Σε εφαρμογή τίθεται από σήμερα Παρασκευή (3/10) η νέα ηλεκτρονική εφαρμογή για την υποβολή αιτήσεων υπαγωγής στο ειδικό φορολογικό καθεστώς του άρθρου 5Γ του ΚΦΕ. Το μέτρο αφορά φυσικά πρόσωπα που μεταφέρουν τη φορολογική τους κατοικία στην Ελλάδα και αποκτούν εισόδημα από μισθωτή εργασία ή επιχειρηματική δραστηριότητα.

Με απόφαση του υφυπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Γιώργου Κώτσηρα και του διοικητή της ΑΑΔΕ Γιώργου Πιτσιλή καθορίζονται οι λεπτομέρειες της διαδικασίας, η οποία πλέον γίνεται πλήρως ψηφιακά μέσω της πύλης myAADE (myaade.gov.gr). Έτσι, καταργείται η χρονοβόρα διαδικασία με έντυπη κατάθεση αιτήσεων, ενισχύοντας την ταχύτητα και τη διαφάνεια.

Ποιους αφορά το μέτρο

Το καθεστώς προβλέπει σημαντικά φορολογικά κίνητρα για την προσέλκυση στελεχών επιχειρήσεων, επιστημόνων και επιχειρηματιών που εγκαθίστανται στην Ελλάδα. Συγκεκριμένα, όσοι ενταχθούν φορολογούνται μόνο για το 50% του εισοδήματός τους από μισθωτή εργασία ή ατομική επιχειρηματική δραστηριότητα στην Ελλάδα, για χρονικό διάστημα επτά ετών. Το μέτρο εφαρμόζεται από το 2020 και εντάσσεται στο ευρύτερο πλαίσιο κινήτρων της κυβέρνησης για την αντιστροφή του brain drain.

Για να ενταχθεί κάποιος στο ειδικό καθεστώς φορολόγησης, πρέπει να πληροί συγκεκριμένα κριτήρια:

Να μην ήταν φορολογικός κάτοικος Ελλάδας τα 5 από τα 6 προηγούμενα έτη.

Να μεταφέρει τη φορολογική κατοικία του από χώρα της ΕΕ/ΕΟΧ ή από κράτος με το οποίο υπάρχει συμφωνία φορολογικής συνεργασίας.

Να παρέχει εργασία σε ελληνική εταιρεία ή υποκατάστημα ξένης επιχείρησης στην Ελλάδα, ή να ασκεί ατομική δραστηριότητα.

Να δεσμεύεται ότι θα παραμείνει τουλάχιστον δύο χρόνια.

Η διαδικασία

Η αίτηση υποβάλλεται ηλεκτρονικά, με διαφορετικές προθεσμίες ανάλογα με το πότε ξεκίνησε η εργασία ή η δραστηριότητα.

Συγκεκριμένα, αν η ανάληψη υπηρεσίας ή η έναρξη εργασιών έχει γίνει:

μέχρι και 2 Ιουλίου, η αίτηση υποβάλλεται έως το τέλος του έτους για υπαγωγή στον ειδικό τρόπο φορολόγησης εισοδήματος για το ίδιο έτος. Σε περίπτωση υποβολής εντός του επόμενου έτους από την ανάληψη υπηρεσίας ή την έναρξη εργασιών, η αίτηση εξετάζεται για το επόμενο φορολογικό έτος.

μετά τις 2 Ιουλίου, η αίτηση υποβάλλεται έως το τέλος του επόμενου έτους και αφορά υπαγωγή του φορολογούμενου στο επόμενο έτος της ανάληψης υπηρεσίας ή έναρξης εργασιών.

Με την επαλήθευση των παραπάνω προϋποθέσεων, η απόφαση υπαγωγής εκδίδεται άμεσα. Σε περιπτώσεις όπου απαιτείται επαλήθευση μέσω δικαιολογητικών, οι αιτούντες μπορούν να επισυνάψουν ψηφιακά τα απαιτούμενα έγγραφα για την εξέτασή τους από την αρμόδια υπηρεσία.

Επισημαίνεται ότι για την ψηφιακή έκδοση απόφασης περί υπαγωγής ή μη στις διατάξεις του άρθρου 5Γ ΚΦΕ απαιτείται τα στοιχεία του φυσικού προσώπου να είναι επικαιροποιημένα, καθώς χρησιμοποιούνται και ως στοιχεία επικοινωνίας από την ΑΑΔΕ.

Επιπλέον, οι φορολογούμενοι που έχουν υποβάλει αίτηση υπαγωγής στο καθεστώς ειδικής φορολόγησης μέσω της πλατφόρμας Τα Αιτήματά μου για το έτος 2025, οι οποίες παραμένουν έως σήμερα εκκρεμείς, έχουν τη δυνατότητα να την επανυποβάλουν μέσω της νέας εφαρμογής, ώστε να διεκπεραιωθεί πλέον ψηφιακά, εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις.

Η υποβολή των αιτήσεων υπαγωγής γίνεται μέσω της ψηφιακής πύλης myAADE (myaade.gov.gr) ακολουθώντας τη διαδρομή Εφαρμογές > Φορολογικές Υπηρεσίες > Εισόδημα > Υποβολή αίτησης υπαγωγής σε ειδικό τρόπο φορολόγησης (άρθρο 5Γ του ΚΦΕ).