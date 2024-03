Σημαντικές διακρίσεις κατέκτησε η Alpha Bank σε δύο ξεχωριστές εκδηλώσεις, επιβεβαιώνοντας την κυριαρχία της στον τομέα του Procurement. Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση, ο Γιώργος Δημητριάδης, Centralised Procurement and Outsourcing Services Director της Alpha Bank, έλαβε την κορυφαία διάκριση Procurement Manager of the Year στα βραβεία του Ελληνικού Ινστιτούτου Προμηθειών, που διοργανώθηκαν πρόσφατα.

Στην ίδια εκδήλωση, η Τράπεζα απέσπασε και το βραβείο Silver στην κατηγορία Procurement Excellence Award. Κατά τη διάρκεια της ομιλίας του στην τελετή απονομής, ο κ. Δημητριάδης τόνισε: «Στην ανθρωποκεντρικά σχεδιασμένη Διεύθυνση Προμηθειών οι ρόλοι είναι φτιαγμένοι ώστε να δίνουν στους Λειτουργούς τη δύναμη να παίρνουν μόνοι τους αποφάσεις οι οποίες έχουν νόημα, βοηθώντας έτσι την εργασιακή ικανοποίηση και την αίσθηση της “ιδιοκτησίας”. Για παράδειγμα, οι Λειτουργοί έχουν αυτονομία στις διαπραγματεύσεις με τους Προμηθευτές, αποκτώντας έτσι επιπλέον κίνητρο για την εργασία τους και φυσικά επιδρώντας θετικά στο συνολικό αποτέλεσμα».

Έξι βραβεία στα Procurement Excellence Awards

Επιπλέον, στα βραβεία Procurement Excellence Awards που διοργάνωσε η Boussias Events, η Alpha Bank συγκέντρωσε έξι βραβεία – ένα Gold, δύο Silver και τρία Bronze – για τις καινοτόμες πρωτοβουλίες που παρουσίασε μέσα στο 2023.

Πιο αναλυτικά, η Τράπεζα κέρδισε Gold Award στην κατηγορία Best MRO (Maintenance, Repair and Operations) Procurement Initiative, για το πρόγραμμα «Reuse for good», μια πρωτοβουλία κυκλικής οικονομίας, που προσφέρει έναν νέο κύκλο ζωής στον γραφειακό και τεχνολογικό εξοπλισμό και υλοποιείται από τη Διεύθυνση Περιουσίας και Ασφάλειας της Alpha Bank και ειδικότερα από τον Τομέα Διαχείρισης Αποθηκών.

Δύο Silver Awards απονεμήθηκαν στη Διεύθυνση Προμηθειών της Τράπεζας στις κατηγορίες Best Sustainability Initiative για την αντικατάσταση των οχημάτων της με νέα οχήματα φιλικά προς το περιβάλλον και Best Logistics / Transportation / Fleet Management Procurement Initiative για την επιτυχημένη εφαρμογή των συστημάτων περιβαλλοντικής διαχείρισης ISO 14001 και ISO 14064 Greenhouse Emission & Emas σε όλη την εφοδιαστική αλυσίδα της.

Τέλος, η Alpha Bank έλαβε τρία Bronze Awards στις κατηγορίες Best Efficient Cost Management Initiative για τη συγκέντρωση των συμβουλευτικών υπηρεσιών πιστοποιήσεων κάτω από την «ομπρέλα» μίας Κεντρικής Συμφωνίας, Best Supplier Relationship Management Initiative για την εισαγωγή όρων Βιώσιμων Προμηθειών στις συμβάσεις με τους προμηθευτές και Best Procurement Transformation Program για τον μετασχηματισμό του προμηθευτικού κύκλου της Τράπεζας.