Το Θέατρο του Νέου Κόσμου, το Θέατρο Κνωσός και το Θέατρο Χώρα θα φιλοξενήσουν τη φετινή σεζόν συνολικά 14 σημαντικές παραστάσεις. Διεθνείς συνεργασίες, έργα άπαιχτα στην ελληνική σκηνή αλλά και επαναλήψεις επιτυχημένων παραστάσεων, ενώ οι σκηνές του Θεάτρου του Νέου Κόσμου θα αποτελέσουν, όπως κάθε χρόνο, βήμα έκφρασης και ανάδειξης καλλιτεχνών της νέας γενιάς.

Ξεχωριστό καλλιτεχνικό γεγονός της φετινής θεατρικής σεζόν η συνεργασία του Θεάτρου του Νέου Κόσμου με το φημισμένο θέατρο της βερολινέζικης Schaubühne και τον εμβληματικό και ιδιαίτερα δημοφιλή στην Ελλάδα σκηνοθέτη Τόμας Όστερμάιερ, που θα παρουσιάσει στο Θέατρο Κνωσός τον Εχθρό του Λαού του Χένρικ Ίψεν, σε δική του διασκευή και σκηνοθεσία, με ένα λαμπερό καστ Ελλήνων ηθοποιών.

Το Θέατρο του Νέου Κόσμου προσφέρει και φέτος στο κοινό του την ευκαιρία να προμηθευτεί εισιτήρια για όλες τις παραστάσεις του στην τιμή των 9€! Η προσφορά ισχύει για τις αγορές που θα γίνουν μέχρι τις 20 Σεπτεμβρίου και για περιορισμένο αριθμό εισιτηρίων.

Αναλυτικό πρόγραμμα παραστάσεων

Θέατρο του Νέου Κόσμου | Κεντρική Σκηνή

Intra muros

του Alexis Michalik

Σκηνοθεσία: Παντελής Δεντάκης

Έναρξη: 8 Οκτωβρίου

Η Αλίς, νεαρή κοινωνική λειτουργός που εργάζεται σε φυλακή, προσκαλεί τον Ρισάρ, πρώην καταξιωμένο σκηνοθέτη, για να οργανώσει ένα θεατρικό εργαστήρι με τους κρατούμενους. Βοηθός του η Ζαν, ηθοποιός, συνεργάτιδα και πρώην σύζυγός του. Εμφανίζονται μόλις δύο κρατούμενοι: ο νεαρός Κεβίν, με βαρύ ποινικό παρελθόν, και ο βαρυποινίτης Ανζ, που έρχεται -χωρίς καμία διάθεση- μόνο για χάρη του φίλου του Κεβίν. Κι ενώ αρχικά η συνθήκη είναι άβολη για όλους, σταδιακά παίρνουν μέρος σε ένα παιχνίδι ρόλων και παρασύρουν τον θεατή σε ένα ταξίδι με αναπάντεχες κρυμμένες αλήθειες και ιστορίες ζωής, που συνδέονται μεταξύ τους απρόσμενα, εμπλέκοντας πρόσωπα, το τώρα με το παρελθόν, το εδώ με το αλλού. Φαινομενικά είναι ένα απλό θεατρικό εργαστήρι…

Το πολυδιάστατο έργο του σημαντικού νέου σκηνοθέτη και συγγραφέα του σύγχρονου γαλλικού θεάτρου, Αλεξίς Μισαλίκ, ζωντανεύει ανατρεπτικά μέσα από την σκηνοθετική ματιά του Παντελή Δεντάκη και τις ερμηνείες ενός συνόλου αγαπημένων ηθοποιών.

Μετάφραση: Αντώνης Γαλέος

Σκηνοθεσία: Παντελής Δεντάκης

Μουσική: Σταύρος Γασπαράτος

Παίζουν: Αλεξάνδρα Αϊδίνη, Κωνσταντίνος Ασπιώτης, Νικόλας Δροσόπουλος, Αμαλία Νίνου, Γιώργος Συμεωνίδης

Το Σαπούνι

Σκηνοθεσία: Οδυσσέας Ζήκας

3ος χρόνος

Έναρξη: 13 Οκτωβρίου

Η νεοσύστατη ομάδα Πλλατς παρουσιάζει την παράσταση Το Σαπούνι, εμπνευσμένη από το ομώνυμο βιβλίο του Φρανσίς Πονζ. Ένας άνθρωπος, ο Φρανσίς Πονζ, αποφασίζει να κλειστεί στο μπάνιο του σπιτιού του και να παραμείνει εκεί για 25 χρόνια με το βλέμμα του καρφωμένο σε ένα μικρό κομμάτι σαπούνι. Στην διανοητική του τουαλέτα ο Φρανσίς Πονζ συναντά ξανά και ξανά τον εαυτό του.

Τα πρόσωπα της παράστασης, εγκλωβισμένα σε ένα θέμα γελοίο, αιωρούνται μεταξύ κυριολεξίας και μεταφοράς, ποίησης και καθημερινότητας, βαρύτητας και ελαφρότητας, και εν τέλει μεταξύ μιας πέτρας και ενός σαπουνιού.

Οι συνειρμοί τους μας οδηγούν σε γεγονότα φανταστικά ή πραγματικά, καταργώντας τη γραμμικότητα μιας ιστορίας και παρασύροντάς μας σε μια δίνη, ενώ, καθ’ όλη τη διάρκεια υποβόσκει το ερώτημα «γιατί να μην είναι ελαφρύς αυτός ο κόσμος;» Μια ωδή στην ελαφρότητα αλλά και την καθαρή σκέψη, ένα κωμικό και συγχρόνως άκρως σοβαρό επικοινωνιακό πείραμα.

Σκηνοθεσία: Οδυσσέας Ζήκας

Δραματουργία Οδυσσέας: Ζήκας, Μπρικένα Γκίστο

Συνεργάτης δραματουργός: Αλέξανδρος Μιστριώτης

Μουσική: Δημήτρης Λώλης

Παίζουν: Αναστάσης Γεωργούλας, Οδυσσέας Ζήκας, Κωνσταντίνος Μαυρόπουλος, Αρετή Πολυμενίδη

bijoux de kant/Μάθε με να φεύγω

του Άκη Δήμου

Σκηνοθεσία: Γιάννης Σκουρλέτης

2ος χρόνος

Έναρξη: 24 Οκτωβρίου

Σε ένα ξενοδοχείο που δεν λειτουργεί πια συναντάμε την ιδιοκτήτριά του Αγνή και τον αδελφό, συγκάτοικο, σύμμαχο και αντίπαλό της, Ίωνα. Ο ερχομός ενός μυστηριώδη ανώνυμου Άντρα, που επιστρέφει χρόνια μετά από μια θυελλώδη ερωτική νύχτα που πέρασε εκεί, ταράζει τις ισορροπίες. Ένα παραλίγο ειδύλλιο, ένας ανεξιχνίαστος φόνος κι ένας βίαιος χωρισμός σε ένα ιδιότυπο διακειμενικό παιχνίδι με την επιστροφή του ομηρικού Οδυσσέα στην Πηνελόπη του.

Μετά την εξαιρετικά θερμή υποδοχή κοινού και κριτικών την περασμένη σεζόν, η ομάδα bijoux de kant παρουσιάζει σε νέο κύκλο την πολυσυζητημένη παράσταση Μάθε με να φεύγω. Το πρωτότυπο ανέκδοτο έργο του Άκη Δήμου μέσα από την παράδοξη, ευαίσθητη και εικαστική γλώσσα του σκηνοθέτη Γιάννη Σκουρλέτη γίνεται ένα αλλόκοτο σύμπαν που μαγεύει: μια πικρή ερωτική ιστορία ή μια ελεγεία για την ερωτική μοναξιά. Ένα ακατάτακτο έργο, με επιρροές από τον Σάμουελ Μπέκετ, τον Τένεσι Ουίλιαμς, αλλά και από το μπουλβάρ και τα λαϊκά αναγνώσματα του περιπτέρου, όπως το Ρομάντσο.

Σκηνοθεσία: Γιάννης Σκουρλέτης

Παίζουν: Θανάσης Δόβρης, Κωνσταντίνος Γεωργαλής, Χάρης Χαραλάμπους Καζέπης

Οι Δημοκράτορες

Κείμενο – Σκηνοθεσία: Γιάννης Αποσκίτης

Εμπνευσμένο από το διήγημα Το σύστημα του Καθηγητή Πίσσα και του Δόκτορος Φτερά του Έντγκαρ Άλαν Πόε

Έναρξη: 18 Νοεμβρίου

Ο διδακτορικός φοιτητής ψυχιατρικής Τζον Ντόε επισκέπτεται την Κλινική Νιούμαν, όπου θα επιχειρήσει για πρώτη φορά στην ιστορία μια νέα επαναστατική χειρουργική επέμβαση: τη λοβοτομή!

Φτάνοντας στην κλινική, αντί του «βάρβαρου» χειρουργείου, διεξάγεται ένα «θεραπευτικό» πείραμα, που αναπαιστά τις αυταρχικές φαντασιώσεις του «Δημοκράτορα της Ωρυγίας», όπως αυτοαποκαλείται ο σχιζοφρενής ασθενής που θα λοβοτομούσαν. Ο Τζον αναγκάζεται να συμμετάσχει στο πείραμα…

Ο συγγραφέας και σκηνοθέτης Γιάννης Αποσκίτης -μια ιδιαίτερη φωνή της νέας γενιάς θεατρικών δημιουργών- συνεχίζει τη διερεύνησή του πάνω στη σύγχρονη παρανοϊκή πολιτική και κοινωνική πραγματικότητα. Μετά τους Προβοκάτορες, που παρουσιάστηκαν το 2022 στην Πειραματική Σκηνή του Εθνικού Θεάτρου, επιστρέφει στο φανταστικό κράτος της Ωρυγίας με τη νέα του γκροτέσκα φάρσα, Δημοκράτορες: Το δεύτερο μέρος μιας άτυπης πολιτικής τριλογίας, σε μορφή εξωφρενικής μαύρης κωμωδίας.

Κείμενο – Σκηνοθεσία: Γιάννης Αποσκίτης

Σύμβουλοι δραματουργίας: Αντώνης Χαλιακόπουλος, Γιάννης Χριστοφορίδης

Μουσική: Δημήτρης Λώλης

Παίζουν: Μπάμπης Αλεφάντης, Άρτεμις Βαλτζάκη, Θοδωρής Θεοδωρακόπουλος, Κωνσταντίνος Μαυρόπουλος, Αθηνά Παπαδάκη, Εύα Τζανακάκη

Μουσικός επί σκηνής Δημήτρης Λώλης

Οι Καρέκλες

του Ευγένιου Ιονέσκο

Σκηνοθεσία: Πάνος Παπαδόπουλος, Μαρία Διακοπαναγιώτου

Έναρξη: 30 Ιανουαρίου

Ένα ζευγάρι ηλικιωμένων ζουν ξεχασμένοι στο φάρο ενός απομονωμένου νησιού. Η αγωνία και η χαρά τους είναι μεγάλη, καθώς αναμένουν την άφιξη καλεσμένων. Ο άντρας θέλει να μεταδώσει ένα μήνυμα από τις εμπειρίες που αποκόμισε από τη ζωή του κι έτσι προσλαμβάνει έναν επαγγελματία ομιλητή. Η ώρα περνάει, το σπίτι γεμίζει με καρέκλες και περισσότερες καρέκλες και περισσότερες καρέκλες…

Η Μαρία Διακοπαναγιώτου και ο Πάνος Παπαδόπουλος σκηνοθετούν και ερμηνεύουν τους δύο κεντρικούς χαρακτήρες σε αυτό το αριστοτεχνικό έργο του Ευγένιου Ιονέσκο, κάνοντας βουτιά στη μανία του ανθρώπου να κρατηθεί από κάτι κόντρα στη μοναξιά, και στην απέλπιδα προσπάθειά του να αφήσει πίσω του ένα χνάρι, ένα αποτύπωμα που θα πιάσει τόπο στην ψυχή των άλλων.

Μετάφραση: Αντώνης Γαλέος

Σκηνοθεσία: Πάνος Παπαδόπουλος, Μαρία Διακοπαναγιώτου

Μουσική: Άγγελος Τριανταφύλλου

Παίζουν: Μαρία Διακοπαναγιώτου, Πάνος Παπαδόπουλος

Θέατρο του Νέου Κόσμου | Κάτω Χώρος

Ιβάν εναντίον Ιβάν

των Γιάννη Αποσκίτη και Σωτήρη Ρουμελιώτη

Βασισμένη στη νουβέλα του Γκόγκολ Ο καβγάς των δύο Ιβάν

Σκηνοθεσία: Σωτήρης Ρουμελιώτης

2ος χρόνος

Έναρξη: 10 Οκτωβρίου

Οι Δύο Ιβάν, μετά τη θερμή υποδοχή τους από το κοινό, επιστρέφουν και αναμετρώνται επί σκηνής για δεύτερη χρονιά. Ο Ιβάν Ιβάνοβιτς και ο Ιβάν Νικηφόροβιτς είναι δύο πολύ διαφορετικοί άνθρωποι. Ο πρώτος είναι ευθυτενής, ευγενικός και δεινός ομιλητής. Ο δεύτερος, ευτραφής, βροντόφωνος και αθυρόστομος. Ωστόσο είναι και οι δυο αριστοκράτες και κυρίως στενοί φίλοι. Όταν μια μέρα τσακώνονται για έναν εντελώς ανόητο λόγο, ξεκινάει ένας μακροχρόνιος καβγάς που εμπλέκει όλη την κοινωνία της μικρής πόλης όπου κατοικούν.

Με φόντο τη Ρωσία του 19ου αιώνα και χαλί την Ελλάδα του σήμερα, τρεις ηθοποιοί ακροβατούν ανάμεσα στη σατιρική ιστορία του Γκόγκολ κι ένα τηλεοπτικό πάνελ της μεσημεριανής ζώνης, για να καυτηριάσουν την «κουλτούρα της ακύρωσης» ή τον κανιβαλισμό των μίντια, σε μια καυστική και πρωτότυπη κωμωδία.

Διασκευή – Δραματουργία: Σωτήρης Ρουμελιώτης, Γιάννης Αποσκίτης

Σκηνοθεσία: Σωτήρης Ρουμελιώτης

Μουσική: Γιώργος Χρυσικός

Παίζουν: Μπάμπης Αλεφάντης, Λάμπρος Γραμματικός, Άγγελος-Προκόπιος Νεράντζης

Δαγκώνει?

Σύλληψη – Σκηνοθεσία: Όλγα Ποζέλη

3ος χρόνος

Έναρξη: 13 Οκτωβρίου

Άραγε πού ξεκινά το ζώο και πού σταματά ο άνθρωπος; Ποια είναι η διαχωριστική γραμμή μεταξύ τους και ποιος την ορίζει; Ζώα συντροφιάς ή άγρια, ελεύθερα ή εμπορεύσιμα, έρχονται στη σκηνή για να επανασυστηθούν. H devised theatre performance σε σκηνοθεσία της Όλγας Ποζέλη ξεδιπλώνει ιστορίες, άλλοτε όμορφες, άλλοτε ενοχλητικές, ίσως πολιτικά μη ορθές, πολλές φορές αστείες…

Άνθρωποι που μιμούνται τους πιθήκους ή μήπως το αντίθετο; Λουριά που δεν βλέπουμε τι έχουν δεμένο στην άλλη τους άκρη. Κλουβιά που αιχμαλωτίζουν, ποιον τελικά; Μια μεταμόρφωση επί σκηνής, που φλερτάρει με το παράλογο και αναζητά το «μαγικό». Ρυθμικές τελετουργίες και ίχνη ζώων παντού…

Δαγκώνει;

Ποιος;

Οι θεατές είναι ελεύθεροι να αναζητήσουν το νόημα πίσω απ’ τις εικόνες.

Σύλληψη – Σκηνοθεσία: Όλγα Ποζέλη

Κείμενα: Μαρία Γουλή και η ομάδα

Παίζουν: Γιώργος Ντούσης, Όλγα Ποζέλη

Τα άνθη του κακού

Κείμενο – Σκηνοθεσία: Σέρχιο Μπλάνκο

Έναρξη: 1 Δεκεμβρίου

Μετά την τεράστια επιτυχία της παράστασης Μια άλλη Θήβα, ο συγγραφέας Σέρχιο Μπλάνκο επιστρέφει στο Θέατρο του Νέου Κόσμου με ένα ακόμη έργο που θα προκαλέσει αίσθηση. Γραμμένος το 2017 και ερμηνευμένος από τον ίδιο στο Μοντεβιδέο, ο μονόλογος Τα άνθη του κακού ή Η γιορτή της βίας συνεχίζει την διερεύνηση του Μπλάνκο γύρω από τα όρια της βίας, μέσα από την «αυτομυθοπλασία» -σταθερό άξονα αναζήτησης στο έργο του- που συνδυάζει αριστοτεχνικά προσωπική εμπειρία και μυθοπλασία.

Ο Σέρχιο Μπλάνκο στέκεται μπροστά στον εμβληματικό πίνακα του Ρέμπραντ Η τύφλωση του Σαμψών από τους Φιλισταίους και ξεκινάει μια διάλεξη περί βίας. Η εισήγησή του είναι τολμηρή και κινείται μεταξύ αλήθειας και επινόησης, χωρίς να διακρίνεται με σαφήνεια η πραγματικότητα από τη φαντασία. Το ρόλο του Μπλάνκο ερμηνεύει η Δέσποινα Σαραφείδου, στη δεύτερη συνεργασία της με τον συγγραφέα, μετά τον μονόλογο Kassandra, που από το 2011 ταξιδεύει σε φεστιβάλ όλου του κόσμου, αποσπώντας βραβεία και ενθουσιώδεις κριτικές. Η σκηνοθετημένη από τον Μπλάνκο ερμηνεία της Σαραφείδου εντείνει το παιχνίδι αποστασιοποίησης και τη θεατρικότητα της διάλεξης, παρασύροντας το κοινό σε μια εμπειρία απρόβλεπτη και συναρπαστική.

Βίαιος δεν γεννιέσαι. Γίνεσαι.

Κείμενο – Σκηνοθεσία: Σέρχιο Μπλάνκο

Ερμηνεία: Δέσποινα Σαραφείδου

Καλλιτεχνικός συνεργάτης: Philippe Koscheleff

Συμπαραγωγή Θέατρο του Νέου Κόσμου – Εταιρεία Θεάτρου 1+1=1

Πόσα τσιγάρα έχω καπνίσει από τότε που έφυγες

Κείμενο – Ερμηνεία: Μαργαρίτα Παπαγιάννη

Σκηνοθεσία: Θανάσης Ζερίτης

Έναρξη: 2 Φεβρουαρίου

[…] Δεν το αντέχω αυτό που συμβαίνει στο σώμα μου τώρα που λείπεις.

Είναι άδειο.

Αχάιδευτο.

Αυτή η λέξη μου φέρνει κλάματα.

Όμως θ’ ανάψω ένα τσιγάρο.

Τσιγάρο νούμερο 5 για σήμερα.

Πόσα τσιγάρα έχω καπνίσει από τότε που έφυγες;

Θα τους κάνω γενέθλια μια μέρα.

1679 τσιγάρα

[…]

Πώς ορίζεται η ταυτότητά μας όταν κάποιος φεύγει; Πώς λειτουργεί το σώμα; Η μνήμη; Το τώρα; Η μνήμη, λένε, τα χαλάει όλα. Τα θολώνει, τα μπερδεύει, δημιουργεί μια άλλη πραγματικότητα.

Ένας μονόλογος που φωνάζει σε όλους αυτούς που έφυγαν χωρίς να πουν μια λέξη, που πήγαν για τσιγάρα και δεν ξαναγύρισαν, που άφησαν κενά και ερωτήματα. Μια παράσταση για τις χαμένες ώρες, τις χαμένες αγκαλιές και όσα δεν προλάβαμε να πούμε. Μια προσπάθεια να κατανοήσουμε το ghosting*.

*η ξαφνική και απότομη διακοπή κάθε επικοινωνίας με κάποιον, χωρίς προειδοποίηση ή εξήγηση.

Σκηνοθεσία: Θανάσης Ζερίτης

Βίντεο: Αποστόλης Κουτσιανικούλης

Παίζει η Μαργαρίτα Παπαγιάννη

Θέατρο του Νέου Κόσμου – Δώμα

Πιτσιμπούργκο

της Σώτης Τριανταφύλλου

Σκηνοθεσία: Αρκαδία Ψάλτη

Έναρξη: 17 Οκτωβρίου

Χίος, Μάρτιος 1913: Η Ελέγκω παίρνει στα χέρια της, έπειτα από οκτώμισι μήνες, το πρώτο γράμμα από τον ξενιτεμένο στο Πίτσμπουργκ της Αμερικής άντρα της, Δημοσθένη. «Αγαπημένη μου Ελέγκω, άργησα να σου γράψω γιατί εν ήβρισκα γραμματικό». «Δημοστένη μου, μόλις έλαβα το γράμμα σου μου ’ρθε λιγοθυμιά». Η Αρκαδία Ψάλτη σκηνοθετεί με τρυφερότητα για τη θεατρική σκηνή το βιβλίο της Σώτης Τριανταφύλλου Πιτσιμπούργκο, όπου δύο νέοι ηθοποιοί ζωντανεύουν μοναδικά μια ιστορία αγάπης στη διάρκεια του πρώτου μεγάλου μεταναστευτικού κύματος από την Ελλάδα προς την Αμερική.

Μέσα από έναν έρωτα δι’ αλληλογραφίας ξεδιπλώνεται η ζωή της εποχής στο ελληνικό νησί, αλλά και στη βροχερή βιομηχανική αμερικανική πόλη. Φτώχεια, πείνα, μπάρκα, προσφυγιά, αρρώστιες, μα και τηλέφωνα και κινηματόγραφος. Ένας ολόκληρος κόσμος σε κρίση, που προσπαθεί αποπροσανατολισμένος να βρει το δρόμο του, κι εκεί ανάμεσα η ιστορία αγάπης δύο ανθρώπων, που προσπαθεί να ανθίσει. Μια ιστορία του τότε, αποκαλυπτική για τη σύγχρονη ζωή.

Σκηνοθεσία: Αρκαδία Ψάλτη

Παίζουν: Τζωρτζίνα Λιώση, Σταμάτης Μπάκνης

Θέατρο Κνωσός

Εχθρός του Λαού

του Χένρικ Ίψεν

Διασκευή: Florian Borchmeyer & Thomas Ostermeier

Σκηνοθεσία: Thomas Ostermeier

Μια παραγωγή της Schaubühne Berlin

Σε συνεργασία με το Θέατρο του Νέου Κόσμου

Έναρξη: 22 Οκτωβρίου

O σκηνοθέτης και καλλιτεχνικός διευθυντής της βερολινέζικης Schaubühne, Τόμας Όστερμάιερ, έρχεται στην Αθήνα για να παρουσιάσει στο Θέατρο Κνωσός τη δική του εκδοχή του Εχθρού του Λαού με ένα λαμπερό καστ Ελλήνων ηθοποιών. Ο εμβληματικός Γερμανός σκηνοθέτης διασκευάζει και σκηνοθετεί το μνημειώδες έργο του Ίψεν, το οποίο έχει παρουσιάσει από το 2012 σε πάνω από 30 χώρες με τεράστια επιτυχία.

Ηθική ευθύνη ή οικονομικά συμφέροντα, διαφάνεια ή απόκρυψη της αλήθειας; Ως ευσυνείδητος επιστήμονας ο γιατρός Στόκμαν, που πρώτος υποστήριξε ότι η πόλη του μπορούσε να γίνει μια υποδειγματική λουτρόπολη, δεν θα διστάσει να αποκαλύψει δημοσίως ότι τα ιαματικά λουτρά αποδείχτηκαν μολυσμένα: αντιμέτωπος με τον δήμαρχο αδερφό του και την ιδιοτέλεια των συμπολιτών του, θα γίνει «εχθρός του λαού». Συνδυάζοντας τη σκηνική τόλμη και αρτιότητα με την κοινωνική ευαισθησία, ο Τόμας Όστερμάιερ δίνει σημερινή διάσταση στα ιψενικά ερωτήματα.

Διασκευή: Florian Borchmeyer & Thomas Ostermeier

Σκηνοθεσία: Thomas Ostermeier

Δραματουργία: Florian Borchmeyer

Συντελεστές ελληνικής παραγωγής

Μετάφραση: Αντώνης Γαλέος

Συνεργάτης Σκηνοθέτης: Christoph Schletz

Παίζουν: Κωνσταντίνος Μπιμπής, Λένα Παπαληγούρα, Μιχάλης Οικονόμου, Ιερώνυμος Καλετσάνος, Στέλιος Δημόπουλος, Άλκηστις Ζιρώ, Ιάσονας Άλυ

Μια άλλη Θήβα

του Σέρχιο Μπλάνκο

Σκηνοθεσία: Βαγγέλης Θεοδωρόπουλος

4ος χρόνος

Έναρξη: 27 Οκτωβρίου

Η παράσταση-φαινόμενο των τελευταίων χρόνων, μετά από αλλεπάλληλα sold out, πάνω από 200.000 θεατές και δύο πολύ επιτυχημένες καλοκαιρινές περιοδείες, συνεχίζει την πορεία της για 4η χρονιά στο Θέατρο Κνωσός. Ένας συγγραφέας ενδιαφέρεται να γράψει και να ανεβάσει στη σκηνή την ιστορία ενός νέου που εκτίει ποινή ισόβιας κάθειρξης για πατροκτονία. Όσο συνεχίζονται όμως οι συναντήσεις τους σ’ ένα περιφραγμένο γήπεδο μπάσκετ στην αυλή της φυλακής, αναπτύσσουν μεταξύ τους μια σχέση που σημαδεύει τη ζωή του νέου άντρα και δοκιμάζει τις βεβαιότητες του μεγαλύτερου.

Ένα πολυβραβευμένο έργο για τις σχέσεις πατέρα-γιου, την ανδρική ταυτότητα, την ψυχική ασθένεια, τον ερωτισμό. Ένα έργο αινιγματικό, συγκινητικό, όσο και διασκεδαστικό. Ο διακεκριμένος σκηνοθέτης Βαγγέλης Θεοδωρόπουλος ανέδειξε το πολυεπίπεδο αυτό έργο, ενώ η παράσταση έχει καθιερωθεί ως σημαντικό θεατρικό γεγονός χάρη στις εξαιρετικές ερμηνείες του Θάνου Λέκκα στον ρόλο του Συγγραφέα και του Δημήτρη Καπουράνη, νικητή του βραβείου Δημήτρης Χορν 2022-2023, για την ερμηνεία του στον διπλό ρόλο του Μαρτίν/Φεδερίκο.

Μετάφραση: Μαρία Χατζηεμμανουήλ

Σκηνοθεσία: Βαγγέλης Θεοδωρόπουλος

Μουσική: Σταύρος Γασπαράτος

Παίζουν: Δημήτρης Καπουράνης, Θάνος Λέκκας

Θέατρο Χώρα

Ανεξάρτητα Κράτη

Ένα δημοσιογραφικό δράμα των Αντώνη Τσιοτσιόπουλου και Γιώργου Παλούμπη

Σκηνοθεσία: Γιώργος Παλούμπης

2ος χρόνος

Έναρξη: 5 Οκτωβρίου

Το πολυσυζητημένο δημοσιογραφικό δράμα, που κέρδισε το κοινό την περασμένη θεατρική σεζόν, επιστρέφει μετά από συνεχή sold out για δεύτερη χρονιά.

Δεκέμβριος 1977. Έπειτα από καταδίωξη της αστυνομίας, ο γιατρός Βασίλης Τσιρώνης κλείνεται στο διαμέρισμά του στο Φάληρο μαζί με την οικογένειά του, αρνείται να παραδοθεί και ύστερα από τετράμηνη πολιορκία το κηρύσσει «ανεξάρτητο κράτος».

Τρίτη 11 Ιουλίου 1978, ξημερώματα γύρω στις τέσσερις. Στα γραφεία γνωστής εφημερίδας φτάνει η είδηση του θανάτου του γιατρού μετά από εντολή του υπουργείου Δημόσιας Τάξης για επέμβαση και τερματισμό της πολιορκίας.

Μέσα σ’ αυτά τα γραφεία γινόμαστε μάρτυρες της ζωής των δημοσιογράφων, από την πρώτη μέρα του εγκλεισμού μέχρι και τον θάνατο του Βασίλη Τσιρώνη, ακολουθώντας τη φανταστική ιστορία της Μαρίας Θεοφίλου, νεαρής δημοσιογράφου, που γοητευμένη από την περίπτωση του γιατρού αποφασίζει να εισχωρήσει στην υπόθεση και να μάθει την αλήθεια για τις συνθήκες θανάτου του. Αυτοκτονία, όπως ισχυρίστηκε η αστυνομία, ή κρατική δολοφονία;

Σκηνοθεσία: Γιώργος Παλούμπης

Μουσική: Κώστας Νικολόπουλος

Παίζουν: Θάνος Αλεξίου, Στέλιος Δημόπουλος, Βασιλική Διαλυνά, Άλκηστις Ζιρώ, Ελεάνα Καυκαλά, Μάκης Παπαδημητράτος, Στάθης Σταμουλακάτος, Αντώνης Τσιοτσιόπουλος

Ακούγονται οι μουσικοί Θάνος Καζαντζής τύμπανα, Νίκος Παπαϊωάννου μπάσο, analog synth, Κώστας Νικολόπουλος κιθάρες

Στο ραδιόφωνο ακούγεται η φωνή της Παναγιώτας Παπαδημητρίου

Μέχρι να σβήσουν τ’ άστρα

της Beth Steel

Σκηνοθεσία: Βαγγέλης Θεοδωρόπουλος

Έναρξη: 24 Οκτωβρίου

Τα μέλη μιας οικογένειας από την εργατική τάξη της Αγγλίας συγκεντρώνονται μια ζεστή καλοκαιρινή μέρα για να γιορτάσουν το γάμο της νεότερης από τις τρεις αδερφές, της Σύλβιας, με τον Μάρεκ, έναν Πολωνό μετανάστη. Μέσα στη γιορταστική ατμόσφαιρα, με χορό, τραγούδι και αλκοόλ, έρχονται στην επιφάνεια κρυμμένα συναισθήματα, οικογενειακά μυστικά και παλιές πληγές από την εποχή της Θάτσερ, με την αποβιομηχάνιση, τη μακρόχρονη απεργία των μεταλλωρύχων και το τελικό κλείσιμο των ορυχείων, που έριξε στην ανέχεια τους κατοίκους μεγάλων περιοχών και σημάδεψε τα παιδικά χρόνια των τριών αδερφών.

Το έργο, που συγκεντρώνει επί σκηνής εκπροσώπους τριών γενεών, αγγίζει θέματα όπως η αγάπη, το πένθος, ο ρατσισμός και ο αγώνας των ανθρώπων να τα βγάλουν πέρα σε μια πραγματικότητα που δεν έπαψε να είναι δύσκολη. Ωστόσο, όπως συμβαίνει και στη ζωή, το χιούμορ, κάποτε χοντρό, συνυπάρχει με το δράμα, το γέλιο με το κλάμα.

Μετάφραση: Αντώνης Γαλέος – Κοραλία Σωτηριάδου

Σκηνοθεσία: Βαγγέλης Θεοδωρόπουλος

Σκηνογράφος – Ενδυματολόγος: Πάρις Μέξης

Μουσική: Άγγελος Τριανταφύλλου

Παίζουν: Χάρης Γρηγορόπουλος, Άννα Καλαϊτζίδου, Μαρία Κατσιαδάκη, Σύρμω Κεκέ, Υακίνθη Κωνσταντοπούλου, Δαυίδ Μαλτέζε, Μαντώ Μιχαλιού, Ελίνα Ρίζου, Χρίστος Στυλιανού, Κώστας Φλωκατούλας

Οπτική ταυτότητα θεάτρου του Νέου Κόσμου 2025-26

Art director: Πάρις Μέξης

Creative director: Θωμάς Παλυβός

Οπτική ταυτότητα θεάτρου του Νέου Κόσμου 2025-26

Art director: Πάρις Μέξης

Creative director: Θωμάς Παλυβός