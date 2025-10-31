Με ήπια πτώση έκλεισαν οι τιμές των μετοχών στην τελευταία συνεδρίαση του Οκτωβρίου, με την αγορά να υποχωρεί κάτω από το ψυχολογικό φράγμα των 2.000 μονάδων.

Ο Οκτώβριος έκλεισε με πτώση 1,92%, μετά από ανοδικό σερί 11 διαδοχικών μηνών, στη διάρκεια των οποίων ο Γενικός Δείκτης είχε καταγράψει συνολικά κέρδη 47,12% και ο τραπεζικός δείκτης κέρδη 99%.

O Γενικός Δείκτης Τιμών έκλεισε σήμερα στις 1.995,20 μονάδες, σημειώνοντας πτώση 0,50%. Ενδοσυνεδριακά κατέγραψε κατώτερη τιμή στις 1.977,71 μονάδες (-1,37%).

Σε εβδομαδιαία βάση ο βασικός χρηματιστηριακός δείκτης σημείωσε πτώση σε ποσοστό 0,81%, ενώ από τις αρχές του έτους κερδίζει 35,76%.

Η αξία των συναλλαγών ανήλθε στα 353,213 εκατ. ευρώ, ενώ διακινήθηκαν 54.983.407 μετοχές.

Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης σημείωσε πτώση σε ποσοστό 0,55%, ενώ ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης υποχώρησε σε ποσοστό 0,53%.

Ισχυρές πιέσεις δέχθηκε η μετοχή των ΕΛΠΕ (-5,68%), στον απόηχο του χθεσινού placement του 3,7% των μετοχών της εταιρείας από τον Ε.Μυτιληναίο, το οποίο πραγματοποιήθηκε με discount σε σχέση με το χθεσινό κλείσιμο της μετοχής. Πέρασαν πέντε πακέτα (11,4 εκατ. τεμάχια), στην τιμή των 7,55 ευρώ, συνολικής αξίας 86,2 εκατ. ευρώ.

Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης, τη μεγαλύτερη άνοδο κατέγραψαν οι μετοχές της Metlen (+3,29%), της Elvalhalcor (+2,24%), της Optima Bank (+1,13%) και της Viohalco (+1,07%).

Αντιθέτως, τη μεγαλύτερη πτώση σημείωσαν οι μετοχές των ΕΛΠΕ (-5,68%), της Eurobank (-2,45%), της Alpha Bank (-2,16%) και της Κύπρου (-1,48%).

Τον μεγαλύτερο όγκο συναλλαγών παρουσίασαν τα ΕΛΠΕ και η Eurobank διακινώντας 14.039.804 και 11.823.757 μετοχές, αντιστοίχως.

Τη μεγαλύτερη αξία συναλλαγών σημείωσαν τα ΕΛΠΕ με 106,37 εκατ. ευρώ και η Πειραιώς με 41,54 εκατ. ευρώ.

Ανοδικά κινήθηκαν 42 μετοχές, 68 πτωτικά και 17 παρέμειναν σταθερές.

Τη μεγαλύτερη άνοδο σημείωσαν οι μετοχές: Optronics (+9,00%) και Doppler (+4,35%).

Τη μεγαλύτερη πτώση κατέγραψαν οι μετοχές: ΕΛΠΕ (-5,68%) και Αττικές Εκδόσεις (-4,79%).

Οι μετοχές του δείκτη υψηλής κεφαλαιοποίησης έκλεισαν ως εξής: