Ο χρόνος μετρά αντίστροφα για την πληρωμή του επιδόματος των 250 ευρώ στους χαμηλοσυνταξιούχους και της επιστροφής ενός μηνιαίου ενοικίου. Η καταβολή των δύο οικονομικών ενισχύσεων θα γίνει ταυτόχρονα την Παρασκευή 28 Νοεμβρίου.

Τα χρήματα θα πιστωθούν αυτόματα στους τραπεζικούς λογαριασμούς των δικαιούχων, χωρίς να χρειάζεται να υποβληθεί νέα αίτηση ή να γίνουν αλλαγές στο myAADE.

Επίδομα 250 ευρώ

Επισημαίνεται ότι δικαιούχοι του επιδόματος των 250 ευρώ είναι οι συνταξιούχοι του e-ΕΦΚΑ, στους οποίους καταβλήθηκε κύρια σύνταξη γήρατος ή θανάτου κατά τον μήνα Σεπτέμβριο εκάστου έτους αναφοράς (συνταξιούχοι ιδιωτικού και δημόσιου τομέα, στρατιωτικοί κ.λπ.), υπό την εξής όμως ηλικιακή προϋπόθεση: Να έχουν συμπληρώσει το 65ο έτος της ηλικίας τους στις 31 Δεκεμβρίου του προηγούμενου έτους από το έτος χορήγησης. Ειδικότερα για το έτος 2025, δικαιούχοι θα είναι όσοι θα έχουν συμπληρώσει το 65ο έτος ηλικίας μέσα στο 2024 (γεννημένοι έως και 31/12/1959).

Επίσης, πλην του ανωτέρω ηλικιακού κριτηρίου, για να είναι κάποιος δικαιούχος του επιδόματος των 250 ευρώ πρέπει, σύμφωνα με την ίδια διάταξη του Ν. 5217/2025, να συντρέχουν στο πρόσωπό του σωρευτικά και τα εξής εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια:

Το ετήσιο συνολικό οικογενειακό εισόδημά του, ανεξαρτήτως της πηγής προέλευσης, φορολογούμενο και απαλλασσόμενο, πραγματικό και τεκμαρτό, να μην υπερβαίνει για το εκάστοτε προηγούμενο φορολογικό έτος το ποσό των 14.000 ευρώ για τον άγαμο και των 26.000 ευρώ για τον έγγαμο ή για το μέρος συμφώνου συμβίωσης και

το σύνολο της αξίας της ακίνητης περιουσίας υπόχρεου, συζύγου ή μέρους συμφώνου συμβίωσης και εξαρτώμενων τέκνων να μην υπερβαίνει, με βάση την πράξη διοικητικού προσδιορισμού ΕΝΦΙΑ εκάστου έτους αναφοράς, το ποσό των 200.000 ευρώ για τον άγαμο και των 300.000 ευρώ για τον έγγαμο.

Επιστροφή ενοικίου

Δικαιούχοι για την επιστροφή ενοικίου είναι όσοι δηλώνουν τη μίσθωση στην εφορία και πληρούν συγκεκριμένα εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια.

Τα εισοδηματικά κριτήρια για την επιστροφή του ενοικίου είναι για άγαμους εισόδημα έως 20.000 ευρώ, για έγγαμους μέγιστο οικογενειακό εισόδημα 28.000 ευρώ προσαυξανόμενο κατά 4.000 ευρώ για κάθε τέκνο και για μονογονεϊκές οικογένειες το ανώτατο όριο του οικογενειακού εισοδήματος είναι 31.000 ευρώ, προσαυξανόμενο κατά 5.000 ευρώ για κάθε επιπλέον τέκνο πέραν του πρώτου.

Όσον αφορά τα περιουσιακά κριτήρια η αξία της οικογενειακής ακίνητης περιουσίας δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 120.000 ευρώ για μονοπρόσωπο νοικοκυριό με προσαύξηση 20.000 ευρώ για κάθε επιπλέον μέλος.

Επισημαίνεται ότι από τον Ιανουάριο του 2026 οι ενοικιαστές κύριας και φοιτητικής κατοικίας που δεν θα καταβάλλουν το ενοίκιο μέσω τραπεζών θα χάνουν την επιστροφή ενώ οι ιδιοκτήτες που εισπράττουν μισθώματα «στο χέρι» δεν θα δικαιούνται την έκπτωση 5% στο ακαθάριστο εισόδημα.