Νέο ειδικό πρόγραμμα επιδότησης, με στόχο την ενίσχυση της απασχόλησης ανέργων ηλικίας άνω των 50 ετών, οι οποίοι δυσκολεύονται να βρουν εργασία και συχνά βρίσκονται κοντά στη σύνταξη, θέτει σε εφαρμογή η Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης (Δ.ΥΠ.Α.). Το πρόγραμμα προβλέπει αυξημένα οικονομικά κίνητρα προς τις επιχειρήσεις που θα ενταχθούν σε αυτό, καλύπτοντας από το 50% έως και το 85% του μισθολογικού κόστους, ανάλογα με την κατηγορία των ανέργων. Η δράση στοχεύει στη δημιουργία 5.000 νέων θέσεων πλήρους απασχόλησης στον ιδιωτικό τομέα, ενώ ο συνολικός προϋπολογισμός ανέρχεται σε 75,7 εκατομμύρια ευρώ. Η σχετική υπουργική απόφαση υπογράφηκε από την υπουργό Εργασίας, Νίκη Κεραμέως.

Στο πρόγραμμα έχουν δικαίωμα συμμετοχής ιδιωτικές επιχειρήσεις και γενικά εργοδότες που ασκούν τακτικά οικονομική δραστηριότητα σε όλη την επικράτεια. Εξαιρούνται άτομα που εργάστηκαν τον τελευταίο χρόνο στην ίδια επιχείρηση ή σε συνδεδεμένη με αυτήν, καθώς και όσοι απασχολήθηκαν με την ίδια ειδικότητα στον ίδιο χώρο μέσω άλλου εργοδότη.

Πώς γίνεται η υπόδειξη των ανέργων

Οι ωφελούμενοι δεν καταθέτουν αίτηση συμμετοχής. Υποδεικνύονται αποκλειστικά από τις αρμόδιες υπηρεσίες της Δ.ΥΠ.Α. (ΚΠΑ2), με βάση τα ζητούμενα επαγγελματικά προσόντα και τις ανάγκες της επιχείρησης. Η διαδικασία επιλογής λαμβάνει υπόψη την εμπειρία, τις δεξιότητες και την καταλληλότητα του ανέργου για τη συγκεκριμένη θέση. Ο εργασιακός σύμβουλος εργοδοτών παρακολουθεί τη διαδικασία και έχει ρόλο-κλειδί στη σύζευξη προσφοράς και ζήτησης. Η υπόδειξη ολοκληρώνεται άμεσα και πάντως μέσα σε 15 ημέρες από την ανάρτηση της κενής θέσης.

Επιχειρήσεις που είναι ήδη εγγεγραμμένες στο πληροφοριακό σύστημα της Δ.ΥΠ.Α. θα πρέπει να επικοινωνούν με τις αρμόδιες υπηρεσίες (τηλεφωνικά ή ηλεκτρονικά) πριν από την ανάρτηση της εντολής κενής θέσης. Ο εργοδότης εγγράφεται στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες με χρήση κωδικών TAXISnet, ενώ η διαδικασία υποστηρίζεται από τον αρμόδιο εργασιακό σύμβουλο.

Επιχορήγηση και διάρκεια

Η επιδότηση αφορά κάθε νέο εργαζόμενο που θα προσληφθεί μέσω του προγράμματος και έχει διάρκεια 18 μηνών. Το ποσοστό κάλυψης του μισθολογικού κόστους διαμορφώνεται ως εξής:

50% για ανέργους άνω των 50 ετών, εγγεγραμμένους στο ψηφιακό μητρώο της Δ.ΥΠ.Α.

65% για γυναίκες άνεργες άνω των 50 ετών.

80% για μακροχρόνια ανέργους (εγγεγραμμένους άνω των 36 μηνών).

Η επιδότηση καλύπτει μέρος του κόστους εργασίας, ενώ οι επιχειρήσεις παραμένουν υπεύθυνες για την καταβολή των ασφαλιστικών εισφορών που προβλέπει η εργατική και ασφαλιστική νομοθεσία. Σε περίπτωση απουσίας του εργαζόμενου για λόγους που τον αφορούν, είναι δυνατόν να πραγματοποιηθούν λιγότερα από 25 ημερομίσθια.

Με το συγκεκριμένο σχέδιο, η πολιτεία επιδιώκει να αντιμετωπίσει την ανεργία σε ηλικιακές ομάδες που συχνά αποκλείονται από την αγορά εργασίας, δίνοντας παράλληλα στις επιχειρήσεις ισχυρό κίνητρο να προσλάβουν προσωπικό με εμπειρία και τεχνογνωσία. Η στήριξη της απασχόλησης ατόμων άνω των 50 ετών θεωρείται κρίσιμη για την κοινωνική συνοχή, αλλά και για τη διατήρηση της παραγωγικής βάσης, σε μια περίοδο που η έλλειψη εργατικού δυναμικού σε ορισμένους κλάδους γίνεται όλο και πιο εμφανής.