Μία συζήτηση με εξαιρετικό ενδιαφέρον, πρόκειται να πραγματοποιηθεί στο Μουσείο Μπενάκη, με θέμα «Η Δημοτική Γλώσσα και η διάδοση της Ελληνικής μέσα από το Αρχείο Κωνσταντίνου Α. Δοξιάδη».

Το Ελληνικό Ινστιτούτο Αρχιτεκτονικής σε συνεργασία με το Μουσείο Μπενάκη διοργανώνει ανοιχτή συζήτηση για το κοινό -στο πλαίσιο της έκθεσης «Τα Μέσα και η Παγκόσμια Πόλη: Marshall McLuhan και Κωνσταντίνος Δοξιάδης»- εστιάζοντας στη συνεργασία του φιλόσοφου και παιδαγωγού Ευάγγελου Παπανούτσου (1900-1982) με τον αρχιτέκτονα και πολεοδόμο Κωνσταντίνο Α. Δοξιάδη (1913-1975). Και μέσα από αδημοσίευτα αρχειακά τεκμήρια, θα αναδειχθεί ένα άγνωστο κεφάλαιο της εξέλιξης και διάδοσης της ελληνικής γλώσσας.

Το ιστορικό πλαίσιο τοποθετείται στην εποχή των Συμποσίων της Δήλου (1963-1972) για να εστιάσει στις δράσεις του Αθηναϊκού Τεχνολογικού Ινστιτούτου (ΑΤΙ), Αντιπρόεδρος του οποίου ήταν ο Ευάγγελος Παπανούτσος. Οι εκδηλώσεις του ΑΤΙ για τη Δημοτική Γλώσσα και για την Ελληνική Τηλεόραση, με πρωτοβουλία του Παπανούτσου, πραγματοποιούνται σε μια περίοδο που αναπτύσσεται παράλληλα η συνεργασία του Κ. Α. Δοξιάδη με τον φιλόλογο και θεωρητικό των Μέσων Επικοινωνίας Marshall McLuhan.

Πιο συγκεκριμένα, στο Συμπόσιο για τη Δημοτική Γλώσσα, που πραγματοποιήθηκε τον Μάρτιο του 1964 στο ΑΤΙ, συμμετείχαν σημαντικοί εκπρόσωποι της ελληνικής διανόησης για τη δημοτική γλώσσα και τις έως τότε κατακτήσεις της σε διάφορους τομείς της ελληνικής κοινωνίας: την επιστήμη, την εκπαίδευση, τη λογοτεχνία, τη δημοσιογραφία, το παιδικό βιβλίο, την καθημερινή ζωή. Μεταξύ των εισηγητών ήταν οι Κ. Θ. Δημαράς, Κ. Δοξιάδης, Ε. Παπανούτσος, Ι. Κακριδής, Μ. Πλωρίτης και Αγγ. Τερζάκης.

Ο Παπανούτσος, ως πρόεδρος του Συμποσίου, γενικός γραμματέας του Υπουργείου Παιδείας και ένθερμος υποστηρικτής μιας αναγκαίας, κατά τη γνώμη του, εκπαιδευτικής μεταρρύθμισης, συγκέντρωσε όλες τις προτάσεις που διατυπώθηκαν με στόχο την περαιτέρω διάδοση και ενίσχυση της δημοτικής σε όλους τους τομείς της ελληνικής κοινωνίας και του νεοελληνικού πολιτισμού.

Τέλος, μία σύντομη αναδρομή στην εξέλιξη της ελληνικής γλώσσας, από τα κλασικά χρόνια και μετά, θα μάς οδηγήσει στη συζήτηση για τη σημερινή μορφή και τις προκλήσεις που η γλώσσα αντιμετωπίζει (ή οι φυσικοί ομιλητές της αντιμετωπίζουν) σήμερα, σε μία εποχή που έχουν αποκτήσει κυρίαρχο ρόλο διεθνώς η αγγλική γλώσσα και η τεχνητή νοημοσύνη. Στο πλαίσιο αυτό θα τεθούν και θέματα που σχετίζονται με τη γλωσσική εκπαίδευση και τις δυνατότητες διάδοσης της ελληνικής γλώσσας στο εξωτερικό.

Αναλυτικά το πρόγραμμα

Χαιρετισμός:

Κώστας Τσιαμπάος – αν. καθηγητής ΕΜΠ, μέλος ΔΣ ΕΙΑ

Ομιλίες:

Απήχηση και αρθρογραφία στον Τύπο της εποχής για τα Συμπόσια της Δήλου και την Ελληνική Τηλεόραση: συμμετοχή, άρθρα και πρωτοβουλίες του Ευάγγελου Παπανούτσου

Μαρία Περγαντή – υπ. διδάκτορας ΕΜΠ

Μαρία Περγαντή – υπ. διδάκτορας ΕΜΠ Ο Δημοτικισμός και ο Παπανούτσος μέσα από το Συμπόσιο για τη Δημοτική Γλώσσα του 1964

Βασίλης Σαμπατακάκης – Πρόεδρος ΕΕΝΣ, αν. καθηγητής Ν/Ε Σπουδών Πανεπιστημίου Lund

Βασίλης Σαμπατακάκης – Πρόεδρος ΕΕΝΣ, αν. καθηγητής Ν/Ε Σπουδών Πανεπιστημίου Lund Η Ελληνική Γλώσσα σήμερα και η διάδοσή της

Δημήτρης Καραδήμας – τ. Αντιπρύτανης ΕΚΠΑ, καθηγητής Αρχαίας Ελληνικής Φιλολογίας

Δημόσια Συζήτηση

Πέμπτη 15.01.2026 στις 19:00

Μουσείο Μπενάκη / Πειραιώς 138

Θα ακολουθήσει συζήτηση με το κοινό

