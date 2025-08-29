Παγκόσμια πρεμιέρα κάνει το έργο του Roger Ennals «NEVERMIND», σε σκηνοθεσία Τζέσικας Κουρτέση, από τον ερχόμενο Νοέμβριο και για λίγες παραστάσεις.

Λίγα λόγια για το έργο:

Ένα ζευγάρι προσπαθεί να επαναπροσδιορίσει τη σχέση του μέσα από μια σειρά συνεδριών ψυχοθεραπείας ζεύγους. Προσπαθούν να βρουν λέξεις για όλα όσα δεν ειπώθηκαν, δεν έγιναν, δεν σώθηκαν.

Μέσα στο θεραπευτικό δωμάτιο, η θεραπεία γίνεται σκηνή αντιπαράθεσης, ομολογίας, αλλά και τρυφερότητας. Το έργο εξερευνά τη λεπτή γραμμή ανάμεσα στην αγάπη και τη φθορά, στη στοργή

και τη σιωπή, στο παρελθόν και την πιθανότητα ενός κοινού μέλλοντος ή σε μία συνεχόμενη διαδικασία ανεύρεσης του εαυτού.

Το έργο είναι μια «παράλογη» εξερεύνηση της ανθρώπινης ύπαρξης, όπου οι χαρακτήρες προσπαθούν να κατανοήσουν τη θέση τους σε έναν κόσμο γεμάτο από φόβο, πόνο και αναστάτωση.

Ταυτότητα παράστασης

Συντελεστές:

Κείμενο: Roger Ennals

Μετάφραση -Σκηνοθεσία: Τζέσικα Κουρτέση

Μουσική: Πιέρρος Παπαδάκος

Φωτογραφίες & Trailer: Χρήστος Συμεωνίδης

Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Αντώνης Κοκολάκης

Παίζουν: Φανή Ξενουδάκη, Γιάννης Σίντος, Τζέσικα Κουρτέση

Παραστάσεις: Πρεμιέρα 10 Νοεμβρίου και κάθε Δευτέρα και Τρίτη για 10 παραστάσεις

Theatre Nous-Creative space

Τροίας 34, Αθήνα

Τηλέφωνο: 21 0823 7333