Ραγδαία αύξηση της χρήσης Τεχνητής Νοημοσύνης καταγράφεται στην ελληνική επιχειρηματική κοινότητα, με το 34% των επιχειρήσεων να αξιοποιεί πλέον συστηματικά λύσεις AI, έναντι 22% το 2024. Η αύξηση κατά 55% σε ετήσια βάση είναι η δεύτερη υψηλότερη στην Ευρώπη, ενώ εκτιμάται ότι περισσότερες από 400.000 ελληνικές επιχειρήσεις εφαρμόζουν σήμερα τεχνολογίες ΤΝ — εκ των οποίων περίπου 60.000 τις υιοθέτησαν μέσα στο τελευταίο έτος, δηλαδή μία επιχείρηση κάθε οκτώ λεπτά.

Το οικοσύστημα νεοφυών επιχειρήσεων αναδεικνύεται πρωταγωνιστής της ψηφιακής μετάβασης, καθώς περισσότερες από τις μισές startups έχουν ήδη ενσωματώσει Τεχνητή Νοημοσύνη στις λειτουργίες τους, ενώ το 25% αξιοποιεί προηγμένες εφαρμογές όπως η συνδυαστική χρήση πολλαπλών μοντέλων και η ανάπτυξη προσαρμοσμένων συστημάτων. Αντίθετα, οι μεγάλες επιχειρήσεις παραμένουν σε πιο πρώιμο στάδιο, περιοριζόμενες κυρίως σε βασικές εφαρμογές αυτοματοποίησης ή πιλοτικά έργα.

Η διαφοροποίηση αυτή, σύμφωνα με τα ευρήματα της μελέτης, αναδεικνύει την ανάγκη στρατηγικής ενσωμάτωσης της Τεχνητής Νοημοσύνης στις μεγάλες εταιρείες, ώστε να μεταβούν από το στάδιο του πειραματισμού σε αυτό της ώριμης αξιοποίησης. Μεταξύ των επιχειρήσεων που έχουν ήδη εφαρμόσει τεχνολογίες ΤΝ, το 89% αναφέρει αύξηση εσόδων, με μέσο ρυθμό ανόδου 18%, ενώ οι περισσότερες δηλώνουν βελτίωση παραγωγικότητας και εξυπηρέτησης πελατών, επιβεβαιώνοντας τη θετική συσχέτιση μεταξύ υιοθέτησης AI και επιχειρηματικής απόδοσης.

Το έλλειμμα δεξιοτήτων αναδεικνύεται ως το βασικό εμπόδιο για την περαιτέρω ανάπτυξη του τομέα. Μόνο το 18% των επιχειρήσεων δηλώνει ότι διαθέτει ισχυρές εσωτερικές ικανότητες ΤΝ, ενώ το 45% αντιμετωπίζει δυσκολίες στην εξεύρεση εγχώριων ταλέντων. Περισσότερες από τις μισές επιχειρήσεις θεωρούν ότι η έλλειψη εξειδικευμένων δεξιοτήτων περιορίζει την καινοτομία, ενώ σχεδόν οι μισές καταγράφουν αυξημένο λειτουργικό κόστος λόγω ανεπαρκούς ψηφιακής επάρκειας.

Για να καλύψουν το χάσμα, οι εταιρείες προσφέρουν κατά μέσο όρο 42% υψηλότερους μισθούς σε υποψήφιους με ισχυρές ψηφιακές δεξιότητες, ενώ το 27% έχει ήδη θέσει σε εφαρμογή προγράμματα εκπαίδευσης στην Τεχνητή Νοημοσύνη. Παράλληλα, ένας στους τρεις εργαζόμενους έλαβε ψηφιακή κατάρτιση το τελευταίο έτος.

Εκτός από τις δεξιότητες, οι επιχειρήσεις επισημαίνουν και την αυξανόμενη κανονιστική πολυπλοκότητα, καθώς 43 ευρώ από κάθε 100 ευρώ που δαπανούν σε τεχνολογίες αφορούν τη συμμόρφωση με κανονισμούς – ποσοστό υψηλότερο του ευρωπαϊκού μέσου όρου. Οι περισσότερες εταιρείες αναμένουν ότι το βάρος αυτό θα αυξηθεί περαιτέρω μέσα στην επόμενη τριετία.

Ο Θανάσης Πατσάκας, Country Manager Ελλάδας, Κύπρου και Μάλτας της Amazon Web Services (AWS), δήλωσε: «Η δυναμική υιοθέτησης της Τεχνητής Νοημοσύνης στην Ελλάδα είναι πραγματικά εντυπωσιακή, ιδιαίτερα στο ζωντανό οικοσύστημα νεοφυών επιχειρήσεων. Για να διατηρήσουμε αυτή την πορεία, πρέπει να αντιμετωπίσουμε το χάσμα δεξιοτήτων και την κανονιστική πολυπλοκότητα. Με ανάπτυξη ταλέντων και φιλικό ρυθμιστικό περιβάλλον μπορούμε να εδραιώσουμε τη θέση της Ελλάδας ως κορυφαίου περιφερειακού τεχνολογικού κόμβου».

Η AWS, σύμφωνα με τη μελέτη, συνεχίζει να επενδύει στην Ελλάδα, ενισχύοντας τοπικές υποδομές και την ασφαλή υιοθέτηση της Τεχνητής Νοημοσύνης. Μετά την ίδρυση του Athens Edge location (2020), του τοπικού γραφείου (2021) και του AWS Outpost Testing Lab (2023) — του πρώτου στην Ευρωπαϊκή Ένωση —, το 2025 θα ενεργοποιηθεί η υπηρεσία AWS Direct Connect στην Αθήνα, εξασφαλίζοντας ιδιωτική και αξιόπιστη συνδεσιμότητα για εταιρικά workloads. Παράλληλα, η AWS έχει συνάψει συμβάσεις προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ συνολικής ισχύος 657 MW, επιβεβαιώνοντας τη μακροπρόθεσμη δέσμευσή της για βιώσιμη ανάπτυξη και ψηφιακό μετασχηματισμό της χώρας.

Η μελέτη «Unlocking Greece’s AI Potential 2025» πραγματοποιήθηκε από τη Strand Partners για λογαριασμό της AWS και βασίζεται σε δύο πανεθνικά αντιπροσωπευτικές έρευνες: μία σε 1.000 ελληνικές επιχειρήσεις και μία σε 1.000 πολίτες, με ανάλυση κατά μέγεθος, κλάδο, περιφέρεια, ηλικία και φύλο.