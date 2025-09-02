Μετά από μία πετυχημένη πρώτη σεζόν, η ξεκαρδιστική και άκρως επίκαιρη κωμωδία «Στο Τσακ» των Ray Cooney και John Chapman, σε προσαρμογή και καλλιτεχνική επιμέλεια της Δήμητρας Παπαδοπούλου, επιστρέφει για δεύτερη θεατρική σεζόν, με ανανεωμένο θίασο, στο Θέατρο Αλέκος Αλεξανδράκης, σε σκηνοθεσία Γιώργου Λύρα.

Πρόκειται για μια σύγχρονη φάρσα – ένα από τα πιο απαιτητικά είδη κωμωδίας – που μέσα από καυστικό χιούμορ, απρόοπτες καταστάσεις και απολαυστικούς χαρακτήρες, αγγίζει τις ανθρώπινες σχέσεις και τον αγώνα της καθημερινότητας στη σύγχρονη ελληνική πραγματικότητα. Η Δήμητρα Παπαδοπούλου, με τη χαρακτηριστική της ματιά και τη μοναδική της ικανότητα να αποτυπώνει με χιούμορ οτιδήποτε συμβαίνει γύρω μας, μετατρέπει το προσωπικό σε συλλογικό και προσφέρει στο κοινό μία απολαυστική θεατρική εμπειρία, όπου το γέλιο γίνεται λύτρωση.

Μια παράσταση που θα κάνει το κοινό να γελάσει μέχρι δακρύων, να αναγνωρίσει τον εαυτό του και – γιατί όχι – να δει αλλιώς όσα τον απασχολούν…

Η υπόθεση

Εκδοτικός οίκος Σεβαστού – Κούκου. Ο Απόστολος Σεβαστός ετοιμάζεται για ένα δείπνο στις οκτώ με τη σύζυγο του Βασιλική Σεβαστού και κάποιους εκδότες. Ο Τόνυ Κούκος πείθει τον συνέταιρο και φίλο του Απόστολο να του δανείσει το σπίτι του, όσο θα λείπει, για να βρεθεί με την παράνομη σχέση του. Λίγο πριν, η Βασιλική έχει αναγκαστεί να παραχωρήσει το σπίτι στη φίλη της και σύζυγο του Τόνυ, Μαίρη Κούκου, για την πρώτη δια ζώσης γνωριμία με νεαρό μέσα από γνωστή εφαρμογή γνωριμιών. Ο διακοσμητής του σπιτιού Τζέρυ, λίγο πριν ολοκληρώσει την ανακαίνιση του σπιτιού, και η οικονόμος Γκρέτα έρχονται να συμβάλουν και εκείνοι με το δικό τους ύποπτο τρόπο στη διατάραξη της ισορροπίας του.

Όλα καταρρέουν όταν λίγο πριν τις οκτώ – στο τσακ – εμφανίζεται απρόσκλητη η Μαργαρίτα Τσαμασφίρα Φουξ, η συντηρητική και επιτυχημένη συγγραφέας παιδικών βιβλίων. Χωράει κάποιος στο ντουλάπι ενός μπάνιου; Ταιριάζει το ροδακινί με το ακαζού; Πετυχαίνουν τα ραντεβού από το tinder; Πόσες χιλιάδες ευρώ απέδωσε το «Πιπι το παπί μου;». Τι συμβαίνει με την Alpha Bank; Ο Τζέρυ είναι γκέι ή στρέιτ; Ατέλειωτα ερωτήματα και ξεκαρδιστικές παρεξηγήσεις – στο τσακ – λίγο πριν τη καταστροφή!

Ταυτότητα παράστασης

Συντελεστές

Προσαρμογή και καλλιτεχνική επιμέλεια: Δήμητρα Παπαδοπούλου

Σκηνοθεσία: Γιώργος Λύρας

Πρωτότυπη μουσική σύνθεση: Αντώνης Παπακωνσταντίνου

Φωτογραφίες: Χάρης Γερμανίδης

Επικοινωνία – Γραφείο Τύπου παράστασης: Μαρκέλλα Καζαμία

Παραγωγή: Marosssoulis Productions

Πρωταγωνιστούν:

Κώστας Αποστολάκης

Ματίνα Νικολάου

Τόνυ Δημητρίου

Σύλβια Δελικούρα

Χάρης Χιώτης

Ιλιάνα ΓαΪτάνη

Λάζαρος Βασιλείου

Στεφανία Γκουρνέλου

Μαριλένα Λιακοπούλου

Προπώληση: more.com

Θέατρο Αλέκος Αλεξανδράκης

Κυψέλης 54, Αθήνα