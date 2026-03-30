Ο ελληνικός κινηματογράφος, ειδικά, φέτος θα λέγαμε πως βρίσκεται σε μία φάση δημιουργικού κι «εμπορικού» οίστρου, καθώς είναι αρκετές οι εγχώριες παραγωγές που βγήκαν στις αίθουσες και αναμένεται να βγουν και το επόμενο διάστημα.

Ωστόσο, για να είμαστε ειλικρινείς αυτό που λείπει από το ελληνικό σινεμά, είναι οι ταινίες είδους. Πέρα από τα κλασικά, κωμωδία, κοινωνικό, λείπουν θα λέγαμε οι πιο… εξειδικευμένες και το «Μυστικό του Δάσους» των Μάκη Τσούφη και Στέλιου Ορφανίδη έρχεται να καλύψει ή να ανοίξει τον δρόμο σε ένα είδος που σπάνια συναντάμε σε ελληνικές παραγωγές, το αστυνομικό θρίλερ.

Η ταινία θα κάνει πρεμιέρα στις 2 Απριλίου και πρόκειται για ατμοσφαιρικό αστυνομικό θρίλερ που συνδυάζει αγωνία, ένταση και ανθρώπινο δράμα. Ένα σκοτεινό μυστικό κρυμμένο σε ένα ειδυλλιακό νησί, μια εξαφάνιση που ταράζει τη σιωπή μιας μικρής κοινωνίας και ένας άνθρωπος που καλείται να αντιμετωπίσει το παρελθόν του. Με φόντο ένα νησιωτικό τοπίο όπου η ομορφιά συνυπάρχει με τη σκιά της διαφθοράς, η ταινία αφηγείται την ιστορία ενός πρώην αστυνομικού που επιστρέφει στη δράση όταν μια υπόθεση εξαφάνισης φέρνει στην επιφάνεια τις πιο επώδυνες μνήμες του. Καθώς η έρευνα βαθαίνει, τα όρια ανάμεσα στη δικαιοσύνη και την εκδίκηση αρχίζουν να θολώνουν.

Λίγο πριν την πρεμιέρα της ταινίας, στην οποία συμμετέχει και ο Αλέξανδρος Ρήγας, μιλήσαμε με τον παραγωγό και πρωταγωνιστή, Κώστα Καραθωμά.

– Τι σε γοήτευσε περισσότερο στο σενάριο του θρίλερ «Το Μυστικό του Δάσους» και τι σε ώθησε να εμπλακείς στην παραγωγή του;

Οι έντονες προσωπικότητες των πρωταγωνιστών, η δράση και οι πολλές σκηνές σε εξωτερικούς χώρους ήταν μερικά από τα πράγματα που με έκαναν να πιστέψω ότι το αποτέλεσμα θα ήταν εξαιρετικό.

– Ως παραγωγός και πρωταγωνιστής ταυτόχρονα, ποιες ήταν οι μεγαλύτερες προκλήσεις που αντιμετώπισες στη διαχείριση των δύο ρόλων;

Το ότι έπρεπε να ασχολούμαι εκτός του ρόλου μου και με πάρα πολλά πράγματα για την ομαλή πορεία των γυρισμάτων και τη φροντίδα των ηθοποιών και του συνεργείου, έχοντας και την οικονομική διαχείριση.

– Σε τι βαθμό πιστεύεις ότι ο χαρακτήρας που υποδύεσαι αντικατοπτρίζει προσωπικά σου βιώματα ή μάχες ζωής;

Υπάρχουν κάποια κοινά στοιχεία του χαρακτήρα μου με τον ήρωα της ταινίας, αλλά όχι πολλά. Μάχες στη ζωή έχω δώσει αρκετές και εκεί πιστεύω ότι υπάρχει μια ταύτιση.

– Η ταινία κυκλοφορεί στις 2 Απριλίου — τι ευχή ή μήνυμα θα ήθελες να κρατήσει το κοινό μετά από την παρακολούθησή της;

Αν είχα μια ευχή, θα ήταν να νιώσουν ότι ακόμη κι όταν τα πράγματα μοιάζουν περίπλοκα ή αβέβαια, υπάρχει πάντα χώρος για αλλαγή, για κατανόηση, για ένα νέο ξεκίνημα. Και ίσως, φεύγοντας, να κρατήσουν κάτι μικρό αλλά πολύτιμο: την ιδέα ότι ακόμα και μέσα στις πιο δύσκολες στιγμές, μπορεί να υπάρξει φως — αρκεί να είμαστε διατεθειμένοι να το αναζητήσουμε.

– Ποια ήταν η πιο έντονη στιγμή στα γυρίσματα που θυμάσαι ακόμα με συναίσθημα ή διδαχή;

Η θλίψη που διαπερνά την ταινία, μέσα από την απώλεια της γυναίκας και του παιδιού μου, αλλά και η απόγνωση που αναδύεται σε αρκετές σκηνές, ήταν από τα πιο δύσκολα και φορτισμένα κομμάτια των γυρισμάτων.

– Όταν ξεκίνησες την καριέρα σου στο θέατρο και την τηλεόραση, φανταζόσουν ότι θα έφτανες να παράγεις τη δική σου μεγάλη κινηματογραφική δουλειά;

Δεν το φανταζόμουν γιατί ήμουν ακόμα μακριά από τα μέσα και τις δυνατότητες που χρειάζονται. Με τον χρόνο όμως, κάθε εμπειρία, κάθε ρόλος και κάθε συνεργασία με οδήγησαν βήμα-βήμα εκεί, δείχνοντάς μου ότι η πίστη στην τέχνη και η αγάπη για τη δημιουργία μπορούν να σε φέρουν εκεί που πριν έμοιαζε αδύνατο.

– Ποια ήταν η πιο απαιτητική ερμηνευτικά στιγμή για σένα μέχρι σήμερα και τι σε βοήθησε να την πετύχεις;

Σε ένα θεατρικό έργο πριν λίγα χρόνια, στο οποίο είχα έναν κόντρα ρόλο. Ο εντελώς αντίθετος ρόλος είναι συνήθως η πιο απαιτητική ερμηνευτικά στιγμή, γιατί σε βάζει να ζήσεις και να εκφράσεις έναν χαρακτήρα που βρίσκεται στα άκρα ή σε πλήρη αντίθεση με εσένα ή με όσα έχεις υποδυθεί μέχρι τώρα. Η επιτυχία σε τέτοιες σκηνές στηρίζεται στην πλήρη αφοσίωση στον ρόλο, την συγκέντρωση σε κάθε λεπτομέρεια και την εμπιστοσύνη στο σκηνοθέτη.

– Πώς συνδυάζεις την έντονη καθημερινότητα της υποκριτικής με τις ευθύνες σου ως επιχειρηματίας στον τουρισμό και στη διοίκηση ξενοδοχειακών μονάδων στην Κω;

Είναι μια μεγάλη πρόκληση και απαιτεί πολύ καλή οργάνωση, διαχείριση χρόνου και ξεκάθαρη προτεραιοποίηση. Και στους δύο κόσμους, η αφοσίωση και η εστίαση στη στιγμή είναι το κλειδί για να τα καταφέρνω.

– Ποια είναι η μεγαλύτερη επαγγελματική φιλοδοξία σου όσον αφορά τις επιχειρηματικές σου δραστηριότητες στην Κω;

Να χτίσω μια επιχείρηση που καινοτομεί, ξεχωρίζει στον κλάδο της ενώ ταυτόχρονα να έχει θετικό κοινωνικό και περιβαλλοντικό αντίκτυπο.

-Πώς επηρεάζει η εμπειρία σου στον τουρισμό το πώς αντιμετωπίζεις τις προκλήσεις στην παραγωγή και στη δημιουργική διαδικασία μιας ταινίας;

Η τουριστική εμπειρία απαιτεί καθημερινή συνεργασία με διαφορετικούς ανθρώπους: πελάτες, συνεργάτες, προσωπικό, προμηθευτές. Μαθαίνεις να ακούς, να πείθεις και να λύνεις συγκρούσεις με διπλωματικό τρόπο. Στη δημιουργική διαδικασία μιας ταινίας, οι ίδιες δεξιότητες είναι ζωτικής σημασίας: η καλή επικοινωνία μεταξύ σκηνοθέτη, ηθοποιών και τεχνικών ομάδων μπορεί να κάνει τη διαφορά μεταξύ επιτυχημένης ή προβληματικής παραγωγής.

– Η πυγμαχία σε πείσμα και διδάγματα ζωής — τι σου έχει διδάξει αυτό το άθλημα για τον τρόπο που προσεγγίζεις τη δουλειά σου σήμερα;

Η πυγμαχία, πέρα από το προφανές φυσικό κομμάτι, διδάσκει πολλά για την πειθαρχία, την προσοχή στη λεπτομέρεια και τη στρατηγική — όλα στοιχεία που μπορούν να μεταφερθούν σε οποιαδήποτε δουλειά. Στον αγώνα δεν πηγαίνεις απροετοίμαστος. Στη δουλειά, σημαίνει ότι μελετάς, οργανώνεις και κατανοείς το πρόβλημα πριν αναλάβεις δράση. Πολλές φορές προσεγγίζω τη δουλειά μου σαν αγώνα 12 γύρων. Χρειάζεται αντοχή, στρατηγική, προσαρμοστικότητα και αυτοέλεγχο, όχι μόνο δύναμη ή ταχύτητα.

– Τι σημαίνει για σένα η Κως — όχι μόνο σαν τόπος καταγωγής — αλλά σαν πηγή έμπνευσης, ταυτότητα και δύναμη στη ζωή και στην καριέρα σου;

Η Κως φέρνει μαζί της εικόνες, ήχους, μυρωδιές και ιστορίες που διαμορφώνουν τη φαντασία και τη δημιουργικότητά μου. Μου δίνει θάρρος, αυτοπεποίθηση και αίσθηση σκοπού. Οι δυσκολίες μοιάζουν πιο διαχειρίσιμες όταν έχεις πίσω σου την ιστορία και τις αξίες που σε έχουν διαμορφώσει.

Η υπόθεση

Σε ένα νησί, η μυστηριώδης εξαφάνιση μιας οικογένειας τουριστών διαταράσσει τη φαινομενικά ήρεμη ζωή της τοπικής κοινωνίας. Ο αστυνόμος Αντώνης, παρά τις επίμονες προσπάθειές του, οδηγείται σε αδιέξοδο. Τα στοιχεία είναι ελάχιστα και τα στόματα παραμένουν κλειστά. Απελπισμένος, στρέφεται στον παιδικό του φίλο Κώστα – έναν πρώην αστυνομικό που έχει αποσυρθεί μετά από μια αποτυχημένη επιχείρηση εξάρθρωσης διεθνούς σπείρας σωματεμπορίας, η οποία κόστισε τη ζωή της οικογένειάς του.

Συντετριμμένος από ενοχές, ο Κώστας έχει αποκοπεί από όλους, αρνούμενος να επιστρέψει στη δράση. Όμως, όταν βλέπει τη φωτογραφία της εξαφανισμένης μικρής κόρης και διαπιστώνει την απίστευτη ομοιότητά της με τη δική του χαμένη κόρη, κάτι αλλάζει μέσα του. Η υπόθεση παύει να είναι απλώς μια αστυνομική έρευνα – γίνεται βαθιά προσωπική.

Καθώς η έρευνα προχωρά, ο Κώστας έρχεται αντιμέτωπος με ένα οργανωμένο κύκλωμα διακίνησης ανθρώπων, με επικεφαλής τον αδίστακτο Κυριάκο. Στο πλευρό του Κώστα στέκεται η Μαρία, μια δυναμική μπαργούμαν που τον βοηθά να ξαναβρεί την εμπιστοσύνη και την ελπίδα που είχε χάσει. Η αλήθεια, όμως, αποδεικνύεται πιο σκοτεινή απ’ όσο φανταζόταν: η διαφθορά αγγίζει τα υψηλότερα κλιμάκια της αστυνομίας. Όταν ο Κώστας πληροφορείται πως το κορίτσι είναι ακόμη ζωντανό, ξεκινά μια αγωνιώδης μάχη ενάντια στον χρόνο – και ενάντια στους προσωπικούς του δαίμονες.

Σκηνοθεσία & Σενάριο: Μάκης Τσούφης & Στέλιος Ορφανίδης

Πρωταγωνιστούν: Κώστας Καραθωμάς, Ιωάννα Πηλιχού, Αργύρης Γκαγκάνης, Χρήστος Κάλοου, Χάρης Εμμανουήλ, Αλέξανδρος Ρήγας, Μπέσσυ Μάλφα, Μαρία Εγγλεζάκη, Παναγιώτης Τσουλής, Βαγγέλης Κάλοου, Μάνος Αντωνίου και Δαμιανός Νικολαΐδης

Μουσική: Κώστας Μαραγκός

Είδος: Αστυνομικό θρίλερ

Παραγωγή: Κώστας Καραθωμάς, Kappa Films