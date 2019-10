Ορατή από τον Διεθνή Διαστημικό σταθμό η φωτιά στην Καλιφόρνια

Αντιμέτωποι με ακόμα μεγαλύτερες δυσκολίες είναι οι πυροσβέστες που δίνουν μάχη με τις φλόγες στην Καλιφόρνια, καθώς ισχυροί άνεμοι πυροδότησαν νέα μέτωπα στα νότια της πολιτείας.

Νωρίς χθες ξέσπασε νέο μέτωπο στην περιοχή Simi Valley, το οποίο μέσα σε δύο ώρες τριπλασιάστηκε σε μέγεθος και απείλησε την Προεδρική Βιβλιοθήκη Ρόναλντ Ρίγκαν.

Οι άνεμοι πνέουν με ταχύτητες που πλησιάζουν τις ταχύτητες τυφώνα, με πάνω από 119 χιλιόμετρα την ώρα.

Στη συνέχεια, όπως μεταδίδει το BBC, πάνω από δέκα μέτωπα ξέσπασαν στα προάστια της πόλης.

This is how close the Easy Fire is to the Ronald Reagan Presidential Library https://t.co/TVrkcWpH6B pic.twitter.com/4D4ERH2Lmw

Οι φωτιές, που μαίνονται στην Καλιφόρνια, έχουν προκαλέσει διακοπές στην ηλεκτροδότηση και έχουν αναγκάσει χιλιάδες ανθρώπους να εγκαταλείψουν τις εστίες τους.

Η Καλιφόρνια έχει κηρυχθεί σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης ενώ οι αρχές έχουν σημάνει «ακραίο» κόκκινο συναγερμό για το Λος Άντζελες και την κομητεία Βεντούρα. «Δεν νομίζω να έχω ξαναδεί τέτοιο επίπεδο προειδοποίησης» σχολίασε ένας από τους μετεωρολόγους της αρμόδιας υπηρεσίας.

Οι καπνοί από τις φωτιές είναι ορατοί από τον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό.

From @Space_Station I was able to catch these pictures of the California wildfires burning north of the Bay Area. Thinking of the people who have lost their homes and the brave first responders on the front lines protecting them. pic.twitter.com/islV3DP5yM

— Andrew Morgan (@AstroDrewMorgan) October 30, 2019