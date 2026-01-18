Μια άγνωστη σκηνή από τον «Άρχοντα των Δαχτυλιδιών» αποκαλύφθηκε πως υπάρχει, χωρίς ωστόσο να έχει παρουσιαστεί ποτέ στο κοινό.

Ο Πίτερ Τζάκσον, δημιουργός των κινηματογραφικών επιτυχιών «Άρχοντας των Δαχτυλιδιών» και «Χόμπιτ» είχε ξεκαθαρίσει στο παρελθόν ότι δεν σκοπεύει να προχωρήσει σε ακόμη πιο εκτεταμένη έκδοση της θρυλικής τριλογίας, θεωρώντας πως κάτι τέτοιο δεν θα ικανοποιούσε τους φανατικούς θεατές.

Παρόλα αυτά, η σεναριογράφος Φιλίπα Μπόγιενς επιβεβαίωσε σε συνέντευξή της στο περιοδικό Empire ότι υπάρχει μια μυστική σκηνή, η οποία γυρίστηκε κανονικά, αλλά τελικά δεν συμπεριλήφθηκε ποτέ σε καμία εκδοχή των ταινιών.

Η χαμένη σκηνή στο Λοθλόριεν

Η συγκεκριμένη σκηνή αφορούσε τον Άραγκορν και την Άργουεν και διαδραματιζόταν σε προγενέστερη χρονική περίοδο από τα γεγονότα του Πολέμου του Δαχτυλιδιού. Όπως αποκάλυψε η Μπόγιενς, παρουσίαζε έναν νεαρό Άραγκορν στα πρώτα στάδια της σχέσης του με την Άργουεν.

«Υπήρχε μια μικρή σκηνή στο Λοθλόριεν, αλλά δεν ήταν εκτενής», ανέφερε, αποφεύγοντας να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες για το περιεχόμενό της.

Η Άργουεν που δεν μπήκε ποτέ στη Συντροφιά

Με αφορμή τη συμπλήρωση 25 χρόνων από την κυκλοφορία της τριλογίας, η Λιβ Τάιλερ αποκάλυψε επίσης στο Empire ότι η Άργουεν αρχικά είχε σχεδιαστεί ώστε να συμμετέχει ενεργά στη Συντροφιά του Δαχτυλιδιού.

Η ιδέα τελικά εγκαταλείφθηκε για λόγους αφήγησης, ωστόσο η ηθοποιός συμμετείχε στα γυρίσματα της μάχης στο Χελμς Ντιπ και γύρισε σκηνές δράσης, οι οποίες δεν εμφανίστηκαν ποτέ στην τελική κόπια. Από το αρχικό αυτό πλάνο διατηρήθηκε μόνο η – τότε αμφιλεγόμενη – παρουσία των ξωτικών στη μάχη.

Οι αποκαλύψεις αυτές έρχονται να φωτίσουν άγνωστες πτυχές μιας από τις πιο εμβληματικές κινηματογραφικές τριλογίες όλων των εποχών.