Σε συμφωνία για πρόσθετη έκδοση ομολόγου ύψους 200 εκατ. ευρώ κατέληξε η Eurobank, αξιοποιώντας το ισχυρό επενδυτικό ενδιαφέρον για το υπάρχον ομόλογο σταθερού τοκομεριδίου υψηλής εξοφλητικής προτεραιότητας με λήξη το 2028, συνολικής αρχικής αξίας 500 εκατ. ευρώ.

Η τιμή έκδοσης των Νέων Τίτλων είναι 99,817%, που συνεπάγεται απόδοση 2,978%. Οι Νέοι Τίτλοι θα ενοποιηθούν και θα αποτελούν μία σειρά έκδοσης με τους Υφιστάμενους Τίτλους, σύμφωνα με τους όρους της έκδοσης. Ο διακανονισμός της έκδοσης των Νέων Τίτλων θα πραγματοποιηθεί στις 26 Σεπτεμβρίου 2025. Οι Τίτλοι θα είναι εισηγμένοι στην αγορά Euro MTF του Χρηματιστηρίου του Λουξεμβούργου.

Τα κεφάλαια που θα αντληθούν από τους Τίτλους θα συνεισφέρουν στην κάλυψη των υποχρεώσεων του Ομίλου της Eurobank όσον αφορά στην Ελάχιστη Απαίτηση Ιδίων Κεφαλαίων και Επιλέξιμων Υποχρεώσεων (Minimum Required Eligible Liabilities – MREL) και θα διατεθούν για επιχειρηματικούς σκοπούς της Eurobank.