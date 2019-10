Η Καλιφόρνια τις τελευταίες μέρες βιώνει μια πραγματική καταστροφή με οικολογικές επιπτώσεις αφού οι φωτιές που μαίνονται έχουν κάνει στάχτη χιλιάδες στρέμματα γης.

Ένα βίντεο το οποίο κάνει τον γύρο του Διαδικτύου και έχει δεχθεί πληθώρα σχολίων έχει προκαλέσει συγκίνηση.

Πρωταγωνιστής δεν είναι κάποιος πυροσβέστης ο οποίος δίνει τη δική του μάχη με τις φλόγες αλλά ένα άλογο το οποίο επιστρέφει στη φωτιά παραβλέποντας τον κίνδυνο για να σώσει την οικογένειά του.

Το βίντεο αναρτήθηκε στο Twitter και δείχνει το άλογο να μπαίνει μέσα στις φλόγες και τους καπνούς τρέχοντας ενώ λίγη ώρα αργότερα εμφανίζεται με τρία μικρότερα τα οποία «παίρνει» μαζί του και βγαίνουν όλα μαζί από την καταστροφή.

Video of the day from the #EasyFire. A horse goes back into the blaze to get his family. pic.twitter.com/I51bDjgZSQ

— Logan Hall (@LoganHallNews) October 30, 2019