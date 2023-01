Το My French Film Festival, η παγκόσμια γιορτή του γαλλόφωνου σινεμά επιστρέφει για 13η χρονιά και φιλοξενείται στην κινηματογραφική streaming πλατφόρμα Cinobo με ελληνικούς, αγγλικούς και γαλλικούς υπότιτλους. Οι 28 νέες και ακυκλοφόρητες στην Ελλάδα ταινίες Α’ προβολής θα είναι διαθέσιμες στην πλατφόρμα για διάρκεια ενός μήνα, από τις 13 Ιανουαρίου έως τις 13 Φεβρουαρίου. Ταινίες με αγαπητούς ηθοποιούς όπως η Ιζαμπέλ Ιπέρ και η Αντέλ Εξαρχόπουλος, ταινίες ανερχόμενων δημιουργών όπως η Αλίς Ντιόπ του φετινού Saint Omer, καθώς και με αναγνωρισμένα ονόματα όπως οι Μορίς Πιαλά και Ολιβιέ Ασαγιάς.

Πώς θα έχει κανείς πρόσβαση στο φεστιβάλ; Όλο το πρόγραμμα του Φεστιβάλ θα είναι προσβάσιμο στους συνδρομητές Cinobo εντελώς δωρεάν, ενώ οι μη συνδρομητές μπορούν είτε να ξεκινήσουν σήμερα κιόλας τη συνδρομή τους και να έχουν πρόσβαση όχι μόνο στο My French Film Festival, αλλά και στις εκατοντάδες προσεκτικά επιλεγμένες ταινίες της πλατφόρμας, είτε να αγοράσουν το Festival Pass που θα είναι διαθέσιμο από 13 Ιανουαρίου στο cinobo.com/myfff στη συνολική τιμή των 5,99€, και να έχουν πρόσβαση στις 28 ταινίες του Φεστιβάλ. Το Cinobo είναι διαθέσιμο μέσω του ολοκαίνουργιου cinobo.com σε υπολογιστή, καθώς και μέσω της εφαρμογής σε smart TV, smartphone και tablet και με ασύρματη προβολή στην τηλεόραση με Google Chromecast ή AirPlay.

Οι ταινίες του 13ου My French Film Festival είναι χωρισμένες σε έξι θεματικές που καθρεφτίζουν την ποικιλία και τη ζωντάνια του γαλλόφωνου σινεμά: Doing It Their Way όπου ανακαλύπτουμε χαρακτήρες που αντιστέκονται με χάρη στον παραλογισμό και στην αβεβαιότητα του κόσμου μας, Kids Turned Out Fine με ταινίες για την εμπειρία της επιθυμίας, της εξορίας, του κινδύνου και των παρορμήσεων, όλων αυτών των μυήσεων που υπογράφουν την απώλεια της αθωότητας, France Has Got Talent διότι παιχνίδι, δημιουργία, ερμηνεία, γραφή αποδεικνύουν πως το αδύνατο δεν μπορεί να είναι γαλλικό, Faces + Places εκεί όπου τα μέρη υπαγορεύουν τις ταυτότητές μας… εκτός κι αν είναι οι κάτοικοί τους αυτοί που τους δίνουν ψυχή, Under Your Spell και κάθε πτυχή της αποπλάνησης από τη δεκαετία του ’80 μέχρι την Ανατολία, από την αναστολή στην εμπειρία της αγριότητας, Enjoy the Silence και όταν τα λόγια είναι ασήμαντα, βουτάμε στη σιωπή, με πέντε μικρού μήκους animation.

Οι θεματικές & οι ταινίες του 13ου My French Film Festival

Doing It Their Way

Ο Κόσμος Μετά από μας (Le Monde après nous | The World After Us) Ευαίσθητη ταινία με ακαταμάχητους πρωταγωνιστές και θέμα έναν επίδοξο συγγραφέα του οποίου ο επισφαλής τρόπος ζωής αποκαλύπτει την κατάσταση έκτακτης ανάγκης που υπέστη μια ολόκληρη γενιά.

Σαγκουίνι (Oranges sanguines | Bloody Oranges) Ο Ζαν-Κριστόφ Μερίς διασταυρώνει είδη και εξετάζει τα τέρατα της σύγχρονης κοινωνίας σε μια καυστική, σκοτεινή κωμωδία. Μια ασεβής, αδιάκοπη σάτιρα για τους μηχανισμούς της εξουσίας.

Δεν Δίνω Γαμ** Δεκάρα (Rien à foutre | Zero Fucks Given) Το παράλογο και απάνθρωπο επαγγελματικό περιβάλλον στο οποίο η Αντέλ Εξαρχόπουλος ενσαρκώνει, με βαρύτητα και ασέβεια, τις υπαρξιακές περιπλανήσεις μιας νεαρής γυναίκας εν πτήσει.

Καταρράκτης (Cataracte | Cataract) Συνδυάζοντας δράμα και εκκεντρική κωμωδία, και με φανταστικές ερμηνείες από τους δυο πρωταγωνιστές (και έναν σκύλο!), η ταινία διερευνά το ζήτημα της πρόσβασης σε προνοιακά επιδόματα. (Μικρού μήκους)

Ο Βασιλιάς Δαβίδ (Le Roi David | King David) Με φιλμ 16 χιλιοστών απαθανατίζεται εξαιρετικά η σαγηνευτική ηθοποιός στον ρόλο μιας νεαρής γυναίκας που αφήνει πίσω την προηγούμενη ζωή της και ξεκινά από την αρχή στην Καλιφόρνια.(Μικρού μήκους)

France Has Got Talent

Ανάμεσα στα Κύματα (Entre les vagues | The Braves) Δύο φίλες ονειρεύονται να γίνουν ηθοποιοί και παρασύρουν τον θεατή στην ανεμοστρόβιλη περιπέτειά τους. Γενναιόδωρη ταινία που απογειώνεται από την πυρακτωμένη ενέργεια των πρωταγωνιστριών.

Παλόμα (Paloma) Αξιοσημείωτες ερμηνείες σε μια ταινία από τη νέα γενιά LGBTQ εκπροσώπησης στον κινηματογράφο, όπου το θέμα της απόρριψης παραμερίζεται και ανοίγει ο δρόμος για άλλες ιστορίες.(Μικρού μήκους)

Φεύγω (Partir un jour | Bye Bye) Σαν χρονοκάψουλα στον ρυθμό των γαλλικών επιτυχιών των 90s, το μιούζικαλ μας ταξιδεύει πίσω στον χρόνο εξερευνώντας τα συναισθήματα ενός νεαρού ενήλικα που επιστρέφει στον τόπο όπου μεγάλωσε. (Μικρού μήκους)

Kids Turned Out Fine

Τρυφερό Παιδί (Petite nature | Softie) Μετά την ταινία Party Girl, ο Σάμουελ Τάις μάς χαρίζει μια γλυκιά, ποιητική ταινία με μια αποφασιστικά πολιτική οπτική στις στιγμές που καθορίζουν τα προεφηβικά μας χρόνια.

Η Φυγή (La Traversée | The Crossing) Εντυπωσιακοί πίνακες κινουμένων σχεδίων σε έναν φόρο τιμής της σκηνοθέτιδος στη μητέρα και τη γιαγιά της, που αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν την Οδησσό το 1905 για να ξεφύγουν από τα πογκρόμ.

Μαριάν (Marianne) Έργο κατά παραγγελία που αποτελεί μέρος μιας συλλογής ταινιών μικρού μήκους για τον γυναικείο ηρωισμό, η ιστορία της άρνησης μιας γυναίκας να θεωρηθεί ηρωίδα, και του κιτρινισμού της επικαιρότητας. (Μικρού μήκους)

Δική μας Ζωή (Nous n’irons plus en haut | Our Own Land) Τα γεγονότα αμέσως μετά την τραγωδία, όταν το σοκ αναμιγνύεται με τις προσπάθειες να βρει κανείς ηρεμία. Ευαίσθητη ταινία ανάμεσα σε δράμα και φαντασία, με υπέροχους νεαρούς πρωταγωνιστές.(Μικρού μήκους)

Τιτάν (Titan) Η βία και η πίεση της τοξικής αρρενωπότητας, σε ένα οδυνηρό ταξίδι στα παιχνίδια των προεφήβων και στην αναζήτησή τους για δύναμη, με εντυπωσιακές ερμηνείες από νέους ερασιτέχνες ηθοποιούς.(Μικρού μήκους)

Under Your Spell

Ιστορία Αγάπης και Πόθου (Une histoire d’amour et de désir | A Tale of Love and Desire) Η Λέιλα Μπουζίντ αναμειγνύει όλες τις αισθήσεις μας σε μια λεπτή, μαγευτική ιστορία ενηλικίωσης που επαναπροσδιορίζει με μαεστρία τις λέξεις του τίτλου σε όλη την εγγενή τους δυαδικότητα.

Στους Έρωτές Μας (À nos amours | To Our Loves) Όταν η Σαντρίν Μπονέρ συνόδευσε την αδερφή της σε ένα κάστινγκ, την ανακάλυψε ο Μορίς Πιαλά, και χρόνια αργότερα της αφιέρωσε μια ταινία. Στην 40ή επέτειο από την κυκλοφορία της, ανακαλύψτε την ξανά.

Το Μαγικό Δάσος (Que la bête monte | Let the Beast Rise) Εμπνευσμένο από τη λογοτεχνική τάση του μαγικού ρεαλισμού, μια παράξενη αλλά φλεγόμενη ιστορία για την ελευθερία, την ανακάλυψη και την εγκατάλειψη του εαυτού, με υπέροχες ερμηνείες. (Μικρού μήκους)

Γυναίκα στη Θάλασσα (Une femme à la mer | Out of the Blue) Διαθέτοντας ένα μαγευτικό soundtrack και όμορφη φωτογραφία, η ταινία της Γαλλοτουρκάλας Σελίν Μπαρίλ αμφισβητεί τα όρια των προσωπικών μας δεσμεύσεων και γιορτάζει το ξύπνημα των αισθήσεων. (Μικρού μήκους)

Faces + Places

Σχετικά με την Τζοάν (À propos de Joan | About Joan) Κάπου ανάμεσα στον ρομαντισμό και στη νοσταλγία και με απολαυστικές νότες σουρεαλισμού, η Ιζαμπέλ Ιπέρ πλάθει έναν ακόμα αξέχαστο χαρακτήρα, δίπλα στον σπουδαίο καρατερίστα Λαρς Έιντινγκερ.

Ρίζες στο Χιόνι (Bootlegger) Μήπως η συλλογική μνήμη μάς καθορίζει περισσότερο από όσο πιστεύουμε; Ένα τραγικό παρελθόν, μια συλλογική κληρονομιά και μια κοινότητα σε διχασμό, σε ένα εξαιρετικό δείγμα τοπικού σινεμά.

Εμείς (Nous | We) Η σκηνοθέτης που φέτος θα της υποκλιθεί ο πλανήτης. Πριν βραβευτεί στη Βενετία για το Saint Omer, η Αλίς Ντιόπ ακολουθεί μια σειρά από συναντήσεις σε τρένο, καταγράφοντας τις ανθρώπινες ανάγκες.

Στη Θάλασσα (Malmousque | Malmousque by the Sea) Αστεία, βαθιά ανθρώπινη και αισιόδοξη, μια καλοκαιρινή ιστορία για τη φιλία και την ομορφιά των συναισθημάτων, στην οποία οι χαρακτήρες θα παρατηρήσουν, θα αγγιχθούν και θα περιπλανηθούν. (Μικρού μήκους)

Όμορφος Μισισιπής (Belle River) Οι πρωταγωνιστές μιλούν με αξιοπρέπεια για την προσήλωσή τους στη γη, αντιμέτωποι με την απειλή της αμερικανικής ηγεμονίας και της πολιτικής αδράνειας σε σχέση με τις κλιματικές προκλήσεις.(Μικρού μήκους)

Το Χειρόγραφο του Τόκιο (Laissé inachevé à Tokyo) Θα μπορούσε να πρόκειται για φιλμ νουάρ ή B-movie. Για την 40ή επέτειο από την κυκλοφορία του, βουτήξτε ξανά σε αυτό το κατασκοπικό που προηγήθηκε της πλούσιας φιλμογραφίας του Ολιβιέ Ασαγιάς. (Μικρού μήκους)

Enjoy the Silence

Αγχωμένο Σώμα (Anxious Body) Ζωντανά πράγματα, άψυχα αντικείμενα, γεωμετρικά σχήματα και γραμμές. Όταν συναντιούνται αυτές οι διαφορετικές οντότητες, γεννιέται μια νέα κατεύθυνση. (Μικρού μήκους)

Ιστορία για Δυο Τρομπέτες (Histoire pour 2 trompettes | A Story for 2 Trumpets) Όλα ξεκινούν με έναν καβγά ενός εραστή. Μπαίνουμε στο εσωτερικό ενός επιδέσμου σε μια νεαρή κοπέλα, ένα είδος νοητικής εικόνας. Την ακολουθούμε στις μεταμορφώσεις και τις δημιουργίες της. (Μικρού μήκους)

Έντομα (Nuisibles | Pests) Στη ζέστη του καλοκαιριού, οι σφήκες είναι απασχολημένες τρώγοντας ώριμα φρούτα. Όμως επισκέπτες εισβάλλουν στην ειρηνική ζωή τους, για να οικειοποιηθούν τους πολύτιμους θησαυρούς του κήπου.(Μικρού μήκους)

Παρακαλώ, Μην Αγγίζετε! (Please Don’t Touch!) Οι κανόνες του μουσείου είναι απλοί: μην τρέχετε, μην αγγίζετε, μην φωνάζετε και ποτέ μην παρακούτε.(Μικρού μήκους)

Νυχτερινή Περιπέτεια (Ronde de nuit | The Night Watch) Στο δρόμο για το σπίτι, ένας καυγάς οδηγεί σε ένα άγριο αυτοκινητιστικό ατύχημα. Όταν ο Τζορτζ ανακτά τις αισθήσεις του, η Κριστίνα έχει εξαφανιστεί. Τότε θα βιώσει μια πραγματική κάθοδο στην κόλαση. (Μικρού μήκους)