Διατηρείται η ανοδική πορεία

Την ώρα που οι ενοικιάσεις σταθεροποιούνται, η αγορά πώλησης κατοικιών συνεχίζει την ανοδική της πορεία. Σύμφωνα με τον Spitogatos, οι μέσες ζητούμενες τιμές πώλησης αυξήθηκαν κατά 10% σε ετήσια βάση και 1,6% τριμηνιαία, γεγονός που επιβεβαιώνει τη διαρκή δυναμική του κλάδου και τη συνεχιζόμενη επενδυτική δραστηριότητα.

Στην Αττική, οι τιμές πώλησης ενισχύθηκαν κατά 8,8% ετησίως, με τις ακριβότερες περιοχές να παραμένουν η Βουλιαγμένη (7.586 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο), η Βούλα, η Γλυφάδα, το Ελληνικό και το Κολωνάκι–Λυκαβηττός. Οι πιο οικονομικές επιλογές για αγορά καταγράφονται στην Αγία Βαρβάρα, στις Αχαρνές και στον Βαρνάβα.

Αξιοσημείωτες αυξήσεις παρουσιάζονται στο Κέντρο της Αθήνας (+27,4%), στη Δραπετσώνα (+26,3%) και στο Περιστέρι (+22%), γεγονός που δείχνει τη στροφή αγοραστικού και επενδυτικού ενδιαφέροντος σε περιοχές με αναπτυξιακή δυναμική.

Θεσσαλονίκη: Ανοδική πορεία με έμφαση στα προάστια

Στη Θεσσαλονίκη, οι μέσες ζητούμενες τιμές πώλησης αυξήθηκαν κατά 11% σε ετήσια βάση, ενώ οι τιμές ενοικίασης κατά 7,7%. Η Καλαμαριά παραμένει η ακριβότερη περιοχή για αγορά (3.059 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο), ενώ το Κέντρο της πόλης σημειώνει τα υψηλότερα ενοίκια (11,5 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο).

Τα προάστια της πόλης συνεχίζουν να παρουσιάζουν ενδιαφέρον, καθώς περιοχές όπως η Μηχανιώνα, ο Θερμαϊκός και τα Βασιλικά εμφανίζουν τις μεγαλύτερες αυξήσεις στις μέσες ζητούμενες τιμές, είτε για αγορά είτε για ενοικίαση.

Τα στοιχεία για το τρίτο τρίμηνο του 2025 επιβεβαιώνουν τη διατήρηση της ανοδικής πορείας στην αγορά πώλησης κατοικιών, αλλά και την πρώτη ουσιαστική ένδειξη σταθεροποίησης στις ενοικιάσεις. Με τις τιμές μισθώσεων να μένουν πρακτικά αμετάβλητες σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο, η αγορά δείχνει να κινείται προς μια νέα ισορροπία.

Η συγκράτηση αυτή μπορεί να αποδειχθεί θετική για τη βιωσιμότητα της αγοράς, καθώς επιτρέπει στους ενοικιαστές μεγαλύτερη προσαρμοστικότητα και ενδέχεται να δώσει ώθηση στη ζήτηση για αγορά κατοικίας. Σε κάθε περίπτωση, η ελληνική αγορά ακινήτων εξακολουθεί να διατηρεί υψηλή δυναμική, ισορροπώντας πλέον μεταξύ ρυθμών ανάπτυξης και ανάγκης σταθερότητας.