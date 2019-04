Το επικίνδυνο φαινόμενο στην Αλάσκα που έχει τη σφραγίδα της κλιματικής αλλαγής

Ποταμοί στην Αλάσκα, που κανονικά είναι παγωμένοι τέτοια εποχή, φέτος έχουν ροή, καθώς οι πάγοι έλιωσαν νωρίτερα από ποτέ μετά τον ζεστό χειμώνα και τις ανοιξιάτικες θερμοκρασίες.

Στην πόλη Nenana , ο πάγος στον ποταμό Tanana έγινε νερό κι άρχισε να ρέει λίγο μετά τα μεσάνυχτα της Κυριακής. Κι αυτό, όπως μεταδίδει το Reuters, είναι το νωρίτερο που έχει καταγραφεί στα 102 χρόνια ιστορίας του Nenana Ice Classic. Σε αυτόν τον άτυπο διαγωνισμό στοιχήματος, οι συμμετέχοντες προβλέπουν πότε θα λιώσει ο πάγος σε ένα συγκεκριμένο σημείο και θα βυθίσει ένα ξύλινο τρίποδο που είναι εκεί τοποθετημένο.

The tripod at Nenana started to move this eve. As of 7:38 PM AKDT it still hadn't stopped the clock. Once it goes, this will undoubtedly be the earliest breakup on record. The previous record occurred on April 20th in 1940 and 1998. (Image courtesy of Nenana Ice Classic). #akwx pic.twitter.com/kPbTviZnBw

— NWS Fairbanks (@NWSFairbanks) 14 April 2019