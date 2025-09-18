Το 2024 αποτέλεσε χρονιά-ορόσημο για την «Πίνδος», τον Αγροτικό Πτηνοτροφικό Συνεταιρισμό Ιωαννίνων, καθώς ενίσχυσε τη δυναμική του σε όλα τα επίπεδα, συνδυάζοντας οικονομική ανάπτυξη, αύξηση παραγωγής, στήριξη των εργαζομένων και σημαντικές επενδύσεις με γνώμονα τη βιωσιμότητα.

Συγκεκριμένα, ο κύκλος εργασιών ανήλθε σε €374,5 εκατ. (+5,04%), ενώ τα λειτουργικά κέρδη EBITDA έφτασαν τα €30,5 εκατ. και τα καθαρά κέρδη προ φόρων άγγιξαν τα €20 εκατ., με εντυπωσιακή άνοδο 178,5%. Ο δανεισμός μειώθηκε κατά 42,6% στα €31 εκατ., επιβεβαιώνοντας τη στιβαρή χρηματοοικονομική διάρθρωση.

Παράλληλα, καταγράφηκε αύξηση παραγωγής σε νεοσσούς (+6,5%), ζωοτροφές (+5,5%), προϊόντα κοτόπουλου (+5,1%) και εξαγωγές (+16,1%). Σημαντική συμβολή είχε και η θυγατρική Αγροζωή ΑΒΕΕ, που διατήρησε μηδενικό δανεισμό και διπλασίασε τα EBITDA στα 2,26 εκατ. ευρώ.

Επένδυση στους ανθρώπους

Η ΠΙΝΔΟΣ ενίσχυσε το ανθρώπινο δυναμικό της, απασχολώντας 1.500 εργαζόμενους το 2024 και ήδη 1.600 σήμερα. Οι αμοιβές προσωπικού ξεπέρασαν τα €36,7 εκατ., αυξημένες κατά 5 εκατ., ενώ οι απολαβές παραγωγών ανήλθαν σε €36,9 εκατ. (+11,6%).

Η στήριξη των εργαζομένων γίνεται στην πράξη: οι νεοεισερχόμενοι εργάτες ξεκινούν με €900, οι υπάλληλοι με €1.000, ενώ όσοι έχουν αποδοχές κάτω των €1.500 λαμβάνουν επιπλέον €50 μηνιαίως.

Δυναμική για το 2025

Το 2025 βρίσκει τον Συνεταιρισμό σε νέα αναπτυξιακή φάση. Οι πωλήσεις έτοιμων ψημένων προϊόντων αυξήθηκαν ήδη κατά 29,3%, ενώ συνολικά οι τομείς καταγράφουν θετική πορεία.

Στρατηγικός στόχος η ενίσχυση των εξαγωγών κατά 20% ώστε να φτάσουν το 10% του κύκλου εργασιών, καθώς και η εκρηκτική ανάπτυξη στα έτοιμα ψημένα (+30%) και στα προϊόντα γύρου (+80%).

Επενδύσεις και βιωσιμότητα

Η Πίνδος ολοκλήρωσε το πενταετές πλάνο 2020-2024 ύψους €45 εκατ., με ψηφιοποίηση παραγωγής, επέκταση μονάδων και φωτοβολταϊκά. Η νέα φάση 2025-2030 περιλαμβάνει επενδύσεις €70 εκατ. για νέο εκκολαπτήριο, επέκταση μονάδας έτοιμων προϊόντων, νέες πτηνοτροφικές μονάδες, net metering, αποθήκευση ενέργειας και μονάδα βιοαερίου 2MW.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η ΠΙΝΔΟΣ εφαρμόζει κυκλική πτηνοτροφία: μετατρέπει την κοπριά σε λίπασμα, χρησιμοποιεί ανακυκλωμένο νερό, ψύχει με αέρα αντί νερού και έχει μειώσει τη χρήση πλαστικού κατά 90% με χάρτινες λύσεις.