Μια συγκλονιστική ιστορία γυναικοκτονίας, που σημάδεψε τη μεταπολεμική Ελλάδα, ζωντανεύει φέτος στη σκηνή του Δημοτικού Θεάτρου Πειραιά, μέσα από το νέο έργο του Βασίλη Κατσικονούρη, «Ο Φονιάς, έγκλημα και αθώωση», σε σκηνοθεσία Πυγμαλίωνα Δαδακαρίδη.

Το έργο, με πρωταγωνιστή τον Μιχάλη Σαράντη βασίζεται σε πραγματικά γεγονότα που συνέβησαν τον Αύγουστο του 1960 σε ένα χωριό της Ηλείας. Ο καθ’ ομολογίαν δολοφόνος, αφού σκότωσε τη γυναίκα του επειδή είχε εξωσυζυγική σχέση, αθωώθηκε ομόφωνα από το Μικτό Κακουργιοδικείο Πατρών, αφού κρίθηκε ότι «ενήργησε εν βρασμώ ψυχικής ορμής, εν συγχύσει». Στη δίκη κατέθεσε υπέρ του σχεδόν όλο το χωριό. Η τοπική κοινωνία, όχι μόνο δεν τον αποδοκίμασε, αλλά τον υποδέχθηκε ως ήρωα που «αποκατέστησε την τιμή του».

Ο Βασίλης Κατσικονούρης, έλκοντας και καταγωγή από την περιοχή όπου εξελίχθηκαν αυτά τα γεγονότα, τα αξιοποιεί ως βάση στο νέο του θεατρικό έργο «Ο Φονιάς, έγκλημα και αθώωση», για να ανιχνεύσει και να αναδείξει σκοτεινούς και τρομαχτικούς μηχανισμούς της ελληνικής πατριαρχίας, όπως φτάνουν μέχρι τις μέρες μας, με ακόμα πιο τρομακτικά αποτελέσματα.

Το έργο αποπειράται μια βύθιση στον πυρήνα αυτού του σκοτεινού κυττάρου, πέρα από προφανείς και αυτονόητες καταδίκες. Μια τολμηρή θεατρική πρόταση που αγγίζει τις πληγές του τότε και του τώρα, φωτίζοντας με αφοπλιστική αλήθεια τη βία, την ενοχή, τη σιωπή και την ανάγκη για κάθαρση.

Ταυτότητα παράστασης

Συγγραφέας: Βασίλης Κατσικονούρης

Σκηνοθεσία: Πυγμαλίων Δαδακαρίδης

Πρωτότυπη μουσική: Φώτης Σιώτας

Επικοινωνία: Ελένη Λιλή

Φωτογραφίες: Ελίνα Γιουνανλή

Παραγωγή: Artinfo

Παίζουν:

Μιχάλης Σαράντης

Άννα Καλαϊτζίδου

Μάρκος Παπαδοκωνσταντάκης

Φώτης Θωμαϊδης

Φωτεινή Ντεμίρη

Γεωργία Συφιανού

Στέργιος Αντούλας

Γιώργος Παράσχος

Γιώργος Λάμπρης

Γιώργος Ζαφειρόπουλος

Πάνος Βαβάμης

Αναΐς Έλληνα

Παραστάσεις: Δευτέρα 20:00, Τρίτη 21:00

Τιμές εισιτηρίων:

Διακεκριμένη 35€

Α ζώνη 30€ / Φοιτητικό – Ανέργων – Αμεα 25€

Β ζώνη 25€ / Φοιτητικό – Ανέργων – Αμεα 20€

Χωρίς αρίθμηση – εξώστης 15€

Εισιτήρια για την παράσταση προπωλούνται

more.com

Τηλεφωνικά στο 2109213310

Από το ταμείο του Δημοτικού Θεάτρου Πειραιά – 210 4143 310

Στα καταστήματα Public

Δημοτικό Θέατρο Πειραιά

Λεωφ. Ηρ. Πολυτεχνείου 32, Πειραιάς

Τηλέφωνο Επικοινωνίας: 210 9213310