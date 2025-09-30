Σε είδος πολυτελείας τείνει να εξελιχθεί η σοκολάτα καθώς η άνοδος της τιμής της είναι ραγδαία. Η εν λόγω τάση φαίνεται να επηρεάζει τόσο τους καταναλωτές όσο και τις επιχειρήσεις, δημιουργώντας νέες προκλήσεις στην αγορά και την καθημερινή κατανάλωση.

Πίσω από αυτήν την αύξηση της τιμής, όπως μετέδωσε σε σχετικό της ρεπορτάζ το πρωί της Τρίτης 30/9 η εκπομπή του Mega «Κοινωνία Ώρα MEGA», κρύβονται σοβαρά προβλήματα στην παραγωγή κακάο, κυρίως στη Δυτική Αφρική, όπου ακραία καιρικά φαινόμενα και ασθένειες των καλλιεργειών έχουν μειώσει σημαντικά τη σοδειά.

Πόσο κόστιζε η σοκολάτα γάλακτος που πόσο κοστίζει

Τον Φεβρουάριο του 2025 η τιμή της ήταν 1,99 ευρώ ενώ τον Σεπτέμβρη του 2025 διαμορφώθηκε στα 2,60 ευρώ.

Η αύξηση ήταν 30,65% μέσα σε 7 μήνες.

Η τιμή της μαύρης σοκολάτας

Τον Φεβρουάριου του 2025 κόστιζε 2,53 ευρώ ενώ τον Σεπτέμβριου του 2025 3,45 ευρώ η τιμή της δηλαδή αυξήθηκε σε 7 μήνες 36,32%.

46,51% η αύξηση της τιμής της σοκολάτας αμυγδάλου

Η σοκολάτα αμυγδάλου κόστιζε τον Φεβρουάριο του 2025 1,72 ευρώ ενώ επτά μήνες αργότερα 2,52 ευρώ δηλαδή η τιμή της αυξήθηκε 46,51%.

