Τα MAD VIDEO MUSIC AWARDS 2023 από τη ΔΕΗ συμπλήρωσαν φέτος 20 χρόνια έντονων συγκινήσεων, ανατρεπτικών καλλιτεχνικών συνεργασιών κι εντυπωσιακών απονομών και το γιόρτασαν με μία από τις πιο επιτυχημένες διοργανώσεις των τελευταίων χρόνων, τη Δευτέρα 19 Ιουνίου, στο κατάμεστο Κλειστό Γήπεδο Tae Kwon Do.



Η ΔΕΗ, στηρίζοντας πολιτιστικές και μουσικές εκδηλώσεις όπως αυτή των MAD VIDEO MUSIC AWARDS για τρίτη συνεχή χρονιά, αλλά και μέσα από σημαντικές υπηρεσίες, προϊόντα και πρωτοβουλίες, παρέχει σε όλες και όλους #FOREVER την ενέργειά της για ένα καλύτερο, βιώσιμο μέλλον.



Χιλιάδες κόσμου βρέθηκαν για ακόμα μια χρονιά στη μεγαλύτερη μουσική γιορτή της χώρας, που φέτος, για πρώτη φορά, ξεκίνησε μία μέρα πριν τη μεγάλη απονομή. Tην Κυριακή 18 Ιουνίου, το VMA VILLAGE υποδέχτηκε το κοινό σε ένα διήμερο party με Influencers, skate, dance, comedy και πολλές εκπλήξεις! Τη Δευτέρα, 19 Ιουνίου, η sold out επετειακή εκδήλωση των MAD VIDEO MUSIC AWARDS 2023 από τη ΔΕΗ απογείωσε το κατάμεστο Κλειστό Γήπεδο Tae Kwon Do με σπουδαίες βραβεύσεις και live acts που ξεσήκωσαν το κοινό!



Αξίζει να σημειωθεί ότι από το VMA VILLAGE αλλά και τη βραδιά της απονομής των βραβείων πέρασαν περισσότεροι από 20.000 Mad fans, που έζησαν φέτος το vibe των MAD VIDEO MUSIC AWARDS ακόμα πιο δυνατά! Παράλληλα, και η συμμετοχή του κοινού στη διαδικασία ψηφορίας ήταν ιδιαίτερα μεγάλη, με περισσότερες από 350.000 ψήφους να καταμετρώνται για να αναδείξουν τους μεγάλους νικητές της βραδιάς.

Στην έναρξη της εκδήλωσης, ένα δυνατό dj set από τον DJ Αντώνη Δημητριάδη έδωσε τον παλμό και προετοίμασε μουσικά τον κόσμο για ό,τι θα ακολουθούσε. Στη συνέχεια, ο Trannos ανέβηκε στη σκηνή και ερμήνευσε το «Caramela», για να παραλάβει και το βραβείο «Καλύτερο Urban / Hip Hop Track» που του είχε χαρίσει το κοινό στην περσινή ψηφοφορία.

Το διαχρονικό ελληνικό μουσικό θεσμό παρουσίασε ο Θέμης Γεωργαντάς, έχοντας μαζί του τους Superhosts: Dat Lilly, Fipster, Modern Cinderella, Persad, Vangelis Nakis και Μιχαήλ Άγγελος Κρητικός.

Ακολούθησαν η Καλομοίρα με τη Stefania και τις 3SUM, οι οποίες παρουσίασαν ένα medley του «I’m Good» και του «Cha Cha Cha», με τη συμμετοχή του Käärijä που εκπροσώπησε τη Φινλανδία στη φετινή Eurovision.

Στη συνέχεια, η Βίκυ Καγιά απένειμε το βραβείο «Καλύτερη Γυναίκα Καλλιτέχνης ΠΟΠ» στην Ελένη Φουρέιρα.

Στο πλαίσιο αυτό, ο Fipster, ένας από τους superhosts της βραδιάς, εγκαινίασε το Winners Lounge της VISA όπου και υποδεχόταν ο ίδιος τους νικητές για δηλώσεις.

Ο Γιώργος Σαμπάνης ερμήνευσε το «Μόνο με σένα» σε ένα act powered by DOUWE EGBERTS.

Το φετινό βραβείο «Καλύτερη Γυναίκα Καλλιτέχνης Adult Λαϊκό» παρέδωσε ο Περιφερειάρχης Αττικής, Γιώργος Πατούλης, στην Έλενα Παπαρίζου.

Η Τάμτα τραγούδησε το «Identity Crisis» και στη συνέχεια με τον Good Job Nicky, σε ένα μουσικό ντουέτο, το «S.A.G.A.P.O».

Ο Κωνσταντίνος Αργυρός έλαβε το βραβείο «Καλύτερος Άνδρας Καλλιτέχνης Adult Λαϊκό», το οποίο του παρέδωσε ο Δημήτρης Ουγγαρέζος.

Στη συνέχεια, το stage των MAD VIDEO MUSIC AWARDS 2023 από τη ΔΕΗ γίνεται εργαστήριο και ο Θέμης Γεωργαντάς σε ρόλο επιστήμονα του myΔΕΗ app καλεί τον Fipster ως ειδήμονα στη μουσική. Οι δύο άνδρες θα έχουν ένα μοναδικό debate με σκοπό να εξετάσουν εάν τα οφέλη του καταναλωτή που χρησιμοποιεί το myΔΕΗ app, μπορούν να περιγραφούν “μουσικά”.

Το τραγούδι «Μπερδέματα» ερμήνευσε η Josephine, καθώς και το «Tik Tak» σε ντουέτο με τον Trannos.

Το βραβείο «Βίντεο της Χρονιάς» παρέδωσε στους Ελένη Φουρέιρα, FY, Trannos και Ayman ο Γιώργος Παπαδάκης με τον Φοίβο Παπαδάκη, για το «El Telephone».

Τη σκυτάλη πήρε η Marseaux για να ερμηνεύσει το «Νιώσε» και μαζί με τον Solmeister το «Μια φορά» στο special act της DUREX.

Ο Σάββας Πούμπουρας σε ρόλο απονεμητή παρέδωσε το βραβείο «Καλύτερος Άνδρας Καλλιτέχνης ΠΟΠ» στον Γιώργο Σαμπάνη.

Το «Tukutum» και το «Σπίρτο και βενζίνη» τραγούδησε η Μαρίνα Σάττι, η οποία μαζί με την Κατερίνα Κούκα ερμήνευσαν στη συνέχεια το «Ρίξε στο κορμί μου σπίρτο».

Το «22» αναδείχθηκε ως «Album της Χρονιάς» με τη Σταματίνα Τσιμτσιλή να παραδίδει το βραβείο στον Κωνσταντίνο Αργυρό.

Στο πλαίσιο της φετινής επετειακής εκδήλωσης, πρωταγωνιστές προηγούμενων VMA έκαναν αποκαλύψεις και παραδοχές για τις πιο αμήχανες στιγμές τους στο Unapologetic εξομολογητήριο του Θέμη και του MILKO, ο οποίος στο τέλος τους συμβούλευε… “STO MILKO SOU”.

Ο Πέτρος Ιακωβίδης ερμήνευσε στη σκηνή το «Κάτι μαγικό», ενώ μαζί με τη Foxy Lee τραγούδησαν τα «Να να να (τραγουδώ για σένα)» και «Οδός Τσιμισκή».

Οι Έλενα Παπαρίζου, Marseaux και Joanne ήταν οι νικήτριες της κατηγορίας «Καλύτερο Ντουέτο» για το τραγούδι «Κάτσε καλά», παραλαμβάνοντας το βραβείο από την Έλενα Χριστοπούλου.

Στη συνέχεια, η Dat Lilly παρουσίασε μία νέα ενέργεια κοινωνικής ευθύνης, που σχεδίασε από κοινού το Mad με το Diversity Charter Greece, με την ονομασία “Untrapped”. Στόχος της ενέργειας είναι στόχο έχει να ενδυναμώσει τους νέους να πιστέψουν στον εαυτό τους και να εκπληρώσουν τους στόχους τους.

Στη σκηνή των MAD VIDEO MUSIC AWARDS 2023 από τη ΔΕΗ ο Χρήστος Μάστορας με τον ZAF ερμήνευσαν το «Πες», για να ακολουθήσει το «30-40» από τις ΜΕΛΙSSES για το special act της NOVA και του FREE2GO.

Η Γεωργία Κουτσοκώστα και η Βιργινία Δικαιούλια, παρουσιάστριες του MAD TV, παρέδωσαν το βραβείο «Καλύτερο Urban» στον Sidarta για το «Αkomi».

Το τραγούδι «Σημάδι» ερμήνευσε η Αναστασία, ενώ σε ένα ξεχωριστό ντουέτο με τη Josephine τραγούδησαν το «Είσαι μια θεά».

Το κοινό ψήφισε ως «Τραγούδι της Χρονιάς Viral» το «El Telephone», με τον Δημήτρη Γκοτσόπουλο να παραδίδει το βραβείο στους Ελένη Φουρέιρα, Bobito και Ayman.

Στο special act του BACARDI, o FY μαζί με τη Τάνια Μπρεάζου τραγούδησαν το «Μέσα σου» και μαζί με τον DeVito το «Ταπεραμέντο».

Ως «Viral Hero» των MAD VIDEO MUSIC AWARDS 2023 από τη ΔΕΗ αναδείχθηκε η Dat Lilly, παραλαμβάνοντας το βραβείο από τη Ζενεβιέβ Μαζαρί.

Στη συνέχεια, ο Sidarta ερμήνευσε ένα medley των επιτυχιών «Akomi», «Bella» και «Erimo».

Ο Κωνσταντίνος Μαρκουλάκης απένειμε το βραβείο «Καλύτερο συγκρότημα» στις MEΛΙSSES.

H Έλενα Παπαρίζου και η Holly Grace ερμήνευσαν στο special act της LENOVO τα «Δεν μου τα λέει καλά» και «Everybody needs a man», ενώ μαζί τους χόρεψαν οι νικητές των Dance Auditions by LENOVO.

Το «Καλύτερο Χορευτικό Λαϊκό» κατέκτησε το «Λίγο λίγο», με την Κατερίνα Ζαρίφη και τον Αντώνη Δημητριάδη να παραδίδουν το βραβείο στην Αναστασία.

Η Ελένη Φουρέιρα τραγούδησε το «Κόλλημα» και έπειτα μαζί με τον MC DADDY έκαναν ντουέτο στο «Oh Mami».

Στην κατηγορία «Καλύτερο ΠΟΠ», το κοινό επέλεξε το «Τηλέφωνο», με την Josephine να παραλαμβάνει το βραβείο από τη Βάσω Λασκαράκη και τον Μανώλη Γκίνη.

Τη σκυτάλη πήρε ο κορυφαίος Έλληνας Star Σάκης Ρουβάς, παρουσιάζοντας ένα MAD VMA MIX με κάποιες από τις μεγαλύτερες επιτυχίες του.

Στη συνέχεια, παρέλαβε το Τιμητικό Βραβείο «MAD Icon» από τη Μαργαρίτα Μάτσα, Διευθύνουσα Σύμβουλο ΜΙΝΟS EMI και Πρόεδρο της IFPI – Ένωσις Ελλήνων Παραγωγών Ηχογραφημάτων.

Στη σκηνή των MAD VIDEO MUSIC AWARDS 2023 από τη ΔΕΗ συνέπραξαν ο Κωνσταντίνος Αργυρός, η Ανδρομάχη και ο Θανάσης Βασιλόπουλος για το «Είναι που ακόμα σ’αγαπάω». Επίσης, ο Κωνσταντίνος Αργυρός ερμήνευσε το «Ελπίδα» με τη συνοδεία των PLAYMEN.

Ο Γιώργος Καράβας ήταν ο απονεμητής του βραβείου «Καλύτερο Λαϊκό» παραδίδοντάς το στον Γιώργο Κακοσαίο για το «Κάνε μας τη χάρη».

Οι Goin’ Through, η Kianna, ο Lil Koni η Daphne Lawrence, ο Ισορροπιστής και η Dat Lilly, στο act της adidas Originals τραγούδησαν τα «12 παρά», «Γυναίκες» και «Πόσο μ*λ*κας είσαι».

Το βραβείο για την «Καλύτερη Μπαλάντα» κατέκτησε το τραγούδι «Αν» του Χρήστου Μάστορα, ο οποίος το παρέλαβε από την Πηνελόπη Αναστασοπούλου.

Σειρά είχαν οι Kings με τον Don Leon, τον KG και τον GREG που ερμήνευσαν το «Ανάβεις φωτιές». Οι Kings υποδέχθηκαν τη Δέσποινα Βανδή για το μουσικό ντουέτο του «Ya Habibi». Και η Δέσποινα Βανδή, με τη σειρά της, υποδέχθηκε τον Κωνσταντίνο Αργυρό για να ερμηνεύσουν μαζί το «Πόσο σε θέλω».

Η Μαίρη Συναντσάκη παρέδωσε το βραβείο «Καλύτερος Πρωτοεμφανιζόμενος» στον Sidarta.

Σε ένα ιδιαίτερο μουσικό ντουέτο ο Ivan Greko και ο Χάρης Κωστόπουλος τραγούδησαν το «Γυναίκες με αισθήματα».

Το νικητή του βραβείου «Τραγούδι της Χρονιάς / Airplay» ανακοίνωσε ο Γιώργος Αγγελόπουλος, παραδίδοντας το βραβείο στην Αναστασία για το «Αμαρτίες».

Η Έλενα Παπαρίζου και η Ελένη Φουρέιρα συνέπραξαν επί σκηνής, ερμηνεύοντας ένα medley των τραγουδιών «Fuego», «Κάτσε καλά», «El Τelephone», «Mambo», «Καραμέλα» και «My number one».

Στο τέλος, ο Γιάννης Πλούταρχος με τον Γιώργο Κακοσαίο ερμήνευσαν τις επιτυχίες «Μην της πείτε», «Το βέλος» και «Κάνε μας τη χάρη».

Ανακαλύψτε περισσότερα στα SoMe του MAD: