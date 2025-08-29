Τζίροι, επενδύσεις και διεθνές ενδιαφέρον δίνουν δυναμική στην ελληνική αγορά ακινήτων, με τη χώρα να καταγράφει αξιοσημείωτη άνοδο στις τιμές κατοικιών και να βρίσκεται στην 19η θέση παγκοσμίως μεταξύ 80 και πλέον χωρών όσον αφορά την αύξηση της αξίας των ακινήτων την τελευταία πενταετία. Τα στοιχεία προέρχονται από τον δείκτη του Global Property Guide, ο οποίος παρακολουθεί σε βάθος τις διεθνείς τάσεις στην αγορά ακινήτων και αναλύει τις επιδόσεις κάθε χώρας.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την ανάλυση της τελευταίας πενταετίας, η ελληνική αγορά real estate παρουσίασε αύξηση 58,37%, μια απόδοση που την τοποθετεί στην πρώτη 20άδα των χωρών με τη μεγαλύτερη δυναμική στις τιμές κατοικιών. Η ανάλυση του Global Property Guide δείχνει ότι η άνοδος αυτή είναι αποτέλεσμα συνδυασμού παραγόντων, όπως η αυξημένη ζήτηση, η συμμετοχή ξένων επενδυτών και η σταδιακή ενίσχυση των υποδομών και της οικονομικής σταθερότητας στη χώρα.

Εξετάζοντας μεγαλύτερα χρονικά διαστήματα, η εικόνα γίνεται ακόμα πιο ενδιαφέρουσα. Σε επίπεδο δεκαετίας, η αύξηση των τιμών κατοικιών φτάνει περίπου 68%, γεγονός που κατατάσσει την Ελλάδα στη μεσαία ζώνη μεταξύ 80 χωρών διεθνώς, με 32η θέση όσον αφορά τις ονομαστικές τιμές. Η σύγκριση πενταετίας-δεκαετίας υπογραμμίζει ότι η ελληνική αγορά παρουσίασε ιδιαίτερα δυναμική ανάπτυξη τα τελευταία πέντε χρόνια, γεγονός που αντικατοπτρίζει την ταχεία επαναφορά της εμπιστοσύνης των επενδυτών και των αγοραστών, αλλά και την ισχυρή παρουσία ξένου κεφαλαίου.

Η ζήτηση παραμένει σταθερά υψηλή, ενώ η αγορά κατοικίας στην Ελλάδα επηρεάζεται σημαντικά από τη συνεχή παρουσία ξένων υποψήφιων αγοραστών, κυρίως από χώρες της Ευρώπης και των Βαλκανίων, που βλέπουν τη χώρα ως έναν ελκυστικό επενδυτικό προορισμό. Το γενικότερο μακροοικονομικό περιβάλλον, με σταθερούς δείκτες ανάπτυξης και αυξανόμενη εμπιστοσύνη στις υποδομές, ενισχύει περαιτέρω την ελληνική αγορά ακινήτων και δημιουργεί προοπτικές για νέες επενδύσεις.

Σε επίπεδο ετήσιας μεταβολής, η άνοδος των τιμών κατοικιών το 2025 διαμορφώνεται στο +6,19%, δείχνοντας ότι η αγορά συνεχίζει να κινείται ανοδικά ακόμα και μέσα σε ένα πλαίσιο οικονομικής αβεβαιότητας. Η πενταετής αύξηση παραμένει ωστόσο η πιο εντυπωσιακή, καθώς αποτυπώνει την ουσιαστική αναπροσαρμογή των τιμών και την ενίσχυση της αξίας των ακινήτων σε όλη τη χώρα.

Η διεθνής εικόνα και οι τάσεις συγκριτικά με την Ελλάδα

Στο διεθνές πεδίο, η Ουγγαρία καταγράφει τη μεγαλύτερη άνοδο τιμών τόσο σε δεκαετή όσο και σε πενταετή βάση, ενώ ακολουθούν η Ρωσία, η Πορτογαλία, η Αίγυπτος και η Ισλανδία, ολοκληρώνοντας την πρώτη πεντάδα. Τα στοιχεία αφορούν ονομαστικές τιμές, σύμφωνα με τα στοιχεία που συλλέγονται από στατιστικές αρχές και κυβερνητικές πηγές κάθε χώρας.

Αξιοσημείωτο είναι ότι στην πρώτη δεκάδα με τις μεγαλύτερες αυξήσεις τιμών εντάσσονται επιπλέον ευρωπαϊκές χώρες όπως η Ρουμανία, η Βουλγαρία και η Τσεχία, ενώ τη δεκάδα συμπληρώνουν η Χιλή και το Μεξικό, καταδεικνύοντας τη δυναμική και την ποικιλία των διεθνών αγορών ακινήτων. Η Ελλάδα, με σταθερή ανοδική πορεία, κατατάσσεται πλέον ανάμεσα στις χώρες που παραδοσιακά αποτελούν ενδιαφέρουσες αγορές για επενδύσεις σε real estate.

Οι τελευταίες τάσεις υποδεικνύουν ότι η ελληνική αγορά ακινήτων δεν έχει φτάσει στο ανώτατο σημείο της, καθώς η συνδυαστική δράση εγχώριων και ξένων επενδυτών, η σταθερότητα των τιμών πώλησης και η αντοχή της ελληνικής οικονομίας δημιουργούν συνθήκες για περαιτέρω ανάπτυξη. Η ενίσχυση της ζήτησης σε τουριστικές περιοχές, η μετατροπή παλαιών κατοικιών σε επενδυτικά ακίνητα και η προώθηση νέων έργων υποδομών αναμένεται να συνεχίσουν να στηρίζουν την ανοδική πορεία των τιμών και τη δυναμική της αγοράς για τα επόμενα χρόνια.

Συμπερασματικά, η Ελλάδα παραμένει μια ανθεκτική και ελκυστική αγορά ακινήτων, με σημαντικές ευκαιρίες για επενδυτές που αναζητούν σταθερές αποδόσεις και μακροχρόνια ανάπτυξη, ενώ η αύξηση των τιμών κατά την τελευταία πενταετία αποτυπώνει τη δυναμική και τη συνέπεια των τάσεων της αγοράς σε εθνικό και διεθνές επίπεδο.