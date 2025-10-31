Ο Ανδρέας Βουτσινάς υπήρξε σπουδαίος σκηνοθέτης, ηθοποιός και δάσκαλος του θεάτρου. Και τώρα, η Ελληνοαμερικανική Ένωση παρουσιάζει μια ιστορική αναδρομή στη ζωή και το έργο του, με τίτλο «Εγώ, ο Ανδρέας Βουτσινάς» σε επιμέλεια Ίριδας Κρητικού, αρχαιολόγου και ιστορικού της τέχνης, Σταμάτη Γκίκα, ηθοποιού (Atelier Andréas Voutsinas) και επιμελητή εκδόσεων και Μάριου – Άγγελου Βουτσινά, εικαστικού καλλιτέχνη.

Η έκθεση -που τελεί υπό την αιγίδα και στήριξη της Βουλής των Ελλήνων- εγκαινιάζεται τη Δευτέρα 24 Νοεμβρίου 2025, στις Γκαλερί της Ελληνοαμερικανικής Ένωσης και θα διαρκέσει μέχρι τις 24 Ιανουαρίου 2026. Με αφορμή την προετοιμασία της, ιδρύθηκε και ξεκινά την επίσημη δράση του το Σωματείο των Φίλων Ανδρέα Βουτσινά.

Η πολυσχιδής χαρισματική προσωπικότητα του Ανδρέα Βουτσινά (Χαρτούμ, 1932 – Αθήνα, 2010) που δύσκολα κατατάσσεται σε μία καλλιτεχνική ιδιότητα και δημιουργική κατηγορία, παρουσιάζεται στο πλαίσιο μιας ενδελεχούς καταγραφής της ζωής και του έργου του και ως ελάχιστος φόρος τιμής στη συμπλήρωση δεκαπέντε ετών από τον θάνατό του.

Βουτσινάς-Fonda-Strasberg-Αρχείο Ανδρέα Βουτσινά

Τα έργα και οι ημέρες του μεγάλου Έλληνα αλλά και διεθνούς πληθωρικού θεατρανθρώπου με τη σαρωτική προσωπικότητα και την εμπρηστική εξωστρέφεια, που συνεργάστηκε σκηνοθετικά με όλα τα ιερά τέρατα της εποχής του, που διδάχτηκε από δασκάλους απαστράπτοντες και που δίδαξε μια μεθοδολογία μοναδική στο είδος της, γενιές Ελλήνων και ξένων ηθοποιών, αφήνοντας το ίχνος του ζωντανό στην Αθήνα, τη Θεσσαλονίκη και την Επίδαυρο αλλά και στο Λονδίνο, το Παρίσι, τον Καναδά, το Σικάγο και τη Νέα Υόρκη, ξετυλίγονται πανοραμικά και στις δύο αίθουσες της Ελληνοαμερικανικής Ένωσης.

Με τον Γιάννη Τσαρούχη-Αρχείο Ανδρέα Βουτσινά

Στη Γκαλερί Κέννεντυ, ακολουθούμε τον εκρηκτικό και πολυτάλαντο βίο του δημιουργού, απολαμβάνοντας άγνωστες λεπτομέρειες μέσα από τα πολύτιμα και εφήμερα αντικείμενα των εμμονικών συλλογών του, τις επιστολές και τα άλλα προσωπικά κατάλοιπα και τεκμήρια της πυκνής καθημερινότητάς του αλλά και κατανοώντας καλύτερα τις ανεξίτηλες πνευματικές σχέσεις «αίματος» που διαχρονικά διατηρούσε, μέσα από τα είκοσι πέντε λαμπερά ιδιοσυγκρασιακά του πορτρέτα, φιλοτεχνημένα από τους εντιμότατους φίλους του (Γ. Τσαρούχης, Lila de Nobili, Αλέκος Φασιανός, Παύλος Σάμιος κ.ά.). Παράλληλα, παρουσιάζονται πενήντα διεθνείς προσωπικότητες -από τον Λι Στράσμπεργκ, τον Τζέιμς Ντιν, τον Μπράντο και τη Μέριλιν Μονρό, ως τον Ελία Καζάν και τη Τζέιν Φόντα, την Άνν Μπάνκροφτ, τον Μελ Μπρουκς τον Πίτερ Μπρουκ, τον Ροζέ Βαντίμ και τον Φεντερίκο Φελίνι, τον Ζυλ Ντασέν, τον Ζαν Ζενέ και τον Πατρίς Σερώ – που συνδέθηκαν επίσης στενά μαζί του και με το έργο του.

Burstyn-Βουτσινάς-Dassin-Μερκούρη-Κραυγή Γυναικών-Φεστιβάλ Καννών 1978

Στη Γκαλερί Χατζηκυριάκου-Γκίκα, τη σκυτάλη παίρνουν η θεατρική δημιουργία και τα έργα που σηματοδότησε η αξέχαστη παρουσία του Ανδρέα Βουτσινά ως μαθητή, δασκάλου, κόουτς και σκηνοθέτη. Κατά την τελευταία τριετία, για τις ανάγκες της έκθεσης καταγράφηκαν και μελετήθηκαν περισσότερα από εκατόν ογδόντα θεατρικά projects του, που περιλαμβάνουν όλο το φάσμα των δραστηριοτήτων του.

Με την Brigitte Bardot στο Boulevard du Rhum του Robert Enrico το 1971 – Αρχείο Ανδρέα Βουτσινά

Εβδομήντα πέντε περίπου συνολικά από αυτά, πραγματοποιημένα στην Αμερική του Χόλυγουντ, του Μπρόντγουεϊ και του θρυλικού The Actors Studio, στην Αγγλία και στο Παρίσι όπου επέλεξε να ζήσει (και όπου, στον απόηχο του Μάη του ΄68 ίδρυσε το περίφημο εργαστήριο θεάτρου Théâtre des Cinquante στα πρότυπα του The Actors Studio συγκεντρώνοντας την αφρόκρεμα του γαλλικού θεάτρου, από τον Ζαν Μαρέ, τη Ζαν Μορώ και τον Ζαν Λουί Τρεντινιάν, μέχρι τους νεότερους Ατζανί, Yπέρ, Αρντάν, Μπινός, Ρενό) αλλά και την Ελλάδα όπου αξέχαστες παραμένουν οι συνεργασίες του στην Αθήνα, τη Θεσσαλονίκη, την Πάτρα και την Επίδαυρο, μέσα από τις οποίες έλαμψαν ή αναδείχτηκαν κορυφαίες Ελληνίδες ηθοποιοί όπως οι Δέσπω Διαμαντίδου, Μελίνα Μερκούρη, Ειρήνη Παππά, Αλέκα Παΐζη, Αλεξάνδρα Λαδικού, Νόνικα Γαληνέα, Αλίκη Βουγιουκλάκη αλλά και οι νεότερες Καρυοφυλλιά Καραμπέτη, Φιλαρέτη Κομνηνού και Λυδία Φωτοπούλου, παρουσιάζονται στην έκθεση, μέσω σχεδίων, μακετών, θεατρικών προγραμμάτων, φωτογραφιών και σκηνικών αντικειμένων.

Στο Atelier Andreas Voutsinas -Αρχείο Ανδρέα Βουτσινά

Συντελεστές έκθεσης:

Ίρις Κρητικού, αρχαιολόγος και ιστορικός της τέχνης, Σταμάτης Γκίκας, ηθοποιός (Atelier Andréas Voutsinas), επιμελητής εκδόσεων και Μάριος – Άγγελος Βουτσινάς, εικαστικός καλλιτέχνης – Επιμέλεια έκθεσης

Χρήστος Παρίδης, δημοσιογράφος, κειμενογράφος – Σύνταξη Βιογραφικού του Ανδρέα Βουτσινά

Michèle Simonnet, ηθοποιός (Atelier Andréas Voutsinas), μεταφράστρια, βοηθός του Ανδρέα Βουτσινά – Καλλιτεχνικός Σύμβουλος

Jean Cassiès, ηθοποιός (Atelier Andréas Voutsinas), συγγραφέας, σεναριογράφος – Καλλιτεχνικός Σύμβουλος

Παυλίνα Λαδά-Βοσινάκη, διακοσμήτρια – Αρχειοθέτηση

Σπύρος Ν. Ταραβήρας, σκηνοθέτης, σεναριογράφος, παραγωγός – Ντοκιμαντέρ για τον Ανδρέα Βουτσινά

Χρήστος Δήμας, σκηνοθέτης – Οπτικοακουστική Μελέτη Έκθεσης

Αναστασία Δάλμα, Αρχιτέκτων – Αρχιτεκτονική Μελέτη Έκθεσης

Δημήτρης Μητσιάνης, γραφίστας – Σχεδιασμός Εντύπων Έκθεσης

Ελίζα Πολυχρονιάδου, συντηρήτρια έργων τέχνης – Συντήρηση Αρχειακού Υλικού

Μαρία Τσολάκη, επικοινωνιολόγος – Επικοινωνία έκθεσης

Στο Απέραντο Γαλάζιο του Λυκ Μπεσόν. Ταινία του 1988 γυρισμένη στην Αμοργό

Στο πλαίσιο της έκθεσης θα κυκλοφορήσει συλλεκτική εφημερίδα-μονογραφία με αρχειακό υλικό και κείμενα για τον Ανδρέα Βουτσινά από το Τυπογραφείο του Ελληνικού Κοινοβουλίου.

H έκθεση πραγματοποιείται υπό την αιγίδα της Βουλής.

Την έκθεση θα πλαισιώσει σειρά παράλληλων εκδηλώσεων, προβολών και ξεναγήσεων. Το πρόγραμμα θα ανακοινωθεί σύντομα.

Εγκαίνια έκθεσης: Δευτέρα 24 Νοεμβρίου 2025, 19:00

Διάρκεια έκθεσης: 24 Νοεμβρίου 2025 – 24 Ιανουαρίου 2026

Μέρες & Ώρες: Δευτέρα – Παρασκευή: 12:00 – 20:00, Σάββατο: 10:00 – 14:00, Κυριακή κλειστά

Είσοδος ελεύθερη

Πληροφορίες: Διεύθυνση Πολιτιστικών Ελληνοαμερικανικής Ένωσης: 2103680972,

Χώρος: Γκαλερί Ελληνοαμερικανικής Ένωσης (Μασσαλίας 22, Αθήνα)