Οι συνταξιούχοι που διατηρούν προσωπική διαφορά αναμένεται να δουν περιορισμένες αυξήσεις στις συντάξεις τους το 2026, μετά την κυβερνητική ανακοίνωση για μείωση της προσωπικής διαφοράς κατά 50% τον επόμενο χρόνο. Ο μηχανισμός αυτός σημαίνει ότι η ετήσια αύξηση θα αποδοθεί πλήρως μόνο όταν η προσωπική διαφορά μηδενιστεί, περιορίζοντας ουσιαστικά τις αυξήσεις για την επόμενη χρονιά.

Η πλήρης εφαρμογή του μέτρου αναμένεται το 2027, όταν η προσωπική διαφορά θα ενσωματωθεί στο συνολικό ποσό της σύνταξης. Σύμφωνα με εκτιμήσεις, όσοι συνταξιούχοι διαθέτουν υπόλοιπο προσωπικής διαφοράς κάτω των 30 ευρώ ενδέχεται να δουν μηνιαίες αυξήσεις από 10 έως 20 ευρώ, με την προϋπόθεση ότι η ποσοστιαία αύξηση για το 2026 θα φτάσει το 2,5% και η σύνταξη ξεπερνά τα 1.000 ευρώ μηνιαίως.

Δύο σενάρια για τον υπολογισμό των αυξήσεων

Μετά την ανακοίνωση για τη μείωση της προσωπικής διαφοράς, υπάρχουν δύο βασικοί τρόποι με τους οποίους μπορεί να εφαρμοστεί η αύξηση:

Απομείωση πρώτα, υπολογισμός μετά: Η προσωπική διαφορά μειώνεται κατά 50% και στη συνέχεια υπολογίζεται η ετήσια αύξηση. Αν η αύξηση υπερβαίνει το υπόλοιπο της προσωπικής διαφοράς, η διαφορά αποδίδεται ως προσαύξηση στη σύνταξη. Στο σενάριο αυτό οι αυξήσεις θα είναι περιορισμένες και θα αφορούν κυρίως τους συνταξιούχους με μικρό υπόλοιπο προσωπικής διαφοράς. Σήμερα, περίπου 650.000 συνταξιούχοι διατηρούν προσωπική διαφορά, ενώ οι 200.000 από αυτούς έχουν υπόλοιπο μικρότερο των 30 ευρώ.

Κατανομή ποσοστού της αύξησης σε όλους: Στη δεύτερη προσέγγιση, το 50% της ετήσιας αύξησης του 2026 αποδίδεται σε όλους όσοι έχουν προσωπική διαφορά, ακόμα και σε όσους το υπόλοιπο υπερβαίνει το ποσό της αύξησης. Με αυτό τον τρόπο, οι συνταξιούχοι με μεγαλύτερη προσωπική διαφορά θα δουν έστω μέρος της προσαύξησης, περιορίζοντας τη χρονική καθυστέρηση μέχρι να ενσωματωθεί πλήρως η διαφορά στη σύνταξη.

Παράδειγμα εφαρμογής

Ένας συνταξιούχος με σύνταξη 1.200 ευρώ και προσωπική διαφορά 40 ευρώ θα μπορούσε, με την πρώτη μέθοδο, να μην λάβει ουσιαστική αύξηση αν η ετήσια αύξηση για το 2026 υπολογιστεί στα 30 ευρώ. Αν εφαρμοστεί η δεύτερη μέθοδος, θα λάβει το 50% της αύξησης (δηλαδή 15 ευρώ), ενώ η προσωπική διαφορά θα μειωθεί κατά 50%, φέρνοντας πιο ομαλή μετάβαση στο νέο σύστημα το 2027.

Η πλήρης εξειδίκευση των μέτρων αναμένεται από το υπουργείο Εργασίας, προκειμένου οι συνταξιούχοι να γνωρίζουν ακριβώς τι θα δουν στις συντάξεις τους τον επόμενο χρόνο. Ο νέος μηχανισμός στοχεύει στην ομαλοποίηση των συντάξεων και στη σταδιακή ενσωμάτωση της προσωπικής διαφοράς, μειώνοντας τις διαφορές μεταξύ των συνταξιούχων.

Συνολικά, το 2026 οι αυξήσεις θα παραμείνουν περιορισμένες για όσους έχουν υψηλή προσωπική διαφορά, ενώ από το 2027 αναμένεται να αποδοθεί πλήρως η ετήσια αύξηση σε όλους τους συνταξιούχους, ανεξαρτήτως υπολοίπου. Το μέτρο φέρνει σταδιακή εξομάλυνση των συντάξεων, δημιουργώντας πιο διαφανείς και σταθερές συνθήκες για τον συνταξιοδοτικό προγραμματισμό.