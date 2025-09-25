Η ταινία που όλοι περιμένουν και ήδη στην άλλη άκρη του Ατλαντικού έχει ενθουσιάσει κοινό και κριτικούς, κάνει πρεμιέρα αυτή την εβδομάδα. Το αριστούργημα της χρονιάς δια χειρός Πολ Τόμας Άντερσον, «Μια Μάχη Μετά την Άλλη» με πρωταγωνιστές τους εξαιρετικούς Λεονάρντο Ντι Κάπριο και Σον Πεν έρχεται σήμερα στους ελληνικούς κινηματογράφους και αναμένεται να μονοπωλήσει το ενδιαφέρον των σινεφίλ.

Πρεμιέρα κάνει και το «»Harvest» της Αθηνάς Ραχήλ Τσαγγάρη που αξίζει την προσοχή σας, όπως και το δραματικό «Διαβάζοντας τη Λολίτα στην Τεχεράνη».

Μια Μάχη Μετά την Άλλη

Σκηνοθεσία: Πολ Τόμας Άντερσον

Σενάριο: Πολ Τόμας Άντερσον

Μουσική: Τζόνι Γκρίνγουντ

Πρωταγωνιστούν: Λεονάρντο ΝτιΚάπριο, Σον Πεν, Μπενίσιο ντελ Τόρο, Ρετζίνα Χολ, Τεγιάνα Τέιλορ, Τσέις Ινφινίτι

Διάρκεια: 170 λεπτά

Η.Π.Α., 2025

Διανομή: Tanweer

Η υπόθεση

Oταν ο σατανικός τους αντίπαλος ξαναεμφανίζεται έπειτα από 16 χρόνια, μια ομάδα πρώην επαναστατών επανενώνεται για να σώσει την κόρη ενός από τα μέλη της.

Harvest

Σκηνοθεσία: Αθηνά Ραχήλ Τσαγγάρη

Σενάριο: Τζόσλιν Μπαρνς, Αθηνά Ραχήλ Τσαγγάρη

Μουσική: Νικολά Μπέκερ, Ιαν Χάσετ, Κέιλεμπ Λάντρι Τζόουνς, Λεξ

Πρωταγωνιστούν: Κέιλεμπ Λάντρι Τζόουνς, Χάρι Μέλινγκ, Ρόζι ΜακΓιούεν, Αρίνζε Κένε, Θαλίσα Τεϊξέιρα, Φρανκ Ντίλαν

Διάρκεια: 134 λεπτά

Ηνωμένο Βασίλειο, Γερμανία, Ελλάδα, Γαλλία, ΗΠΑ, 2024

Διανομή: Cinobo

Η υπόθεση

Κατά τη διάρκεια επτά παραισθησιογόνων ημερών, ένα ανώνυμο χωριό, σ’ έναν απροσδιόριστο χρόνο και τόπο, εξαφανίζεται. Στη κωμικοτραγική εκδοχή του γουέστερν της Τσαγγάρη, o Γουόλτερ Θερσκ –ένας αστός που έγινε αγρότης– και ο Λόρδος Τσαρλς Κεντ, γαιοκτήμονας της περιοχής, είναι δυο παιδικοί φίλοι που προετοιμάζονται να αντιμετωπίσουν μια εισβολή από τον έξω κόσμο: την πληγή της νεωτερικότητας.

Διαβάζοντας τη Λολίτα στην Τεχεράνη

Σκηνοθεσία: Έραν Ρικλίς

Σενάριο: Μάρτζορι Ντέιβιντ

Πρωταγωνιστούν: Γκολσιφτέχ Φαραχανί, Ζαρ Αμίρ Εμπραχίμι, Μίνα Καβανί, Μπαχάρ Μπεϊχάγκι, Ιζαμπέλα Νεφάρ, Ράχα Ραχμπαρί, Λάρα Γουλφ, Σαχμπάζ Νοσίρ, Αράς Μαραντί, Καταγιούνε Αχμαντί, Ρεζά Ντιάκο, Ας Γκολντέχ

Διάρκεια: 108 λεπτά

Διανομή: Feelgood

Καθώς οι ισλαμικές ομάδες ηθικής πραγματοποιούν αυθαίρετες επιδρομές στην Τεχεράνη και οι φονταμενταλιστές καταλαμβάνουν τα πανεπιστήμια, η Azar Nafisi, μια παθιασμένη με τη λογοτεχνία δασκάλα, συγκεντρώνει κρυφά έξι από της πιο αφοσιωμένες μαθήτριές της για να διαβάσουν απαγορευμένα δυτικά κλασικά έργα. Ασυνήθιστες στο να εκφράζουν την άποψή της, σύντομα βγάζουν τα πέπλα της και οι ιστορίες της συνυφαίνονται με τα μυθιστορήματα που διαβάζουν: της οι ηρωίδες του Ναμπόκοφ, του Φ. Σκοτ Φιτζέραλντ, του Χένρι Τζέιμς ή της Τζέιν Όστιν, οι γυναίκες στο σαλόνι της Nafisi τολμούν να ονειρεύονται, να ελπίζουν και να αγαπούν, και εμείς παρακολουθούμε την πολυπλοκότητα της ζωής των ατόμων που αντιμετωπίζουν πολιτική, ηθική και προσωπική πολιορκία. Η ταινία «Διαβάζοντας τη Λολίτα στην Τεχεράνη» είναι μια αξιοσημείωτη και συγκινητική εξερεύνηση της σθεναρής αντίστασης των γυναικών στο επαναστατικό Ιράν.

Χαμένα Όνειρα

Σκηνοθεσία: Μισέλ Φράνκο

Σενάριο: Μισέλ Φράνκο

Πρωταγωνιστούν: Τζέσικα Τσαστέιν, Ισαάκ Ερνάντες, Ρούπερτ Φρεντ, Μάρσαλ Μπελ

Διάρκεια: 95 λεπτά

Μεξικό, Η.Π.Α., 2025

Διανομή: Spentzos Film

Η υπόθεση

Ένα ρομάντζο ανθίζει ανάμεσα σε μία γυναίκα υψηλής κοινωνικής τάξης και έναν Μεξικανό χορευτή μπαλέτου, το οποίο περιπλέκεται από τις αντίθετες ζωές και τις κουλτούρες τους. Πιστεύοντας ότι η σύντροφός του θα τον στηρίξει, ο χορευτής περνά τα σύνορα για να κυνηγήσει τα όνειρά του στο Σαν Φρανσίσκο. Αλλά καθώς η φιλοδοξία και η αγάπη συγκρούονται με τις σκληρές πραγματικότητες, πρέπει να αντιμετωπίσει την αληθινή φύση της σχέσης τους.

Μπερλινγκουέρ: Η Μεγάλη Ελπίδα

Σκηνοθεσία: Αντρέα Σέγκρε

Σενάριο: Μάρκο Πετενέλλο, Αντρέα Σέγκρε

Μουσική: Iosonouncane

Πρωταγωνιστούν: Έλιο Τζερμάνο, Πάολο Πιερομπόν, Ρομπέρτο Τσίτραν, Ελενα Ραντονίτσιτς, Φαμπρίτσια Σάκι, Πάολο Καλαμπρέζι, Αντρέα Πενάκι, Τζόρτζιο Τιραμπάσι, Στέφανο Αμπάτι, Φραντσέσκο Ακουαρόλι

Διάρκεια: 123 λεπτά

Ιταλία, Βέλγιο, Βουλγαρία, 2024

Διανομή: Weird Wave

Η υπόθεση

Ο Ενρίκο Μπερλινγκουέρ, Γενικός Γραμματέας του πιο ισχυρού Κομμουνιστικού Κόμματος στον δυτικό κόσμο, αμφισβήτησε τις διεθνείς ισορροπίες επιδιώκοντας να φέρει τους κομμουνιστές στην εξουσία στην Ιταλία και να πετύχει τον σοσιαλισμό σε μία δημοκρατική χώρα. Από το 1973, όταν γλίτωσε από επίθεση των βουλγαρικών μυστικών υπηρεσιών, έως τη δολοφονία του βασικού του συμμάχου, Άλντο Μόρο, το 1978, χωρίς να παραλείπονται τα ταξίδια του στη Μόσχα και τα εξώφυλλα του Time, η ταινία αφηγείται την ιστορία ενός ανθρώπου που θέλησε να αλλάξει τον κόσμο, αλλά απέτυχε.

Το Κουκλόσπιτο της Γκάμπι: Η Ταινία

Σκηνοθεσία: Ράιαν Κρέγκο

Σενάριο: Ράιαν Κρέγκο, Μελάνι Γουίλσον ΛαΜπράσιο, Ανταμ Γουίλσον

Μουσική: Στέφανι Εκονόμου

Πρωταγωνιστούν: Λάιλα Λόκχαρτ Κρέινερ, Τόμας Λένον, Τζέισον Μαντζούκας, Ιγκο Νουόντιμ, Κάιλ Μούνι, Mελίσα Βιγιασενόρ, Φόρτσιουν Φέιμστερ, Γκλόρια Εστέφαν, Κρίστεν Γουίγκ

Διάρκεια: 98 λεπτά

Η.Π.Α., 2025

Διανομή: Tanweer

Η υπόθεση

Η Γκάμπι ξεκινάει για ένα οδοιπορικό με τη γιαγιά της, με προορισμό το Κατ Φρανσίσκο. Όταν όμως το αγαπημένο της κουκλόσπιτο καταλήγει στα χέρια μιας εκκεντρικής κυρίας που αγαπά τις γάτες, η Γκάμπι θα ζήσει μια περιπέτεια στον πραγματικό κόσμο για να φέρει ξανά μαζί τις Γκάμπι Γάτες και να σώσει το κουκλόσπιτο πριν να είναι αργά.

Κλείδωσες; Οι Άγνωστοι 2

Σκηνοθεσία: Ρένι Χάρλιν

Σενάριο: Άλαν Ρ. Κοέν, Αλαν Φρίντλαντ

Μουσική: Τζάστιν Μπέρνετ, Οσκαρ Σενέν

Πρωταγωνιστούν: Μαντελέιν Πετς, Γκάμπριελ Μπάσο, Έμα Χόρβαθ

Διάρκεια: 96 λεπτά

Η.Π.Α., 2025

Διανομή: Spentzos Film

Η υπόθεση

Στο δρόμο τους για το μήνα του μέλιτος, το όχημα ενός ζευγαριού χαλάει, αναγκάζοντάς τους να καταφύγουν σε ένα απομακρυσμένο Airbnb. Καθώς πέφτει η νύχτα, τρεις μασκοφόροι άγνωστοι τους τρομοκρατούν μέχρι τα ξημερώματα.

Η Γη της Επαγγελίας

Σκηνοθεσία: Αντρέι Βάιντα

Σενάριο: Αντρέι Βάιντα

Μουσική: Βόζιεκ Κιλάρ

Πρωταγωνιστούν: Ντανιέλ Ολμπρίνσκι, Βόιτσιεχ Πσόνιακ, Αντρέι Σεβέριν

Διάρκεια: 179 λεπτά

Πολωνία, 1975

Διανομή: New Star

Η υπόθεση

Η ιστορία διαδραματίζεται στην πόλη του Λοτζ, ένα από τα μεγαλύτερα ευρωπαϊκά κέντρα υφαντουργίας του 19ου αιώνα, που βρίσκεται σε ραγδαία ανάπτυξη. Η ψαλίδα μεταξύ εργοστασιαρχών, συνήθως Γερμανών, Εβραίων, Πολωνών, και εργατικής τάξης, ολοένα και μεγαλώνει. Τρεις νέοι φίλοι, ένας Πολωνός, ένας Εβραίος κι ένας Γερμανός, βάζουν τα χρήματά τους για να χτίσουν ένα εργοστάσιο. Όμως ο άγριος καπιταλισμός τους καταπίνει και τους αναγκάζει να πράξουν ενάντια στις ηθικές αρχές τους. Μέσα από τη ζωή τους, ο Wajda, αντικατοπτρίζει την μετάβαση της Πολωνίας του 19ου αιώνα, από τον φεουδαλισμό στον καπιταλισμό.