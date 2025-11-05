Η Μαρία Παρασύρη, μια από τις σημαντικότερες ηθοποιούς της γενιάς της, καταθέτει μια σπάνιας ευαισθησίας ερμηνεία στην παράσταση «Σωτηρία», που μετά την εξαιρετικά επιτυχημένη παρουσίαση της στην Πειραιώς 260 στο πλαίσιο του κύκλου Η Σκηνή των Βιβλίων του Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου, ανεβαίνει στην Πάνω Σκηνή του Από Μηχανής Θεάτρου, σε σκηνοθεσία Θανάση Δόβρη.



Με αφορμή μία γυναίκα που κλείνεται σε ένα σούπερ μάρκετ κατά λάθος, η συγγραφέας Χαρά Ρόμβη σκιαγραφεί με γλυκόπικρο χιούμορ και τρυφερότητα ένα πλήρως αναγνωρίσιμο πορτρέτο της Ελλάδας του ’80 και του ’90. Η ηρωίδα, χαμένη στον παράδεισο της αφθονίας, ανάμεσα σε ράφια και ψυγεία γεμάτα προϊόντα, περίεργους θορύβους και απροσδιόριστες σκιές, έρχεται σταδιακά αντιμέτωπη με τους προσωπικούς της δαίμονες, τα σκοτάδια, τους φόβους τους και, τελικά, με τον ίδιο της τον εαυτό.

Ο σκηνοθέτης Θανάσης Δόβρης καταπιάνεται εδώ με τον κοινό καθημερινό άνθρωπο και με κάθε «καθώς πρέπει» Σωτηρία, αποκρυπτογραφώντας τον υπαρξιακό φόβο σαν θεατρική φάρσα και δημιουργώντας ένα (αυτό)σαρκαστικό σχόλιο για ένα τυχαίο συμβάν που γίνεται φορέας αποκάλυψης, για μία απροσδόκητη γκάφα που εγκυμονεί τη σωτηρία.

Ταυτότητα παράστασης

Συντελεστές

Σκηνοθεσία: Θανάσης Δόβρης

Δραματουργία: Θανάσης Δόβρης – Χαρά Ρόμβη

Φωτογραφίες: Χρήστος Συμεωνίδης

Επικοινωνία: Ειρήνη Λαγουρού

Ερμηνεύει η Μαρία Παρασύρη

Συμμετέχει ο Νικόλας Λαμπάκης

Παραστάσεις: Σάββατο 18.30 | Κυριακή 20.15 | Από 15 Νοεμβρίου

Διάρκεια: 75’

Τιμές εισιτηρίων: 18 € κανονικό, 15 € φοιτητικό, μαθητικό, ανέργων, ΑμεΑ, 65+

Προπώληση: more.com και στο ταμείο του θεάτρου

ΑΠΟ ΜΗΧΑΝΗΣ ΘΕΑΤΡΟ – ΠΑΝΩ ΣΚΗΝΗ

Ακαδήμου 13, Μεταξουργείο

Τηλ. 210 5223097