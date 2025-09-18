Η νέα κινηματογραφική εβδομάδα μόλις ξεκινά και μαζί της φέρνει την πολυαναμενόμενη και πολυδιαφημισμένη ταινία, «Ένα Μεγάλο Όμορφο Τολμηρό Ταξίδι» με τους Μάργκοτ Ρόμπι και Κόλιν Φάρελ.

Πρεμιέρα, όμως κάνει ο «Μολυβένιος Στρατιώτης» με τους Τζέιμι Φοξ, Ρόμπερτ Ντε Νίρο και Σκοτ Ίστγουντ.

Ένα Μεγάλο Όμορφο Τολμηρό Ταξίδι

Σκηνοθεσία: Κογκονάντα

Σενάριο: Σεθ Ρέις

Μουσική: Τζο Χισάισι

Πρωταγωνιστούν: Μάργκοτ Ρόμπι, Κόλιν Φάρελ, Κέβιν Κλάιν, Φίμπι Γουόλερ-Μπριτζ

Διάρκεια: 139 λεπτά

Η.Π.Α., 2025

Διανομή: Feelgood

Η υπόθεση

Πώς θα σας φαινόταν αν μπορούσατε να ανοίξετε μια πόρτα και περνώντας μέσα από αυτήν να ξαναζήσετε μια καθοριστική στιγμή από το παρελθόν σας; Η Sarah και ο David είναι δύο άγνωστοι μεταξύ τους που συναντιούνται στον γάμο ενός κοινού τους φίλου και πολύ σύντομα, μέσα από μια αναπάντεχη τροπή της μοίρας, θα βρεθούν συνοδοιπόροι σε ένα Μεγάλο Όμορφο Τολμηρό Ταξίδι – μια αστεία, φανταστική, σαρωτική περιπέτεια, όπου θα ξαναζήσουν σημαντικές στιγμές από το παρελθόν τους, διαφωτίζοντας το πώς έφτασαν εκεί που βρίσκονται στο παρόν… και ενδεχομένως έχοντας την ευκαιρία να αλλάξουν το μέλλον τους.

Μαύρη Φάλαινα

Σκηνοθεσία: Πέμπλο Χερνάντο

Σενάριο: Πάμπλο Χερνάντο

Φωτογραφία: Σάρα Γκαλέγκο Γκράου

Μουσική: Ιζασκούν Γκονζάλες

Πρωταγωνιστούν: Ινγκριντ Γκαρσία-Τζόνσον, Ραμόν Μπαρέα

Διάρκεια: 108 λεπτά

Ισπανία, Ιταλία, 2024, Έγχρωμο

Διανομή: Weird Wave

Η υπόθεση

H Ίνγκριντ είναι μια πληρωμένη δολοφόνος με ένα ιδιαίτερο χάρισμα: χρησιμοποιεί το σκοτάδι για να περάσει σε ένα παράλληλο σύμπαν ώσπου να επανεμφανιστεί σε κάποιο άλλο μέρος στον αληθινό κόσμο. Αυτό της επιτρέπει να μπαινοβγαίνει στα σπίτια των θυμάτων της χωρίς να αφήνει πίσω κανένα αποδεικτικό στοιχείο, αλλά της στερεί κάτι από την ανθρώπινη υπόστασή της. Τη δύναμη αυτή την απέκτησε όταν ήταν ακόμα παιδί, όταν ένα βράδυ την άγγιξε ένα τέρας και τα μάτια της έγιναν μαύρα. Έκτοτε, κάθε φορά που επιστρέφει από το σκοτάδι, εκκρίνει από το κεφάλι της μια παράξενη λευκή ουσία, την οποία συλλέγει και φυλάει πολύ προσεκτικά σε ένα μεταλλικό μπαούλο.

Μία μέρα, προσλαμβάνεται από έναν γκάνγκστερ της περιοχής για να σκοτώσει έναν επιχειρηματία που φιλοδοξεί να θέσει το λιμάνι υπό τον έλεγχό του. Όταν όμως ο γκάγγκστερ δέχεται μία επίσκεψη από έναν λαθρέμπορο και διακινητή μυστηριωδών θαλάσσιων πλασμάτων, βυθιζόμαστε σε μια άβυσσο όπου τα όρια του ανθρώπινου και του μη ανθρώπινου είναι οριστικά δυσδιάκριτα και η Ίνγκριντ θα χρειαστεί να παλέψει για την ελευθερία της…

Ο Μεσολαβητής

Σκηνοθεσία: Ντέιβιντ Μακένζι

Σενάριο: Τζάστιν Πιασέκι

Μουσική: Τόνι Ντούγκαν

Πρωταγωνιστούν: Ριζ Άχμεντ, Λίλι Τζέιμς, Σαμ Γουόρθινγκτον

Διάρκεια: 112 λεπτά

Η.Π.Α., 2024

Διανομή: The Film Group

Η υπόθεση

Ο Ας είναι ένας κορυφαίος μεσολαβητής που ειδικεύεται στη διαπραγμάτευση επικερδών συμφωνιών μεταξύ διεφθαρμένων εταιρειών και ατόμων που απειλούν να τις καταστρέψουν. Κρατά την ταυτότητά του μυστική και ακολουθεί πάντα ένα αυστηρό σύνολο κανόνων. Όμως, όταν μια μέρα λαμβάνει ένα μήνυμα από μια πιθανή πελάτισσα, που χρειάζεται την προστασία του απλώς για να παραμείνει ζωντανή, οι κανόνες αρχίζουν γρήγορα να αλλάζουν.

Μολυβένιος Στρατιώτης

Σκηνοθεσία: Μπραντ Φέρμαν

Σενάριο: Μπραντ Φέρμαν, Τζες Φουερστ, Πάμπλο Φένχβες

Μουσική: Κρις Χάτζιαν

Πρωταγωνιστούν: Τζέιμι Φοξ, Ρόμπερτ Ντε Νίρο, Σκοτ Ιστγουντ

Διάρκεια: 86 λεπτά

Η.Π.Α., Ηνωμένο Βασίλειο, 2025

Διανομή: Tanweer

Η υπόθεση

Ένας πρώην κομάντο των ειδικών δυνάμεων αναζητά εκδίκηση από έναν αρχηγό αίρεσης, ο οποίος έχει διαφθείρει τους πρώην συμπολεμιστές του, τους Σίντζας. Ο ηγέτης αυτός, γνωστός ως ο Μποκούσι, ενώ υπόσχεται στους βετεράνους προστασία, αποβαίνει καταστροφική επιρροή για εκείνους. Τότε, ένας πρώην στρατιώτης θα συμμαχήσει μαζί του, προκειμένου διεισδύσουν στο φρούριο του Μποκούσι και να ξεσκεπάσουν την τυραννική του κυριαρχία.

Έρωτας στη Βαρκελώνη

Σκηνοθεσία: Σεσκ Γκάι

Σενάριο: Σεσκ Γκάι, Εντουαρντ Σόλα

Μουσική: Αρνάου Μπαταγιέ

Πρωταγωνιστούν: Νόρα Ναβάς, Χουάν Ντιέγκο Μπότο, Ροδρίγο ντε λα Σέρνα

Διάρκεια: 100 λεπτά

Ισπανία, 2025

Διανομή: Cinobo

Η υπόθεση

Η Εύα, παντρεμένη με παιδιά, ανακαλύπτει ξανά την επιθυμία και το πάθος, μετά από ένα επαγγελματικό ταξίδι στη Ρώμη. Επιστρέφοντας στη Βαρκελώνη, αποφασίζει να κυνηγήσει τον έρωτα κάνοντας μια νέα αρχή. Θα βρει ξανά την αγάπη;

Escape

Σκηνοθεσία: Ροντρίγκο Κορτές

Σενάριο: Ροντρίγκο Κορτές

Μουσική: Βίκτορ Ρέιες

Πρωταγωνιστούν: Μάριο Κάσας, Αννα Καστίγιο, Χοσέ Γκαρσία, Γκιγιέρμο Τολέδο, Χοσέ Μαρία Που

Διάρκεια: 126 λεπτά

Ισπανία, Γαλλία, 2024

Διανομή: Weird Wave

Η υπόθεση

Ο Ν. δεν νιώθει ικανός να πάρει ούτε μια απόφαση στη ζωή του. Ίσως πρέπει να σταματήσει να έχει επιλογές. Ο ψυχολόγος που επισκέπτεται δεν ξέρει πώς να τον αντιμετωπίσει ούτε η αδελφή του, που προσπαθεί να τον στηρίξει χωρίς αποτέλεσμα. Ο Ν. αποφασίζει ότι η λύση σε όλα τα προβλήματά του είναι να ζήσει στη φυλακή και θα κάνει ό,τι χρειαστεί για να το πετύχει. Θα μπορέσουν οι αγαπημένοι του να τον σταματήσουν από το να διαπράττει όλο και πιο σοβαρά εγκλήματα; Μέχρι πού θα φτάσει ο δικαστής προκειμένου να μην του παραχωρήσει αυτό που θέλει;

Το Παιδί-Αστραπή και ο Τιγρούλης

Σκηνοθεσία: Χάντι Μοχαμαντιάν

Σενάριο: Χάντι Μοχαμαντιάν, Μοχαμαντάλι Ραμεζανπούρ

Μουσική: Αμίρ Ταβασόλι, Μοχαμαντρέζα Ταβασόλι, Σαχζεβάρ

Διάρκεια: 82 λεπτά

Ιράν, Μαλαισία, 2023

Διανομή: NEO Films

Η υπόθεση

Κατά τη διάρκεια μιας οικογενειακής εκδρομής στο δάσος, ο Μο ένα παιδί που λατρεύει τους υπερήρωες και αυτοαποκαλείται το Παιδί-Αστραπή χάνεται και συναντά μια σπάνια τίγρη, τον Τιγρούλη, που μιλάει και προσπαθεί να ξεφύγει από κακούς που κυνηγούν ζώα. Μαζί ξεκινούν μια συναρπαστική περιπέτεια γεμάτη κινδύνους, φιλία και ηρωισμό, με στόχο να προστατεύσουν τα ζώα και να σώσουν το δάσος. Το Παιδί-Αστραπή και ο Τιγρούλης θα ανακαλύψουν την αληθινή έννοια

του θάρρους και της συνεργασίας και θα αποδείξουν πως ακόμη και οι πιο μικροί μπορούν να κάνουν τη διαφορά στον κόσμο!