Πτωτικές τάσεις επικρατούν κατά την έναρξη της σημερινής χρηματιστηριακής συνεδρίασης. Ο Γενικός Δείκτης Τιμών βρίσκεται αυτήν την ώρα (10:57) στις 2.069,79 μονάδες με απώλειες 0,83%.

Η αξία συναλλαγών ανέρχεται έως αυτήν την ώρα σε 42,16 εκατ. ευρώ επί 5,49 εκατ. τεμαχίων μετοχών που έχουν «αλλάξει χέρια».

Εκ των 102 μετοχικών τίτλων που έχουν κινηθεί έως αυτήν την ώρα, οι 27 καταγράφουν άνοδο και οι 62 πτώση, ενώ 13 δεν παρουσιάζουν μεταβολή τιμής έναντι του χθεσινού κλεισίματος.

Εκ των επιμέρους δεικτών, ο «βαρύς» FTSE της υψηλής κεφαλαιοποίησης σημειώνει πτώση 0,85%, ενώ ο δείκτης FTSEM της μεσαίας κεφαλαιοποίησης καταγράφει απώλειες 0,61%, σύμφωνα με το Αθηναϊκό Πρακτορείο.

Τη σημαντικότερη άνοδο τιμής σημειώνει η μετοχή της ΕΛΒΕ με κέρδη 3,42%, την οποία ακολουθεί η Μινέρβα με άνοδο 3,05% και η Φλεξοπάκ με 2,45%.

Στον αντίποδα, τις σημαντικότερες ζημίες καταγράφει η μετοχή της Νάκας με πτώση 3,66%.