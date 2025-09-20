Πάνω από 1 εκατ. πολίτες που διαμένουν σε κύρια μισθωμένη κατοικία θα δουν στο τέλος Νοεμβρίου στον τραπεζικό τους λογαριασμό έως 800 ευρώ, ποσό που αντιστοιχεί σε ένα ενοίκιο που κατέβαλαν μέσα στο 2024. Το ποσό ανεβαίνει στα 900 ευρώ εάν έχουν δυο παιδιά και μπορεί να φτάσει ακόμη και τα 1.700 ευρώ εάν ενοικιάζουν μια φοιτητική κατοικία για το παιδί τους που σπουδάζει σε άλλη πόλη. Για να μη χαθεί η ενίσχυση, η ΑΑΔΕ θα προχωρήσει σε διασταυρώσεις φορολογικών δηλώσεων και δηλώσεων μίσθωσης ακινήτων, εντοπίζοντας αυτόματα μισθωτήρια συμβόλαια και ποσά ενοικίων.

Η υπουργική απόφαση

Σύμφωνα με τον υφυπουργό Οικονομικών Γιώργο Κώτσηρα (ΕΡΤ), τις επόμενες ημέρες θα υπογραφεί η Κοινή Υπουργική Απόφαση η οποία θα ανοίξει τον δρόμο για τις διασταυρώσεις. «Θα κάνουμε όλες τις δυνατές και νόμιμες διαδικασίες για να διασφαλίσουμε ότι όλοι οι συμπολίτες μας που δικαιούνται αυτή τη σημαντική ενίσχυση θα τη λάβουν», υπογράμμισε χαρακτηριστικά. Μέσω των διασταυρώσεων θα καλυφθούν οι φορολογούμενοι οι οποίοι δικαιούνται την επιστροφή ενοικίου αλλά στη φορολογική δήλωση που υπέβαλαν φέτος δεν συμπλήρωσαν τον κωδικό 081 στο έντυπο Ε1 ο οποίος «κλειδώνει» την ενίσχυση.

Το μέτρο αφορά νοικοκυριά που νοικιάζουν κύρια ή φοιτητική κατοικία. Η επιστροφή φτάνει έως 800 ευρώ για την κύρια κατοικία με προσαύξηση 50 ευρώ για κάθε προστατευόμενο παιδί, ενώ για φοιτητική κατοικία παραμένει έως 800 ευρώ.

Τι πρέπει να κάνουν οι φορολογούμενοι

Η ΑΑΔΕ μπορεί να προγραμματίζει διασταυρώσεις για να εντοπίσει μισθωτήρια συμβόλαια και ενοίκια που έχουν δηλωθεί αλλά καλό θα είναι οι δικαιούχοι να ελέγξουν τη φορολογική τους δήλωση και να τσεκάρουν εάν στον κωδικό 081 του Ε1 έχει δηλωθεί ο αριθμός του μισθωτηρίου. Αν ο κωδικός είναι σωστά συμπληρωμένος, η καταβολή θα γίνει αυτόματα ως το τέλος Νοεμβρίου. Αν όχι, υπάρχει περιθώριο έως το τέλος Σεπτεμβρίου για υποβολή τροποποιητικής δήλωσης χωρίς πρόστιμο, ώστε να συμπληρωθεί ο αριθμός μισθωτηρίου του 2024. Σημειώνεται ότι πρέπει να δηλωθεί η τελευταία ανανέωση της μίσθωσης.

Το ποσό επιστροφής υπολογίζεται βάσει της φορολογικής δήλωσης του προηγούμενου έτους (έως 30/9/2025).

Η καταβολή της ενίσχυσης γίνεται βάσει εισοδηματικών και περιουσιακών κριτηρίων.

Ειδικότερα:

Άγαμοι: έως 20.000 ευρώ εισόδημα.

Έγγαμοι/σύμφωνο συμβίωσης: έως 28.000 ευρώ συν 4.000 ευρώ ανά παιδί.

Μονογονεϊκές: έως 31.000 ευρώ συν 5.000 ευρώ για κάθε επιπλέον παιδί πέραν του πρώτου.

Η αξία της ακίνητης περιουσίας δεν πρέπει να υπερβαίνει τις 120.000 ευρώ για μονοπρόσωπο νοικοκυριό, με προσαύξηση 20.000 ευρώ ανά μέλος. Για τη φοιτητική στέγη δεν υπάρχει περιουσιακό όριο.

Κυρώσεις για ανακριβή στοιχεία

Όσοι δηλώσουν ψευδή στοιχεία θα επιστρέψουν εντόκως το σύνολο της επιδότησης, με επιτόκιο 8,76%, και θα αποκλειστούν από το μέτρο για τρία χρόνια.