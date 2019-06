Το εντυπωσιακό βίντεο της NASA που δείχνει τη Γη από ψηλά

Η θέα από το γραφείο του αστροναύτη της NASA Νικ Χαγκ δεν μπορεί να συγκριθεί με κανενός ανθρώπου στη Γη, καθώς εκείνος μπορεί να δει σχεδόν όλον τον πλανήτη.

Όπως αναφέρει το CNN, το προηγούμενο Σαββατοκύριακο η NASA έδωσε στη δημοσιότητα ένα εκπληκτικό timelapse της θέας που έχει ο Χαγκ από τον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό.

Το βίντεο έχει διάρκεια ένα λεπτό και συμπυκνώνει 30 λεπτά τροχιάς γύρω από τη Γη, από τον Ειρηνικό μέχρι τον Ατλαντικό Ωκεανό.

"I was awestruck as I watched the wispy clouds disappear into the shadows."

This time-lapse ???? captures @AstroHague's view as the @Space_Station flew over a cloudy Earth from the Pacific to the Atlantic: https://t.co/3IeAa0kStr pic.twitter.com/fORvtKMl2f

— NASA (@NASA) 30 Μαΐου 2019