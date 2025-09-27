Από το Παρίσι στην Αθήνα, το ελληνικό κοινό θα έχει την ευκαιρία να παρακολουθήσει από κοντά για πρώτη φορά την παράσταση «Όλος ο χρόνος του κόσμου» της Δανάης Επιθυμιάδη. Ένα έργο που αποτελεί μια βαθιά προσωπική ιστορία μνήμης, πένθους και συμφιλίωσης.

Η παράσταση ανέβηκε για πρώτη φορά τον Ιανουάριο του 2024 στο Εθνικό Θέατρο La Colline, υπό την καλλιτεχνική διεύθυνση του Wajdi Mouawad, όπου γνώρισε θερμή υποδοχή με sold-out παραστάσεις.

Ο Hugues Le Tanneur έγραψε στο Transfuge: «Αντλώντας από την προσωπική της ιστορία, η Δανάη Επιθυμιάδη δημιούργησε μια παράσταση μεγάλης συναισθηματικής και ποιητικής δύναμης. Μια μεγάλη επιτυχία».

Στο Journal La Terrasse, η Anaïs Heluin αναφέρει: «Η Ελληνίδα καλλιτέχνις αφοσιώνεται σε μια λεπτή αναζήτηση για την ταυτότητα. Μέσα από την εξέταση των μηχανισμών στους οποίους βασίζεται η κατασκευή του ατόμου, το θέατρο καταλαμβάνει έναν κεντρικό, χαρούμενο και παρηγορητικό ρόλο».

Πρόκειται για μια ακόμη διεθνή συνεργασία της Δανάης Επιθυμιάδη με τον Mouawad, καθώς το καλοκαίρι του 2025 συμμετείχε στο πολυσυζητημένο έργο του Γάλλο-Λιβανέζου συγγραφέα και σκηνοθέτη «Ο Όρκος της Ευρώπης» και μοιράστηκε τη σκηνή της Επιδαύρου με τη Ζιλιέτ Μπινός και άλλους διεθνείς ηθοποιούς, στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου.

Στην υπόθεση του έργου, η Χριστίνα ξυπνά σε ένα νοσοκομειακό δωμάτιο χωρίς να θυμάται πώς βρέθηκε εκεί. Οι επισκέψεις ενός αστυνομικού, ενός μέντιουμ και μιας παγκοσμίου φήμης δύτριας θα τη βοηθήσουν να αναμετρηθεί με μνήμες που έχει απωθήσει. Το έργο ακολουθεί την πορεία της από την άρνηση στην αποδοχή, με την ελεύθερη κατάδυση να λειτουργεί ως μεταφορά για τα βάθη της μνήμης και του ασυνείδητου.

Η σκηνική δράση συνδυάζει ρεαλισμό και φαντασία: το video mapping μεταμορφώνει το νοσοκομειακό σκηνικό σε υδάτινη άβυσσο, όπου πραγματικότητα και όνειρο διαπλέκονται.

Στη σκηνή της Φρυνίχου η Δανάη Επιθυμιάδη θα ερμηνεύσει τη Χριστίνα, ενώ δίπλα της ο Γιάννης Καραούλης θα ενσαρκώσει όλους τους υπόλοιπους ρόλους.

Τη δραματουργία υπογράφει ο Βασίλης Δογάνης, τα σκηνικά και τα κοστούμια η Εύα Γουλάκου, τους φωτισμούς η Ελίζα Αλεξανδροπούλου, ενώ τη μουσική και τον ηχητικό σχεδιασμό έχει επιμεληθεί ο Δημήτρης Τάσαινας. Το video art ανήκει στην Όλγα Σφέτσα.

Πριν από την πρεμιέρα στο Παρίσι, το έργο είχε διακριθεί στον διεθνή θεατρικό διαγωνισμό Mythos (2022), ενώ την ίδια χρονιά η κινηματογραφική του μεταφορά απέσπασε το βραβείο «Ίρις» καλύτερης σπουδαστικής μικρού μήκους ταινίας.

Ταυτότητα παράστασης

Συντελεστές

Κείμενο, Σκηνοθεσία: Δανάη Επιθυμιάδη

Δραματουργία, Μετάφραση: Βασίλης Δογάνης

Φωτογραφίες: Tuong-Vi Nguyen (Γαλλία), Hadrien Daudet (Ελλάδα)

Επικοινωνία: Μαρία Λάμπρου

Παίζουν οι ηθοποιοί: Δανάη Επιθυμιάδη, Γιάννης Καραούλης

Καλλιτεχνικοί συνεργάτες: Μαρία Φιλίνη, Μαριάνθη Παντελοπούλου

Παραστάσεις: Από 27 Οκτωβρίου και κάθε Δευτέρα και Τρίτη στις 21:00

Θέατρο Τέχνης Κάρολος Κουν – Φρυνίχου: Φρυνίχου 14, Πλάκα

Τηλέφωνα ταμείου: Δευτέρα-Παρασκευή 10-1μμ: 210322870, Καθημερινά 5-10μμ: 2103222464 και 2103236732

Τιμές εισιτηρίων: 18€ κανονικό, 15€ φοιτητικό, ανέργων, ΑΜΕΑ

Early bird: 12€

Προπώληση εισιτηρίων: more.com