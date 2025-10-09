Διευρύνονται τα deals στον ελληνικό τουρισμό με νέες εταιρείες να εισέρχονται στον τομέα διαχείρισης ξενοδοχείων, ενώ την ίδια ώρα παραδοσιακά διεθνή brands επιχειρούν δυναμική επέκταση στη χώρα.

Δυναμική είσοδο στην προσφορά υπηρεσιών πωλήσεων χρηματοοικονομικών και λογιστικών υπηρεσιών, τον ανασχεδιασμό δανείων, τη διενέργεια αναπτυξιακών προγραμμάτων για ξενοδοχεία και εν γένει τουριστικές επιχειρήσεις, πραγματοποιεί αυτή την περίοδο η Optimum Hospitality Development & Solutions. Ήδη η εταιρεία ανέλαβε το management 4 ξενοδοχείων και τη διαχείριση μιας Ιαματικής Πηγής, έχοντας επί θύραις συμφωνίες για την ανάληψη άλλων 2 ξενοδοχείων και 4 Ιαματικών Πηγών. Άλλωστε η Optimum διαθέτει ιδιαίτερη τεχνογνωσία στον κλάδο του θερμαλισμού και εν γένει της ευεξίας.

Παράλληλα το Radisson Hotel Group συνεχίζει την επέκτασή του στην Ελλάδα, προγραμματίζοντας σημαντικά ανοίγματα που θα διπλασιάσουν το portfolio του στη χώρα μέχρι το 2026 -από 5 σε 10 ξενοδοχεία σε λειτουργία- και θα αναβαθμίσουν τη θέση του ως διακεκριμένος προορισμός φιλοξενίας.

Πιο συγκεκριμένα, στην καρδιά της Αθήνας, ακριβώς δίπλα στη Μητρόπολη, το Radisson RED Mitropoleos Square Athens αναμένεται να ανοίξει τον Μάιο του 2026, σηματοδοτώντας το ντεμπούτο του brand RED στην Ελλάδα. Το ξενοδοχείο θα διαθέτει 109 δωμάτια, τρία εστιατόρια, ένα lobby bar, δύο rooftop terraces, καθώς και γυμναστήριο. Το ξενοδοχείο ενσωματώνει την τολμηρή αισθητική της RED ταυτότητας με έντονα χρώματα και φωτισμό, συνδέοντας την πλούσια ιστορία της περιοχής με τη σύγχρονη αστική εμπειρία.

Μερικά βήματα πιο πέρα, το Radisson Theatrou Square Athens θα ανοίξει τις πύλες του τον Μάιο του 2026. Το ξενοδοχείο, με 173 δωμάτια, δύο εστιατόρια, ένα lobby bar, γυμναστήριο και spa, συνδυάζει την οικογενειακή φιλοξενία και την πολυετή ιστορία της πόλης με την υψηλή αισθητική. Το κτίριο, όπου στεγαζόταν το πρώτο χειμερινό θέατρο της Αθήνας και η Διπλάρειος Σχολή, διατηρεί την αυθεντική αρχιτεκτονική του και την καλλιτεχνική φύση των πολλαπλών φάσεων που το χαρακτήρισαν, με υλικά όπως μάρμαρο, ξύλο, μέταλλο και γυαλί.

Cluster Management από τη Radisson

Τα δύο ξενοδοχεία θα λειτουργούν υπό cluster management, με κοινή διοίκηση και τμήματα, υπογραμμίζοντας την καινοτομία του Ομίλου στη διαχείριση αστικών μονάδων στην Ελλάδα.

Στην ηπειρωτική Ελλάδα, το Radisson Blu Resort Mani, ένα νέο premium resort στο Γύθειο, ενισχύει τη Λακωνία ως ανερχόμενο πολυτελή προορισμό.

Παράλληλα, η παρουσία του Radisson Hotel Group στις Κυκλάδες ενισχύεται, με το επικείμενο άνοιγμα resort στην Πάρο, με το Radisson Hotel Group να γίνεται έτσι η μοναδική διεθνής μεγάλη αλυσίδα φιλοξενίας (hard brand) που δραστηριοποιείται σε όλα τα εμβληματικά νησιά των Κυκλάδων (Σαντορίνη, Μύκονο, Πάρο), αλλά και στη Σκιάθο.

Τέλος, στο στάδιο των τελικών υπογραφών βρίσκεται νέο ξενοδοχειακό project μεγάλης έκτασης, στην ηπειρωτική χώρα, σε όμορο νομό της Αττικής.

Optimum

Εντωμεταξύ, η ως άνω αναφερόμενη διεύρυνση του χαρτοφυλακίου υπηρεσιών της Optimum Hospitality Development & Solutions, έχει ως στόχο τη δημιουργία βιώσιμων και ανταγωνιστικών ξενοδοχειακών εγχειρημάτων, και την προσφορά ενός ολοκληρωμένου και παράλληλα καινοτόμου πλαισίου παροχών hotel management που καλύπτει όλες τις φάσεις ανάπτυξης, λειτουργίας και εμπορικής τοποθέτησης της εκάστοτε τουριστικής επιχείρησης, ανεξαρτήτως τύπου ή κατηγορίας.

Η εταιρεία

Αναλυτικότερα, η Optimum Hospitality Development & Solutions αναλαμβάνει τη λειτουργική υποστήριξη της μονάδας, τη διαμόρφωση και τυποποίηση SOPs (Standard Operating Procedures), την επιλογή και εκπαίδευση προσωπικού βάσει διεθνών προτύπων εξυπηρέτησης, καθώς και την κατάρτιση λειτουργικού πλάνου, που διασφαλίζει συνέπεια, αποδοτικότητα και βελτιστοποίηση κόστους.

Η προσέγγιση της εταιρείας είναι hands-on, με στόχο τη βιώσιμη λειτουργία, τη βελτίωση της εμπειρίας επισκέπτη και την αύξηση των KPIs (occupancy, ADR, guest satisfaction).

Υπογραμμίζεται ότι η Optimum Hospitality Development & Solutions προσφέρει ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο εμπορικής στρατηγικής που στοχεύει στη μεγιστοποίηση της απόδοσης της ξενοδοχειακής μονάδας (RevPAR) και στη δυναμική αύξηση των κρατήσεων.

Οι μονάδες

Ειδικότερα, η Optimum Hospitality Development & Solutions ανέλαβε τα ξενοδοχεία Mythical Coast Wellness Retreat, Athens One Smart Hotel, Samos City Hotel και το Mythical Blue Santorini. Παράλληλα, διαχειρίζεται τις Πηγές Ιπποκράτης στην Ιαματική Πηγή Πολυχνίτου, στο Δήμο Δυτικής Λέσβου. Με τη θερμοκρασία του νερού να αγγίζει τους 82°C, οι ιαματικές πηγές του Ιπποκράτη στον Πολιχνίτο της Λέσβου, θεωρούνται οι θερμότερες στην Ευρώπη (92°C) και συγκαταλέγονται μεταξύ των καλύτερων στην ήπειρο όσον αφορά την περιεκτικότητά τους σε θεραπευτικά συστατικά.

Όπως σημειώνει ο CEO της Optimum Hospitality Development & Solutions, κ. Θεόδωρος Γ. Κούσκος στο Newsbeast: «Η εταιρία ξεκίνησε πριν από εικοσιπέντε χρόνια και επικεντρώθηκε κυρίως στον τομέα λογιστικών – φορολογικών – συμβουλευτικών υπηρεσιών. Μέσα σε αυτή την περίοδο, ασκώντας το αντικείμενό της, υποστήριξε και υποστηρίζει πλήθος μικρομεσαίων επιχειρήσεων του κλάδου, αποκτώντας εξειδίκευση στον τομέα του Real Estate Development.

Η Optimum, ενασχολούμενη για μια 15ετία με τις παραπάνω υπηρεσίες που αφορούν πελάτες (ξενοδοχεία – καταλύματα), απέκτησε σημαντική εμπειρία στον τομέα διαχείρισης πωλήσεων – λογιστικών – φοροτεχνικών υπηρεσιών στο πεδίο του τουρισμού.

Τα τελευταία οκτώ έτη έχει επεκτείνει τις δραστηριότητές της και στον τομέα υπηρεσιών ευεξίας (Wellness) και σήμερα αποτελεί ίσως τη μοναδική εταιρεία η οποία συνεργάζεται και δρομολογεί νέες συνεργασίες με αρκετά αδειοδοτημένα υδροθεραπευτήρια (Ιαματικές Πηγές) ανά τη χώρα, προσφέροντας υπηρεσίες που αφορούν το Wellness Real Estate Development, τόσο στους εκμεταλλευτές των Ιαματικών αλλά και στα συνεργαζόμενα ξενοδοχεία – καταλύματα».