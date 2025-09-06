Διευρύνεται η πελατειακή βάση του ελληνικού τουρισμού. Οι αρρυθμίες της ευρωπαϊκής τουριστικής αγοράς, λόγω ύφεσης, όπως φαίνεται εξισορροπούνται με άλλες αγορές που βρίσκονται ante portas για τη χώρα μας.

Τούτων δοθέντων διαφορετικές, αλλά εξίσου δυναμικές αγορές, η Σκανδιναβία και η Σαουδική Αραβία, τροφοδοτούν με νέα ώθηση την τουριστική βιομηχανία της χώρας, δημιουργώντας προοπτικές που επεκτείνονται πολύ πέρα από την τρέχουσα σεζόν. Τα πρόσφατα στοιχεία αφίξεων, οι εκτιμήσεις για τα επόμενα χρόνια, αλλά και οι στοχευμένες δράσεις προβολής που πραγματοποιούνται, σκιαγραφούν ένα μέλλον με ισχυρή δυναμική για τον ελληνικό τουρισμό.

Η σκανδιναβική αιχμή του δόρατος

Η Δανία, παρότι μικρή σε πληθυσμό, αποτελεί μια από τις πιο υποσχόμενες αγορές για την Ελλάδα, με τα στοιχεία αεροπορικής κίνησης να αποτυπώνουν σταθερή και αυξανόμενη παρουσία Δανών επισκεπτών σε ελληνικούς προορισμούς.

Το 2025, οι Δανοί ταξιδιώτες διατηρούν υψηλή θέση μεταξύ των ξένων επισκεπτών σε αεροδρόμια όπως τα Χανιά και η Ρόδος, με τον συνολικό αριθμό αφίξεων να ξεπερνά τις 500.000. Οι προορισμοί αυτοί, σε συνδυασμό με τη Σαντορίνη και την Κω, συγκεντρώνουν τη μερίδα του λέοντος της δανικής αγοράς.

Η εικόνα της χρονιάς αποτυπώνει μια ισχυρή βάση επισκεψιμότητας, με τη Δανία να ενισχύει το αποτύπωμά της στην Ελλάδα σε σχέση με το 2024.

Παρά το γεγονός ότι η τουριστική ζήτηση στην Ευρώπη εμφανίζει σημάδια σταθεροποίησης, οι Σκανδιναβοί – και ειδικά οι Δανοί – συνεχίζουν να αναζητούν ποιοτικούς, ασφαλείς και βιώσιμους προορισμούς, κατηγορία στην οποία η Ελλάδα κατατάσσεται ψηλά.

Στρατηγική σημασία

Η Δανία αποτελεί αγορά με υψηλή δαπάνη ανά ταξίδι και με έντονη προτίμηση στις ποιοτικές εμπειρίες. Οι ταξιδιώτες της συνήθως επιλέγουν οικογενειακά ή ομαδικά πακέτα, ενώ ενδιαφέρονται ιδιαίτερα για την αυθεντικότητα και τη βιωσιμότητα.

Η Ελλάδα μπορεί να κεφαλαιοποιήσει αυτήν την τάση, προβάλλοντας:

● τον ήλιο και τη θάλασσα σε συνδυασμό με πολιτιστικές εμπειρίες,

● τις τοπικές γεύσεις και την υγιεινή μεσογειακή διατροφή,

● τις δράσεις υπεύθυνου τουρισμού και οικολογικές πρωτοβουλίες.

Στο πλαίσιο αυτό, ιδιαίτερη σημασία αποκτά η διοργάνωση του «Greek Tourism Workshop» στην Κοπεγχάγη, στις 23 Οκτωβρίου, μια πρωτοβουλία που αναμένεται να ενισχύσει περαιτέρω την παρουσία της Ελλάδας στη σκανδιναβική αγορά και να εδραιώσει δεσμούς συνεργασίας με τουριστικούς πράκτορες και tour operators από τη Δανία και τη Νότια Σουηδία.

Προοπτικές για το 2026–2027

Οι εκτιμήσεις για την επόμενη διετία είναι θετικές. Η αεροπορική συνδεσιμότητα αναμένεται να ενισχυθεί περαιτέρω, με προγραμματισμένες αυξήσεις θέσεων από τις μεγάλες δανικές πόλεις προς ελληνικά αεροδρόμια, ενώ νέες συνεργασίες με tour operators αναμένεται να διευρύνουν τη δυναμική.

Για το 2026 προβλέπεται αύξηση της κίνησης από τη Δανία κατά 5–7%, καθώς η Ελλάδα παραμένει κορυφαία επιλογή για θερινές διακοπές στη Μεσόγειο. Το 2027, με βάση τα διαθέσιμα στοιχεία και τις τρέχουσες κρατήσεις, η άνοδος ενδέχεται να κινηθεί ακόμη υψηλότερα, ιδίως εφόσον ενταθούν οι δράσεις προβολής και βιώσιμου τουρισμού που ανταποκρίνονται στις νέες ταξιδιωτικές τάσεις των Σκανδιναβών.

Σαουδική Αραβία: Μια αγορά υψηλής αξίας

Το καλοκαίρι του 2025 κατέγραψε εντυπωσιακή άνοδο από τη Σαουδική Αραβία, η οποία εξελίσσεται ραγδαία σε μία από τις πιο σημαντικές αγορές για τον ελληνικό τουρισμό.

Κατά τη θερινή περίοδο του 2025, οι διαθέσιμες αεροπορικές θέσεις από τη Σαουδική Αραβία προς την Ελλάδα αυξήθηκαν κατά 45%, ξεπερνώντας τις 84.000 θέσεις. Η Aegean Airlines ενίσχυσε καθοριστικά τη συνδεσιμότητα, προσφέροντας 40% περισσότερες θέσεις σε σχέση με το 2024, μέσα από απευθείας πτήσεις από Ριάντ και Τζέντα προς Αθήνα.

Η αύξηση αυτή αποτυπώνει την ολοένα μεγαλύτερη προτίμηση των Σαουδαράβων ταξιδιωτών προς την Ελλάδα, με έμφαση σε προορισμούς που συνδυάζουν πολυτέλεια, πολιτισμό και αυθεντικές εμπειρίες.

Στρατηγικής σημασίας για την Ελλάδα

Η Σαουδική Αραβία αποτελεί αγορά υψηλής αξίας, καθώς οι ταξιδιώτες της διακρίνονται για:

● Υψηλή κατά κεφαλήν ταξιδιωτική δαπάνη.

● Αναζήτηση πολυτελών εμπειριών διαμονής και γαστρονομίας.

● Ενδιαφέρον για πολιτισμό, ιστορία και αυθεντικότητα.

Η Ελλάδα έχει τη δυνατότητα να κεφαλαιοποιήσει αυτή τη δυναμική με στοχευμένες δράσεις προβολής και ενίσχυση των συνδέσεων, καθιστώντας τη Σαουδική Αραβία έναν από τους ταχύτερα αναπτυσσόμενους «πυλώνες» του εισερχόμενου τουρισμού τα επόμενα χρόνια.

Χαρακτηριστικά, ιδιαίτερη ανταπόκριση έλαβε η εκδήλωση «Greek Luxury Tourism & Gastronomy Workshop», τον περασμένο Απρίλιο, στη Μανάμα του Βασιλείου του Μπαχρέιν, αναδεικνύοντας το ελληνικό πολυτελές τουριστικό και γαστρονομικό προϊόν και κερδίζοντας το ενδιαφέρον της αγοράς του Κόλπου.

Στο ίδιο πλαίσιο, τον ερχόμενο Νοέμβριο, στις 26 του μηνός, θα πραγματοποιηθεί το «Greek Luxury Tourism & Gastronomy Workshop», στο Ριάντ της Σαουδικής Αραβίας, με στόχο να κεφαλαιοποιήσει την αυξανόμενη ζήτηση των Σαουδαράβων για πολυτέλεια και γαστρονομία, δίνοντας στην Ελλάδα το προβάδισμα έναντι ανταγωνιστικών προορισμών.

Τι αναμένεται το 2026–2027

Με βάση τη δυναμική του 2025, το 2026 αναμένεται νέα άνοδος αφίξεων από τη Σαουδική Αραβία της τάξης του 6–8%. Η περαιτέρω διεύρυνση των αεροπορικών δρομολογίων και η ενίσχυση της τουριστικής προβολής θα λειτουργήσουν ως καταλύτης για την αγορά.

Για το 2027, οι προβλέψεις δείχνουν ακόμη πιο εντυπωσιακή πορεία, με πιθανή διψήφια αύξηση στις αφίξεις, καθώς η Ελλάδα ενισχύει τη θέση της ως κορυφαίος προορισμός για ταξιδιώτες υψηλής εισοδηματικής στάθμης από τη Σαουδική Αραβία.