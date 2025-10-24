Η Alpha Bank ολοκλήρωσε με εντυπωσιακή επιτυχία την τιμολόγηση πράσινου ομολόγου υψηλής εξοφλητικής προτεραιότητας ύψους 500 εκατ. ευρώ, την πρώτη έκδοση της Τράπεζας μετά την επιστροφή της στην επενδυτική βαθμίδα.

Η συναλλαγή, όπως επισημαίνεται σχετικά, σημείωσε ζήτηση-ρεκόρ, συγκεντρώνοντας προσφορές άνω των 3 δισ. ευρώ και υπερκαλύπτοντας έξι φορές το ζητούμενο ποσό, με επιτόκιο 3,125%.

Περισσότεροι από 140 διεθνείς επενδυτές συμμετείχαν, επιβεβαιώνοντας την ανανεωμένη εμπιστοσύνη των αγορών στη δυναμική, τη σταθερότητα και τις προοπτικές της Alpha Bank — εμπιστοσύνη που ενισχύεται περαιτέρω μέσα από τη στρατηγική συνεργασία με την UniCredit.

Ραγδαία ζήτηση – εντυπωσιακό ενδιαφέρον

Η ανταπόκριση της αγοράς υπήρξε εντυπωσιακή: μέσα σε μόλις μία ώρα από το άνοιγμα του βιβλίου προσφορών, οι εντολές είχαν ξεπεράσει το 1,5 δισ. ευρώ, υπογραμμίζοντας την ένταση και το βάθος του επενδυτικού ενδιαφέροντος.

Η ποιότητα των επενδυτών ήταν εξίσου αξιοσημείωτη, με πολλές εντολές να υπερβαίνουν τα 50 εκατ. ευρώ — γεγονός που αναδεικνύει τη στροφή των κορυφαίων θεσμικών επενδυτών προς την Ελλάδα και την Alpha Bank.

Ιστορικά χαμηλό πιστωτικό περιθώριο

Η ισχυρή ζήτηση επέτρεψε στην Τράπεζα να μειώσει το πιστωτικό περιθώριο κατά 28 μονάδες βάσης από τις αρχικές εκτιμήσεις, καταλήγοντας σε τελική τιμολόγηση 92 μονάδες βάσης πάνω από το mid-swap – το χαμηλότερο spread που έχει επιτευχθεί ποτέ από ελληνική τράπεζα σε αντίστοιχη έκδοση.

Η επίδοση αυτή αποτυπώνει τη θεαματική βελτίωση στο προφίλ της Alpha Bank: η προηγούμενη αντίστοιχη συναλλαγή της, τον Φεβρουάριο 2024, είχε τιμολογηθεί με spread 243 μονάδων βάσης, ενώ είναι ευθέως ανταγωνιστική με άλλες εκδόσεις του κλάδου, ακόμη και μικρότερης διάρκειας.

Η πρώτη πράσινη έκδοση στην ιστορία της Alpha Bank

Η έκδοση αυτή αποτελεί την πρώτη πράσινη συναλλαγή στην ιστορία της Alpha Bank και ταυτόχρονα την πρώτη πλήρως “investment grade” έκδοση της Τράπεζας.

Με αυτή την κίνηση, η Alpha Bank ενισχύει έμπρακτα τη δέσμευσή της στη βιώσιμη ανάπτυξη, διοχετεύοντας τα αντληθέντα κεφάλαια σε πράσινα έργα και χρηματοδοτήσεις που προάγουν την ενεργειακή απόδοση, τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και τη μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος.

Η επιλογή να πραγματοποιηθεί η πρώτη μετα-investment grade έκδοση ως “Green Bond” υπογραμμίζει τη στρατηγική ευθυγράμμιση της Τράπεζας με τις αρχές ESG και τη φιλοδοξία της να διαδραματίσει πρωταγωνιστικό ρόλο στη χρηματοδότηση της πράσινης μετάβασης στην ελληνική οικονομία.

Η επιτυχία αυτής της έκδοσης συνιστά πολλαπλή επιβεβαίωση: