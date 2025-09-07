Σταγκόνι, μπούκα, κουίντα, γαϊδάρα, κόντρες, προπς, παρ, τρουά καρ, μιζανσέν, σφοράρει, μασκάρει… Έχετε άγνωστες λέξεις; Τότε μάλλον είστε άσχετοι με το θέατρο. Ή νομίζετε ότι ξέρετε από θέατρο, αλλά σας λείπουν κάποιες βασικές γνώσεις.

Να λίγες ακόμα λέξεις: παραγωγός, σκηνοθέτης, ηθοποιός, βοηθός σκηνοθέτη, βοηθός του βοηθού, οντισιόν, ντηλ, πρόβα, απλήρωτη, κακοποίηση, παρενόχληση, αναβολή πρεμιέρας, καταγγελία, τραγωδία, κωμωδία, και λοιπά συμπτώματα της πιο ζωντανής Τέχνης που μπορεί να σκοτώσει ή να σώσει έναν άνθρωπο.

Όλα όσα θα θέλατε να ξέρετε για το θέατρο, αλλά φοβόσασταν να ρωτήσετε, θα τα ανακαλύψετε από 16 Οκτώβρη, στην κεντρική σκηνή του Δημοτικού Θεάτρου Πειραιά, που φέτος γιορτάζει τα 130 χρόνια λειτουργίας του, μέσα από το «Merde», τη μουσική κωμωδία για τα «κακώς κείμενα» του ελληνικού θεάτρου.

Λίγα λόγια για την παράσταση

Ένας κουλτουριάρης σκηνοθέτης γνωρίζει έναν νέο θεατρικό παραγωγό που μόλις ανέλαβε -απ’ τον διεφθαρμένο πατέρα του- το θέατρο «Μπούκα» και ετοιμάζονται να κάνουν εκεί τη νέα του παράσταση. Ο πατέρας, όμως, κινώντας ακόμη τα νήματα, τους «φορτώνει» για πρωταγωνιστή έναν εμπορικό ηθοποιό, σε κρίση ταυτότητας. Αυτή η συνάντηση, «κουλτουριάρικου» και «εμπορικού», γίνεται η αφορμή για να παρακολουθήσουμε όλα τα ευτράπελα που συνθέτουν τον λαμπερό κόσμο του θεάτρου μας. Παρασκηνιακές συνεννοήσεις, ακροάσεις, πρόβες, μέχρι και την ίδια την “πρεμιέρα”, παραγωγοί, σκηνοθέτες, κριτικοί, βοηθοί, αλλά και ένδοξα φαντάσματα του παρελθόντος, όλα μπλέκονται σε ένα φαρσικό πανδαιμόνιο μετά μουσικής.

Η εκρηκτική παρέα που έφερε τους «Παίχτες» (Κουτλής, Μαγουλιώτης, Νιάρρος, Χρυσανθόπουλος, Μουλάς), στη δεύτερη μεγάλη τους επιτυχία, συνεχίζουν για δεύτερη χρονιά με ένα musical comedy, που υπόσχεται να ταράξει το μαλακό σας υπογάστριο. Σε σκηνοθεσία των Γιώργου Κουτλή – Βασίλη Μαγουλιώτη, κείμενο Suyako και πρωτότυπη μουσική Γιάννη Νιάρρου – Γιάννη Παπαδόπουλου.

Ταυτότητα παράστασης

Συντελεστές:

Κείμενο: Suyako

Σκηνοθεσία: Γιώργος Κουτλής & Βασίλης Μαγουλιώτης

Μουσική: Γιάννης Νιάρρος & Γιάννης Παπαδόπουλος

Σκηνικά: Πάρις Μέξης

Επικοινωνία – Γραφείο Τύπου παράστασης: Μαρία Τσολάκη

Φωτογραφίες – trailer: Χρήστος Συμεωνίδης

Η μουσική σύνθεση που ακούγεται στην παράσταση «Βάκχες Resurrection» είναι του Γιώργου Μιζήθρα.

Οι ηχογραφήσεις για την παράσταση έγιναν στο flyinajar, με ηχολήπτη τον Φώτη Παπαθεοδώρου.

Συμπαραγωγή: Τεχνηχώρος

Ημέρες & Ώρες παραστάσεων

Τετάρτη & Κυριακή: 19.00

Πέμπτη & Παρασκευή: 20.30

Σάββατο 17.30 & 21.00

Τιμές εισιτηρίων

Διακεκριμένη Ζώνη: 35 Ευρώ Κανονικό

Α Ζώνη: 30 Ευρώ Κανονικό, 25 Ευρώ Μειωμένο (Φοιτητικό, Ανεργίας, ΑΜΕΑ, +65)

Β Ζώνη: 25 Ευρώ Κανονικό, 20 Ευρώ Μειωμένο (Φοιτητικό, Ανεργίας, ΑΜΕΑ, +65)

Γ Ζώνη Εξώστης (Χωρίς Αρίθμηση): 15 Ευρώ Κανονικό, 10 Ευρώ Μειωμένο (Φοιτητικό,

Ανεργίας, ΑΜΕΑ, +65)

Προπώληση: more.com

Δημοτικό Θέατρο Πειραιά

Λεωφ. Ηρ. Πολυτεχνείου 32, Πειραιάς 185 35

Στάση Μετρό «Δημοτικό Θέατρο», Γραμμή3 (μπλε) – τερματικός