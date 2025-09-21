Ανθεκτική παραμένει η αγορά οικοπέδων στο Λεκανοπέδιο συνεχίζοντας την ανοδική της πορεία και το 2025. Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία του Παρατηρητηρίου Αξιών GEOAXIS, για έβδομη συνεχή χρονιά καταγράφεται αύξηση στις πιθανές τιμές πώλησης, με μέσο ρυθμό 5,6% σε σχέση με το 2024 και 15% σε σχέση με το 2023. Σε ορίζοντα δεκαετίας, η άνοδος φθάνει το 40,25% κατά μέσο όρο, με τις αξίες να βρίσκονται πλέον στο υψηλότερο επίπεδο από το 2016.

Τα στοιχεία ανά περιοχή δείχνει ότι η μεγαλύτερη αύξηση το 2025 σημειώνεται στον Χολαργό, όπου τιμή πώλησης των οικοπέδων διαμορφώνονται στα 1.296 ευρώ/τ.μ. καταγράφοντας αύξηση 7,22% σε σχέση με το 2024.

Ακολουθούν οι Αμπελόκηποι με τιμή 2.605 ευρώ/τ.μ. (+6,09%), το Περιστέρι στα 967 ευρώ/τ.μ. (+6,07%), το Παλαιό Φάληρο στα 1.621 ευρώ/τ.μ. (+4,77%) και το Μαρούσι στα 935 ευρώ/τ.μ. (+3,91%). Όλες οι τιμές αφορούν διάμεσες αξίες για τυπικά οικόπεδα, ενώ για ακίνητα με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά (θέση, προβολή, θέα, επιφάνεια) οι τιμές μπορούν να φθάσουν έως και 25% υψηλότερα.

Παρά την έντονη άνοδο, η εικόνα δεν παραπέμπει σε συνθήκες «φούσκας». Η διαχρονική ανισορροπία προσφοράς και ζήτησης νεόδμητων διαμερισμάτων διατηρεί τη ζήτηση για γη και συντηρεί την οικοδομική δραστηριότητα, έστω με μικρότερη ένταση. Η έρευνα υποδεικνύει ότι η αγορά βρίσκεται σε ανοδική φάση του κύκλου, πιθανώς κοντά σε μια νέα κορύφωση, χωρίς όμως τα χαρακτηριστικά υπερβολής που οδηγούν σε κρίσεις.

Αντιπαροχή

Ο πιθανός επαναπροσδιορισμός των ποσοστών αντιπαροχής και η επαναφορά των αξιών στα Βόρεια Προάστια συνιστούν μεγάλα στοιχήματα για την επόμενη περίοδο. Η αυστηροποίηση του Νέου Οικοδομικού Κανονισμού από το Συμβούλιο της Επικρατείας αλλάζει τα δεδομένα για εργολάβους, μηχανικούς και επενδυτές, ιδίως σε περιοχές υψηλής αξίας όπου το bonus δόμησης καθορίζει την απόδοση μιας επένδυσης. Παρότι δημιουργεί αβεβαιότητα, εκτιμάται ότι επαναφέρει μεγαλύτερη ομαλότητα στην αλυσίδα της οικοδομής.

Στοιχεία από εργολάβους και κτηματομεσίτες, τα ποσοστά αντιπαροχής διαμορφώνονται σήμερα ως εξής:

Αμπελόκηποι: 32–35%

Μαρούσι: 32–38%

Π. Φάληρο: 33–40%

Περιστέρι: έως 37%

Χολαργός: 30–35%

Ο κύκλος της υψηλής οικοδομικής δραστηριότητας που άνοιξε μετά το 2018 συνεχίζεται αν και με μειούμενη ένταση, καθώς η ζήτηση αδόμητων οικοπέδων ή/και οικοπέδων με παλαιά κτίσματα για την ανέγερση νεόδμητων διαμερισμάτων γνωρίζει άνθιση. Βασικές αιτίες που τροφοδοτούν την υφιστάμενη ζήτηση μπορούν να αναζητηθούν:

Στα συσσωρευμένα αιτήματα στέγασης που δεν ικανοποιήθηκαν λόγω οικονομικής κρίσης την τελευταία δεκαπενταετία,

Στην άμεση διάθεση κεφαλαίου (υψηλή ρευστότητα) παράλληλα με την ύπαρξη αδήλωτων εισοδημάτων από την μεσαία τάξη,

Στη νέα πραγματικότητα για εργασία από το σπίτι,

Στην ποιοτική και τεχνολογική απαξίωση μεγάλου αριθμού κατασκευών πριν το 1980,

Στην ένταξη των διαμερισμάτων στα επενδυτικά προϊόντα,

Στη δυνατότητα επίτευξης αποδόσεων μέσω βραχυχρόνιας μίσθωσης,

Στη διάθεση για διασπορά επενδυτικού ρίσκου, μέσω αγοράς ακινήτων

Σήμερα, το μέσο επιτόκιο δανεισμού κινείται στο 5,0–5,5%, ενώ ο Δείκτης Τιμών Υλικών Νέων Κτηρίων της ΕΛΣΤΑΤ κατέγραψε αύξηση 5,1% στο δωδεκάμηνο Απριλίου 2024–Μαρτίου 2025.