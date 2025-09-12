Ανεβάζει ταχύτητες ο εξωδικαστικός μηχανισμός, με τις νέες ρυθμίσεις που επιτεύχθηκαν τον Αύγουστο να ανέρχονται σε 1.231 και να αφορούν οφειλές ύψους 317 εκατ. ευρώ. Οι ρυθμίσεις παρουσιάζουν αύξηση 18,5% συγκριτικά με τις 1.039 ρυθμίσεις του Αυγούστου 2024 και έκρηξη 78% συγκριτικά με τις 691 ρυθμίσεις του Αυγούστου 2023.

Συνολικά μέχρι τα τέλη του περασμένου μήνα, μέσω της πλατφόρμας του εξωδικαστικού μηχανισμού, έχουν επιτευχθεί 41.748 ρυθμίσεις για αρχικές οφειλές ύψους 13,56 δισ. ευρώ. Οι ρυθμίσεις αυτές έχουν δώσει και κούρεμα ιδιωτικού χρέους ύψους 4,36 δισ. ευρώ.

Το μέσο κούρεμα που έδωσαν οι ρυθμίσεις μέσω της πλατφόρμας του εξωδικαστικού μηχανισμού ανήλθε σε 14,5% για οφειλές προς το Δημόσιο και 30% προς χρηματοδοτικούς φορείς (τράπεζες και εταιρείες διαχείρισης), με το 49% των ρυθμίσεων προς χρηματοοικονομικούς φορείς να κερδίζει κούρεμα μεγαλύτερο του 30%.

Το μέσο κούρεμα ανά τύπο οφειλής διαμορφώθηκε ως εξής:

14,68% για οφειλές προς Δημόσιο

13% για στεγαστικά δάνεια

30,58% για επιχειρηματικά δάνεια

34,65% για καταναλωτικά δάνεια.

Όσον αφορά τη μέση διάρκεια αποπληρωμής των ρυθμίσεων οφειλών, είναι 16 έτη για οφειλές προς Δημόσιο και 17 χρόνια για οφειλές προς χρηματοδοτικούς φορείς (στεγαστικά δάνεια 26 έτη, επιχειρηματικά 19, καταναλωτικά 14).

Η αύξηση των ρυθμίσεων αποδίδεται στις βελτιώσεις που έγιναν στον εξωδικαστικό μηχανισμό, οι οποίες τέθηκαν σε ισχύ την 1η Μαΐου 2025 και έδωσαν τη δυνατότητα σε περισσότερους πολίτες και επιχειρήσεις να τακτοποιήσουν τις οφειλές τους.

Τον περασμένο μήνα, οι εκκινήσεις νέων αιτήσεων κατέγραψαν αύξηση 10% σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα πέρυσι και αύξηση 45% από πρόπερσι. Σημαντικά υψηλότερο νούμερο κατέγραψαν και οι υποβολές, καταγράφοντας αύξηση κατά 26% σε σχέση με τον περσινό αντίστοιχο μήνα και αύξηση 70% σε σχέση με τον προπέρσινο. Ειδικότερα, τον Αύγουστο του 2025 έγιναν 3.340 νέες αιτήσεις και 2.896 υποβολές έναντι 3.031 αιτήσεων και 2.338 υποβολών τον ίδιο μήνα του 2024 και 2.305 αιτήσεων και 1.715 υποβολών του 2023.

Συνολικά καταγράφονται 41.748 επιτυχείς ρυθμίσεις για αρχικές οφειλές ύψους 13,56 δισ. ευρώ που έχουν ρυθμιστεί μέσω του εξωδικαστικού μηχανισμού έως τα τέλη Αυγούστου.

Στη σημαντική άνοδο όλων των δεικτών αντανακλάται η ουσιαστική κάλυψη της μεσαίας τάξης με τη διεύρυνση των κριτηρίων ένταξης και όλων των βελτιώσεων συνολικά, που δίνουν καθημερινά ρεαλιστικές προτάσεις ρύθμισης σε νοικοκυριά και επιχειρήσεις.

Τράπεζες

Σύμφωνα με τη μηνιαία έκθεση προόδου της Γενικής Γραμματείας Χρηματοπιστωτικού Τομέα και Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους, κατά το Α΄ εξάμηνο του 2025 το 17,5% των μη εξυπηρετούμενων δανείων που βρίσκονται στα χαρτοφυλάκια των τραπεζών βρίσκεται σε καθεστώς ρύθμισης, ενώ το ποσοστό των καταγγελμένων δανείων φθάνει κατά μέσο όρο το 42%.

Το ποσοστό μη εξυπηρετούμενων δανείων υποχώρησε κατά 0,2 ποσοστιαίες μονάδες στο κλείσιμο του 2ου τριμήνου του 2025 σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο. Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος (Q2 2025), ο δείκτης διαμορφώθηκε σε 3,57%, από 3,77% (Q1 2025), σημειώνοντας έτσι νέο ιστορικό χαμηλό από το 2002.

Ρυθμίσεις με servicers

Συνεχίζεται η θετική πορεία στις διμερείς ρυθμίσεις δανείων με τους 4 μεγαλύτερους χρηματοδοτικούς φορείς (Intrum, Cepal, DoValue, Qquant). Τον Ιούλιο πραγματοποιήθηκαν επιτυχείς ρυθμίσεις ύψους 383 εκατ. ευρώ, οι οποίες αντιστοιχούν σε 7.167 οφειλέτες.