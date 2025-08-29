Η UniCredit S.p.A. προχωρά σε ενίσχυση της παρουσίας της στην ελληνική αγορά, αυξάνοντας το ποσοστό της στην Alpha Bank στο 26% περίπου, από 21% που κατείχε έως σήμερα. Η εξέλιξη αυτή, έρχεται σε συνέχεια της στρατηγικής συμφωνίας που έχουν υπογράψει οι δύο όμιλοι από το 2023 και επιβεβαιώνει τη δέσμευση της ιταλικής τράπεζας για πιο ενεργό ρόλο στον ελληνικό τραπεζικό κλάδο.

Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, η αύξηση της συμμετοχής της UniCredit πραγματοποιήθηκε μέσω συναλλαγών χρηματοοικονομικών προϊόντων με επενδυτικές τράπεζες. Η εκκαθάριση των συναλλαγών τελεί υπό την επιφύλαξη των απαραίτητων εποπτικών εγκρίσεων, γεγονός που θεωρείται τυπική διαδικασία σε συναλλαγές τέτοιας κλίμακας.

Ο CEO του Ομίλου Alpha Bank, Βασίλης Ψάλτης, τόνισε: «Είμαστε ιδιαίτερα ικανοποιημένοι από την απόφαση της UniCredit να αυξήσει περαιτέρω τη συμμετοχή της στην Alpha Bank, εξέλιξη που συνιστά έμπρακτη επιβεβαίωση των απτών αποτελεσμάτων της στρατηγικής μας συνεργασίας, και ισχυρή ψήφο εμπιστοσύνης στις προοπτικές της Τράπεζάς μας. Εργαζόμαστε συστηματικά μαζί με τον στρατηγικό μας εταίρο με στόχο τη δημιουργία αξίας για τους πελάτες και τους μετόχους μας, αξιοποιώντας την εκτεταμένη διεθνή παρουσία της UniCredit και ανοίγοντας νέους ορίζοντες για διασυνοριακή συνεργασία και ανάπτυξη».

Ο ίδιος πρόσθεσε ότι η συνεργασία αυτή αποτελεί και ένα «μοντέλο» για το πώς η στενότερη σύμπραξη μεταξύ κορυφαίων ευρωπαϊκών τραπεζών μπορεί να συμβάλει στη δημιουργία ενός πιο ανθεκτικού και ανταγωνιστικού ευρωπαϊκού χρηματοπιστωτικού τομέα, με οφέλη για πελάτες, μετόχους και την οικονομία συνολικά.

H ανακοίνωση της Alpha Bank

Κατ’ εφαρμογή του Ν. 3556/2007, η Alpha Bank ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι, σύμφωνα με την από 28 Αυγούστου 2025 γνωστοποίηση της UniCredit στο πλαίσιο του άρθρου 11 παρ. 1 (β) του Ν. 3556/2007, την 25.8.2025 αυξήθηκε η συμμετοχή της τελευταίας σε χρηματοοικονομικά προϊόντα, με προεπιλεγμένη μέθοδο το χρηματικό διακανονισμό και εναλλακτικά το φυσικό διακανονισμό, τα οποία υπό την αίρεση του φυσικού διακανονισμού και της εξασφάλισης όλων των εποπτικών εγκρίσεων, δύνανται να οδηγήσουν στην απόκτηση επιπλέον 107.770.830 κοινών μετοχών με δικαίωμα ψήφου, που αντιστοιχούν στο 4,655% του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της Alpha Bank.