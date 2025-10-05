Το Sneakerness Athens επιστρέφει δυναμικά, φέρνοντας μαζί του μια γιορτή urban κουλτούρας που συνδυάζει sneakers, μουσική, αθλητισμό και δημιουργικότητα. Από τους λάτρεις των συλλεκτικών sneakers μέχρι τους fans της street μουσικής, του skate και του μπάσκετ, το φεστιβάλ που θα διεξαχθεί στο Κλειστό Γήπεδο Taekwondo στο Παλαιό Φάληρο στις 10, 11 & 12 Οκτωβρίου, υπόσχεται μοναδικές εμπειρίες για όλους.

Ακολουθούν οι 5 βασικοί λόγοι που δεν πρέπει να το χάσεις:

#1 Συναυλίες & DJ sets

Η μουσική είναι το soundtrack του Sneakerness. DJ vinyl sets από τους Time Flies, urban vibes από τον Kafka και street tunes από τον Black Athena δημιουργούν ατμόσφαιρα που ενσωματώνεται απόλυτα στη street κουλτούρα του φεστιβάλ. Επιπλέον, live acts από τον κορυφαίο hip hop artist KAREEM KALOKOH, και τους ανερχόμενους GXHAN, Twelvee (Wake N Bake) και Indra υπόσχονται στιγμές γεμάτες ενέργεια και urban ήχους. Σάββατο βράδυ, το απόλυτο mobile party των Dievers υπόσχεται το πρώτο Sneakernes After Party να γράψει τη δική του ιστορία.

#2 Συλλεκτικά sneakers

Περισσότεροι από 50 εκθέτες παρουσιάζουν curated συλλογές και limited drops. Συμμετέχουν iconic καταστήματα όπως Fuel, Sole Athens, OG Market, Drip Athens & Hood Kicks, προσφέροντας exclusive releases, collaborations και OG sneakers που δύσκολα βρίσκεις αλλού. Για κάθε sneakerhead, πρόκειται για μια μοναδική ευκαιρία να ανακαλύψει σπάνια κομμάτια. Παράλληλα, στο Sneakerness Marketplace συμμετέχουν πάνω από 35 ελληνικά streetwear brands από τα οποία μπορείς να αγοράσεις και να διαμορφώσεις το δικό σου outfit of the day, ενώ έντονο θα είναι και το international στοιχείο με την παρουσία του Dennis Mazur (Sneakerdenn), ο οποίος θα εκθέσει 15 απο τα πιο σπάνια παπούτσια της συλλογής του.

#3 Skateboarding

Το φεστιβάλ φιλοξενεί το 3ο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Skateboarding, με rails και ramps που δίνουν χώρο για εντυπωσιακά tricks. Κορυφαίοι skaters από όλη την Ελλάδα θα δώσουν το παρόν, προσφέροντας θέαμα και έμπνευση σε κάθε επισκέπτη.

#4 Basketball

Το street basketball ζωντανεύει με 12 ομάδες να αγωνίζονται σε group games και knockout φάσεις, δημιουργώντας NBA street vibes. Οι fans μπορούν να συμμετάσχουν σε 3 points challenge, clutch challenge και να διεκδικήσουν μοναδικά έπαθλα από το PAMESTOIXIMA και την DAYS, ενώ το Hood Kicks σε συνεργασία με τον content creator Αντώνη Καλαγκάτση θα παρουσιάσουν το King of The Court (αγώνες μπάσκετ 1vs1). Μια action-packed εμπειρία που συνδυάζει αθλητισμό και διασκέδαση.

#5 Δράσεις για όλους

Το Sneakerness Athens δεν είναι μόνο θέαμα – είναι εμπειρία για όλους. To μενού για τους επισκέπτες περιλαμβάνει το εντυπωσιακό McLaren Formula 1 Team – Simulator Experience Zone, interactive games, airbrush tattoos, sneaker customisations, photo booths, creative workshops, διαγωνισμούς, sneaker battles, επιδείξεις καλλισθενικής, sneaker challenges, quizzes και πολλά άλλα experiences που δημιουργούν αναμνήσεις που μένουν για πάντα.

Κλειστό Γήπεδο Tae Kwon Do, Π. Φάληρο

10 – 12 Οκτωβρίου 2025

Προπώληση: more.com & sneakerness.gr