Ηλεκτρονικό sold out για το 22ο Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης

Sold out και... ηλεκτρονικά σημειώθηκε ήδη από τις δύο πρώτες μέρες «εκπομπής» του 22ου Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης. Ήδη, από την Τρίτη 19 Μαΐου μέχρι χθες (48 ώρες λειτουργίας) «κόπηκαν» 22.638 δωρεάν ηλεκτρονικά εισιτήρια. Έγιναν δηλαδή 22.638 ηλεκτρονικές θεάσεις ταινιών από αντίστοιχο αριθμό θεατών απ' όλη την ελληνική επικράτεια. Εννιά από τις ταινίες που επιλέχθηκαν «σημείωσαν» sold out (συμπληρώθηκαν δηλαδή οι 400 επιτρεπόμενες από τους κανονισμούς θεάσεις, όσες -κατά μέσο όρο- και οι θέσεις για «ζωντανούς»- επί τόπου θεατές σε μια «πραγματική» αίθουσα προβολών).

Η έναρξη της 22ης διοργάνωσης του Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ έγινε το βράδυ της Τρίτης με την προβολή (στο κανάλι του φεστιβάλ στο Youtube) ηλεκτρονικών μηνυμάτων και με χαιρετισμούς από την υπουργό Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη, τον περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας Απόστολο Τζιτζικώστα, τον δήμαρχο Θεσσαλονίκης Κωνσταντίνο Ζέρβα και τους εκπροσώπους του φεστιβάλ Ορέστη Ανδρεαδάκη (καλλιτεχνικό διευθυντή) και Ελίζ Ζαλαντό (γενική διευθύντρια).

Το 22ο Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης, που πραγματοποιείται για πρώτη φορά στην ιστορία του ηλεκτρονικά, θα ολοκληρωθεί την Πέμπτη 28 Μαΐου. Στη διάρκειά του προβάλλονται (στο κανάλι του φεστιβάλ στο διαδίκτυο) 210 ντοκιμαντέρ από όλο τον κόσμο, ενώ θα μεταδοθούν «ζωντανά» μια σειρά από live ανοιχτές συζητήσεις.

Η πρώτη online ανοιχτή συζήτηση για θέματα σύγχρονης δημοσιογραφίας, «αντικειμενικότητας» στη μετάδοση των ειδήσεων, «fake news», σχέσεων εξουσίας και Τύπου, διαχείρισης του όγκου των πληροφοριών, τρόπου λειτουργίας των μέσων ενημέρωσης και «χρήσης» τους από τις εξουσίες όλων των μορφών, θα πραγματοποιηθεί απόψε (Πέμπτη 21 Μαΐου), στις 21:00, με τη συμμετοχή του 74χρονου (12 Ιουλίου 1946- Κεντ, Μ. Βρετανία) Ρόμπερτ Φισκ, πολυβραβευμένου παγκοσμίως δημοσιογράφου της βρετανικής «Independent», ανταποκριτή στη Μέση Ανατολή για περισσότερα από τριάντα χρόνια.

Ο Ρόμπερτ Φισκ ειναι ο «πρωταγωνιστής» της ταινίας-ντοκιμαντέρ με τίτλο «Τhis is not a movie», που προβλήθηκε ήδη, σημειώνοντας sold out, στο πλαίσιο του φεστιβάλ. «Αποφάσισα να γίνω δημοσιογράφος στα 12 μου χρόνια, όταν είδα την ταινία (του 1940) του Χίτσκοκ "Πριν από τη θύελλα- Ξένος Ανταποκριτής". Όλα μου φάνηκαν ιδανικά. Σασπένς, κίνδυνος, περιπέτεια, ωραίες γυναίκες, κατάσκοποι… Αυτή είναι δουλειά για μένα… Εξήντα χρόνια μετά ξέρω καλά πως η δημοσιογραφία… δεν είναι ταινία (Τhis is not a movie). Όσο ειλικρινή, οργισμένα άρθρα κι αν γράφεις δεν θα κερδίσεις ποτέ. Αλλά θα χάσεις αν δεν συνεχίσεις να γράφεις την αλήθεια που βλέπεις με τα μάτια σου, αν πάψεις ν' αγωνίζεσαι...», λέει.

«Το πρόβλημα είναι ότι υπάρχει οσμωτική σχέση μεταξύ δημοσιογράφων και εξουσίας. Αλληλο-τρέφονται. Εάν προδώσουν αυτήν την οσμωτική σχέση, θα αποβληθούν από τον χώρο του Τύπου. Όχι μόνο από την κυβέρνηση αλλά και από τους άλλους δημοσιογράφους», αναφέρει, μεταξύ άλλων, στην κάμερα του Καναδού Γιούνγκ Τσανγκ (του σκηνοθέτη του ντοκιμαντέρ) ο Ρόμπερτ Φισκ, όπως αναφέρει το Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων.

Στην αποψινή συζήτηση, στην οποία θα είναι δυνατή η θέαση αλλά και οι παρεμβάσεις με ερωτήσεις από τους θεατές, συμμετέχει και ο σκηνοθέτης της ταινίας Γιούνγκ Τσανγκ, ενώ εκπρόσωπος του φεστιβάλ που θα συντονίσει τη συζήτηση.

Οι προβολές των 210 ταινιών της φετινής ηλεκτρονικής διοργάνωσης συνεχίζονται κανονικά με διαδικτυακή σύνδεση των θεατών (αποκλειστικά από την Ελλάδα) στην ιστοσελίδα www.filmfestival.gr και του συνδέσμου TDF22 ONLINE.