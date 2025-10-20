Η τάση των τελευταίων ετών στην ελληνική αγορά κατοικίας παραμένει σταθερή: οι ενοικιαστές στρέφονται κυρίως σε μικρότερες και οικονομικότερες λύσεις, ενώ η ηλικία των διαθέσιμων ακινήτων συνεχίζει να αποτελεί καθοριστικό παράγοντα. Σύμφωνα με την ετήσια έρευνα της RE/MAX Ελλάς για το 2025, ένας στους δύο ενδιαφερόμενους μίσθωσε κατοικία έως 50 τ.μ., ενώ τρεις στους δέκα προτίμησαν διαμερίσματα από 75 έως 100 τ.μ. Παράλληλα, σχεδόν τα τρία τέταρτα των ενοικιαζόμενων ακινήτων είναι άνω των 20 ετών, γεγονός που αντικατοπτρίζει το περιορισμένο απόθεμα νεόδμητων κατοικιών.

Η μελέτη, η οποία στηρίζεται σε δεδομένα από τις μισθώσεις που πραγματοποιήθηκαν μέσω του πανελλαδικού δικτύου των 88 γραφείων και άνω των 1.200 συμβούλων ακινήτων της RE/MAX, χαρτογραφεί με ακρίβεια τις σύγχρονες τάσεις στη μισθωτική αγορά. Στην ανάλυση καταγράφονται οι επιφάνειες, η παλαιότητα, αλλά και τα χαρακτηριστικά που προτιμούν οι ενοικιαστές, με σαφείς διαφοροποιήσεις ανάμεσα στην Αττική, τη Θεσσαλονίκη και την υπόλοιπη χώρα.

Σε πανελλαδικό επίπεδο, το 44,7% των ενοικιάσεων αφορά κατοικίες έως 50 τ.μ., το 21,9% ακίνητα από 51 έως 75 τ.μ. και το 30,1% διαμερίσματα από 76 έως 150 τ.μ., ενώ μόλις το 3,3% ξεπερνά τα 151 τ.μ. Οι ενδιαφερόμενοι εξακολουθούν να δίνουν προτεραιότητα σε φωτεινά, διαμπερή διαμερίσματα κοντά σε στάσεις μέσων μαζικής μεταφοράς, με δυνατότητα στάθμευσης και φιλοξενίας κατοικιδίων. Αντίθετα, το ενδιαφέρον για τεχνολογίες «smart home» παραμένει χαμηλό, παρότι αυξάνεται η ζήτηση για ανακαινισμένα ακίνητα.

Αττική: υψηλή ζήτηση για μικρότερα διαμερίσματα

Στην Αττική, η πλειονότητα των ενοικιάσεων αφορά μικρές και μεσαίες κατοικίες: το 53,7% των μισθώσεων αντιστοιχεί σε ακίνητα έως 75 τ.μ., ενώ μόλις το 1,1% ξεπερνά τα 150 τ.μ. Το μεγαλύτερο μέρος των μικρών ακινήτων εντοπίζεται στο κέντρο της Αθήνας και στα δυτικά προάστια, ενώ στα βόρεια και νότια προάστια προτιμώνται κατοικίες έως 150 τ.μ.

Η παλαιότητα παραμένει κυρίαρχο χαρακτηριστικό, καθώς το 84,9% των ενοικιαζόμενων διαμερισμάτων είναι άνω των 20 ετών, γεγονός που συνδέεται τόσο με το απόθεμα της αγοράς όσο και με τις οικονομικές δυνατότητες των ενοικιαστών.

Οι ζητούμενες παροχές αφορούν κατά κύριο λόγο φωτεινούς και διαμπερείς χώρους, ήσυχο περιβάλλον και εξωτερικούς χώρους με θέα. Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται στην ανακαίνιση (ζητούμενο για το 82% των ενοικιαστών), στα ενεργειακά κουφώματα και στη θέρμανση με φυσικό αέριο. Το ενδιαφέρον για έξυπνους αυτοματισμούς παραμένει χαμηλό, με μόλις έναν στους πέντε να το θεωρεί επιθυμητό χαρακτηριστικό.

Θεσσαλονίκη: μικρές κατοικίες στο επίκεντρο

Ανάλογη εικόνα παρουσιάζει και η Θεσσαλονίκη, όπου το 63,1% των μισθώσεων αφορά ακίνητα έως 50 τ.μ. και το 17,9% κατοικίες έως 75 τ.μ. Οι μεγαλύτερες κατοικίες εντοπίζονται κυρίως στα ανατολικά προάστια, όπως η Καλαμαριά και η Θέρμη, ενώ στο κέντρο και στη δυτική πλευρά της πόλης κυριαρχούν τα μικρότερα διαμερίσματα.

Η παλαιότητα των ακινήτων παραμένει υψηλή (83,7%), ενώ μόλις το 3,4% των μισθώσεων αφορά νεόδμητα ακίνητα. Η ζήτηση επικεντρώνεται σε φωτεινά, λειτουργικά σπίτια με εύκολη πρόσβαση σε μέσα μαζικής μεταφοράς, ενώ σχεδόν καθολική είναι η προτίμηση στη θέρμανση με φυσικό αέριο.

Υπόλοιπη Ελλάδα: περισσότερα νεότερα ακίνητα

Στην Περιφέρεια, το προφίλ της αγοράς διαφοροποιείται ελαφρώς, με υψηλότερο ποσοστό νεότερων κατοικιών. Περίπου το 67% των ενοικιάσεων αφορά ακίνητα άνω των 20 ετών, ωστόσο ένα σημαντικό 33% αφορά κατοικίες έως 20 ετών, ποσοστό σαφώς μεγαλύτερο σε σχέση με Αθήνα και Θεσσαλονίκη.

Οι ενοικιαστές στην υπόλοιπη Ελλάδα αναζητούν διαμπερή και φωτεινά σπίτια (73%), με ανακαίνιση, θέσεις στάθμευσης και αποθηκευτικούς χώρους. Ως προς τη θέρμανση, οι επιλογές διαφέρουν: 38% προτιμά πετρέλαιο, 23% φυσικό αέριο και 25% κλιματισμό.

Η ανάλυση της RE/MAX επιβεβαιώνει ότι η ελληνική αγορά ενοικίων εξακολουθεί να κινείται με γνώμονα τη λειτουργικότητα και την τοποθεσία, ενώ η ενεργειακή αποδοτικότητα και η ανακαίνιση αποτελούν ολοένα σημαντικότερα κριτήρια επιλογής. Παράλληλα, η χαμηλή διαθεσιμότητα νεόδμητων κατοικιών δείχνει ότι το ζήτημα της ανανέωσης του στεγαστικού αποθέματος θα απασχολήσει έντονα τα επόμενα χρόνια.