Την υποστήριξη διαδικασιών για τον μετασχηματισμό των επιχειρήσεων της Δυτικής Ελλάδας προς περισσότερο βιώσιμα, καινοτόμα και αποδοτικά επιχειρηματικά μοντέλα, που συντελούν στην προστασία του περιβάλλοντος, την εξοικονόμηση κόστους και τη δημιουργία θέσεων εργασίας, αναπτύσσοντας την εξωστρέφεια, έχει ως στόχο σχετική δράση η οποία και έχει προδημοσιευτεί.

Οι στόχοι

Οικονομική Ανάπτυξη: Η ενίσχυση των μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων θα συμβάλει στην οικονομική ανάπτυξη της περιοχής, δημιουργώντας νέες ευκαιρίες για τους ντόπιους επιχειρηματίες και προσελκύοντας επενδύσεις.

Καινοτομία και Ψηφιακή Μετάβαση: Η πρωτοβουλία ενθαρρύνει τις επιχειρήσεις να υιοθετήσουν καινοτόμες πρακτικές και να επενδύσουν στην ψηφιακή μετάβαση, ώστε να αυξήσουν την ανταγωνιστικότητά τους στην εθνική και διεθνή αγορά.

Αειφόρος Ανάπτυξη: Η χρηματοδότηση θα υποστηρίξει έργα που προωθούν την αειφόρο ανάπτυξη, με έμφαση στην προστασία του περιβάλλοντος και στην ενεργειακή απόδοση.

Σε ποιους απευθύνεται

Υφιστάμενες μικρές επιχειρήσεις. Ως υφιστάμενες νοούνται οι επιχειρήσεις που έχουν τουλάχιστον 1 πλήρη κλεισμένη διαχειριστική χρήση πριν την ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης.

Οι δικαιούχοι

H χρηματοδότηση των επενδυτικών σχεδίων θα γίνει στις εξής κατηγορίες δικαιούχων

Α. Επιστήμονες Ελεύθεροι Επαγγελματίες

Επενδυτικά Σχέδια από 5.000 ευρώ έως 10.000 ευρώ – Ποσοστό ενίσχυσης 50%

Β. Μικρές Επενδύσεις

Επενδυτικά Σχέδια από 5.000 ευρώ έως 40.000 ευρώ – Ποσοστό ενίσχυσης 50%

Γ. Μεσαίες Επενδύσεις

Επενδυτικά Σχέδια από 40.000 ευρώ έως 120.000 ευρώ – Ποσοστό ενίσχυσης 50%

Μεγαλύτερος Κύκλος Εργασιών Επιχειρήσεων των 3 τελευταίων κλεισμένων χρήσεων:

Α 15.000 ευρώ – 100.000 ευρώ

Β 15.000 ευρώ – 500.000 ευρώ

Γ > 500.000 ευρώ

Διαθέσιμος π/υ Δ.Δ. πρόσκλησης

Α 2.000.000 ευρώ

Β 18.000.000 ευρώ

Γ 3.000.000 ευρώ

Ως έναρξη επιλεξιμότητας δαπανών θα ορίζεται η ημερομηνία υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης.

