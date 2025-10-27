Σημαντική επιτάχυνση τόσο στη διαδικασία ολοκλήρωσης αγοραπωλησιών όσο και στη διεύρυνση της ίδιας της κτηματαγοράς μπορεί να επιφέρει η ύπαρξη αξιόπιστων και δημοσίως διαθέσιμων δεδομένων. Αυτό επεσήμανε ο κ. Δίων Γαβριηλίδης, Managing Partner της Elxis – At Home in Greece, εταιρείας με ηγετική παρουσία στις πωλήσεις εξοχικών κατοικιών, μιλώντας στο Property Agents Forum που πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της φετινής Prodexpo.

Όπως τόνισε, οι καθυστερήσεις που χαρακτηρίζουν τις αγοραπωλησίες στην Ελλάδα –διάρκειας συνήθως από δύο έως έξι μήνες– μπορούν να περιοριστούν σημαντικά, φθάνοντας ακόμη και στις δύο έως έξι εβδομάδες, όταν υπάρχουν διαθέσιμα επίσημα στοιχεία, όπως η Ηλεκτρονική Ταυτότητα Κτιρίου.

«Η ταχύτητα δεν εξαρτάται τόσο από τη διαδικασία, όσο από την εμπιστοσύνη. Όταν ο αγοραστής έχει πρόσβαση σε επαληθευμένα δεδομένα, μειώνεται ο βαθμός αβεβαιότητας και επιταχύνεται η λήψη αποφάσεων», υπογράμμισε. Σύμφωνα με τον ίδιο, όταν οι συναλλαγές διαρκούν μεγάλο χρονικό διάστημα, η πιθανότητα να ολοκληρωθούν δεν υπερβαίνει το 70%, ενώ όπου η διαδικασία είναι πιο διαφανής και γρήγορη, το ποσοστό επιτυχίας αγγίζει το 90%.

Ο Δ. Γαβριηλίδης επεσήμανε ότι η ανάγκη για διαφάνεια είναι ακόμη πιο έντονη στην αγορά εξοχικών κατοικιών, όπου οι ενδιαφερόμενοι αγοραστές προέρχονται συχνά από τρίτες χώρες. «Οι ξένοι επενδυτές προσεγγίζουν την ελληνική αγορά με βάση τις εμπειρίες που έχουν από τη χώρα τους. Στην Ολλανδία, για παράδειγμα, μπορεί κανείς να ελέγξει διαδικτυακά το ιστορικό ενός ακινήτου, την τελευταία τιμή πώλησης και κάθε συναφή πληροφορία. Στην Ελλάδα, αντιθέτως, η διαδικασία συχνά ξεκινά με ελλιπή στοιχεία – μερικές φωτογραφίες και μία σύντομη περιγραφή – και η απαιτούμενη “due diligence” μπορεί να κρατήσει μήνες», εξήγησε. Αυτή η έλλειψη διαφάνειας, σύμφωνα με τον ίδιο, οδηγεί τους επενδυτές να κινούνται πιο επιφυλακτικά, επιλέγοντας μικρότερες επενδύσεις και περιορίζοντας έτσι τη δυναμική της αγοράς. «Δεν είναι ζήτημα δυσπιστίας απέναντι στην Ελλάδα – το ενδιαφέρον υπάρχει και είναι ισχυρό. Είναι απλώς το έλλειμμα αξιόπιστων δεδομένων που φρενάρει τη διαδικασία», σημείωσε.

Η απουσία επίσημων και προσβάσιμων στοιχείων επηρεάζει επίσης και τις αποτιμήσεις ακινήτων, δημιουργώντας στρεβλώσεις στην αγορά. Όπως παρατήρησε ο Managing Partner της Elxis, «πολλοί πωλητές καθορίζουν την τιμή βάσει των ζητούμενων τιμών που βλέπουν στο διαδίκτυο, αγνοώντας ότι αυτές συχνά διαφέρουν σημαντικά από τις τελικές τιμές πώλησης. Όταν υπάρχουν στοιχεία που δείχνουν ότι ακίνητα με τιμή προσφοράς 500.000 ευρώ πουλήθηκαν τελικά 430.000 ευρώ, η αγορά λειτουργεί πιο ορθολογικά. Η σωστή τιμολόγηση από την αρχή επιταχύνει τις συναλλαγές και διατηρεί τις προσδοκίες σε ρεαλιστικά επίπεδα».

Κλείνοντας, ο Δ. Γαβριηλίδης αναγνώρισε ότι τα τελευταία χρόνια έχουν γίνει ουσιαστικά βήματα προόδου, όπως η ψηφιοποίηση του Κτηματολογίου και η εφαρμογή της Ηλεκτρονικής Ταυτότητας Κτιρίου, ωστόσο τόνισε πως υπάρχει ακόμη σημαντικό περιθώριο βελτίωσης, κυρίως στην πρόσβαση σε επίσημα δεδομένα εκτός των μεγάλων αστικών κέντρων.

«Μια συναλλαγή χωρίς σαφή και άμεσα διαθέσιμα δεδομένα μοιάζει με ταξίδι χωρίς GPS. Μπορεί να φτάσεις στον προορισμό, αλλά χωρίς να γνωρίζεις πόσο θα διαρκέσει και τι εμπόδια θα συναντήσεις στην πορεία», κατέληξε χαρακτηριστικά.