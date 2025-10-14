Σε μια νέα φάση δημοσιονομικής σταθερότητας φαίνεται ότι μπαίνει η ελληνική οικονομία, με το Υπουργείο Οικονομικών να στοχεύει ακόμη ψηλότερα όσον αφορά τα φορολογικά έσοδα για το 2026. Σύμφωνα με τις τελευταίες εκτιμήσεις, ο κρατικός προϋπολογισμός της επόμενης χρονιάς θα προβλέπει έσοδα αυξημένα κατά περίπου 3 ολόκληρα δισεκατομμύρια ευρώ σε σχέση με το 2025, παρά το γεγονός ότι η κυβέρνηση έχει ήδη εξαγγείλει φοροελαφρύνσεις για επιχειρήσεις και νοικοκυριά.

Σημειωτέον ότι η φετινή χρονιά αναδεικνύεται ήδη σε χρονιά-ρεκόρ για τα δημόσια ταμεία, καθώς οι εισπράξεις από φόρους κινούνται σε επίπεδα πολύ υψηλότερα από τους αρχικούς στόχους. Το οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης εκτιμά πως το 2025 θα κλείσει με συνολικά 69,4 δισεκατομμύρια ευρώ σε φορολογικά έσοδα, ενώ ήδη στο πρώτο επτάμηνο του έτους έχουν συγκεντρωθεί 40,55 δισ. ευρώ, ποσό κατά 5,9% πάνω από τον προϋπολογισμένο στόχο.

Ποιοι φέρνουν τα περισσότερα έσοδα

Ο κύριος «αιμοδότης» του κρατικού ταμείου παραμένει ο Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (ΦΠΑ), ο οποίος αποδίδει περίπου 15,7 δισεκατομμύρια ευρώ. Σημαντική συμβολή έχουν, όμως, και οι ειδικοί φόροι κατανάλωσης (σε καύσιμα, καπνό και αλκοόλ) με 4,16 δισ. ευρώ, καθώς και οι φόροι στην ακίνητη περιουσία, που φτάνουν τα 1,87 δισ. ευρώ.

Ωστόσο, εντυπωσιακή είναι η επίδοση των φόρων εισοδήματος, οι οποίοι εκτινάχθηκαν στα 14,93 δισ. ευρώ, δηλαδή πάνω από 1,3 δισεκατομμύρια περισσότερα από τις αρχικές προβλέψεις. Η αύξηση αυτή δεν οφείλεται, ωστόσο, σε νέους φόρους, αλλά στη βελτίωση των εισοδημάτων των πολιτών και στην ενίσχυση της φορολογικής συμμόρφωσης λόγω μείωσης της φοροδιαφυγής και της διακίνησης «μαύρου» χρήματος. Οι μισθωτοί και οι συνταξιούχοι είδαν, παράλληλα, σημαντικές αυξήσεις στους μισθούς και στις συντάξεις τους, γεγονός που οδήγησε και σε υψηλότερες φορολογικές αποδόσεις.

Για το τρέχον έτος, το Υπουργείο Οικονομικών υπολογίζει ότι μόνο τα φυσικά πρόσωπα θα συνεισφέρουν πάνω από 15,2 δισ. ευρώ. Αν επιβεβαιωθούν οι προβλέψεις, ο φόρος εισοδήματος φυσικών προσώπων θα ξεπεράσει τα 15,5 δισ. ευρώ, έναντι 14,3 δισ. το 2024 και 9,3 δισ. ευρώ το 2010. Πρόκειται για άνοδο σχεδόν 1,2 δισεκατομμυρίου ευρώ μέσα σε έναν χρόνο, που αποδίδεται κυρίως στην αύξηση των αποδοχών αλλά και στη μείωση της «μαύρης» οικονομίας.

Τα νέα «όπλα» της ΑΑΔΕ

Από το 2026 αναμένεται να λειτουργήσει πλήρως μια σειρά ψηφιακών εργαλείων που φιλοδοξούν να αλλάξουν ριζικά τον τρόπο που λειτουργεί το φορολογικό σύστημα. Μεταξύ αυτών, το ψηφιακό δελτίο αποστολής, το ψηφιακό τιμολόγιο και το ψηφιακό πελατολόγιο, τα οποία θα επιτρέπουν στην ΑΑΔΕ να έχει σε πραγματικό χρόνο εικόνα για το ποιος συναλλάσσεται με ποιον και σε ποια ποσά. Η διασύνδεση των ταμειακών μηχανών με το σύστημα myDATA και η καθολική χρήση POS για όλες σχεδόν τις συναλλαγές έχουν ήδη αποδώσει καρπούς, περιορίζοντας αισθητά την απόκρυψη εισοδημάτων. Το επόμενο βήμα είναι η πλήρης αυτοματοποίηση των ελέγχων, ώστε κάθε απόκλιση να εντοπίζεται άμεσα και να επιβάλλονται κυρώσεις χωρίς καθυστερήσεις. Το Υπουργείο Οικονομικών εκτιμά ότι η ενίσχυση των ηλεκτρονικών συναλλαγών και η εφαρμογή των νέων εργαλείων θα μπορούσαν να αποφέρουν επιπλέον 1,5 έως 2 δισ. ευρώ μέσα στο 2026, απλώς μέσω της μείωσης της φοροδιαφυγής.

Πέρα όμως από την τεχνολογία, η αύξηση των εσόδων θα στηριχθεί και στη διεύρυνση της φορολογικής βάσης. Αυτό σημαίνει ότι περισσότεροι επαγγελματίες και επιχειρήσεις θα δηλώνουν τα πραγματικά τους εισοδήματα, αλλά και ότι η φορολόγηση θα κατανέμεται δικαιότερα. Η εμπειρία των τελευταίων ετών έχει δείξει πως όσο βελτιώνεται η ψηφιακή παρακολούθηση, τόσο μειώνονται τα περιθώρια για αδήλωτες συναλλαγές. Έτσι, το 2026 αναμένεται να είναι η χρονιά όπου θα κλείσει οριστικά μια σειρά επιπλέον παραθύρων φοροδιαφυγής, δίνοντας στο κράτος πρόσθετη δημοσιονομική ευχέρεια. Τα επιπλέον αυτά έσοδα θα αξιοποιηθούν, σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές, για στοχευμένα μέτρα στήριξης προς ευάλωτα νοικοκυριά και μικρομεσαίες επιχειρήσεις, αλλά και για τη χρηματοδότηση επενδυτικών προγραμμάτων.

Οι προβλέψεις του Υπουργείου χαρακτηρίζονται «ρεαλιστικές», καθώς στηρίζονται όχι σε νέους φόρους αλλά στη συνέχιση της θετικής δυναμικής των προηγούμενων ετών. Το ΑΕΠ της χώρας αυξάνεται με σταθερούς ρυθμούς, η απασχόληση παραμένει υψηλή, ενώ οι αυξήσεις στους μισθούς ενισχύουν την κατανάλωση, άρα και τα έσοδα από τον ΦΠΑ. Στο οικονομικό επιτελείο εκτιμούν ότι το 2026 θα είναι η χρονιά όπου η Ελλάδα θα κατοχυρώσει οριστικά τη δημοσιονομική της αξιοπιστία, με υψηλές επιδόσεις εσόδων χωρίς επιπλέον φορολογική πίεση στους πολίτες.