Ο Σεπτέμβρης ξεκινάει δυναμικά, φέρνοντας ταινίες που περιμέναμε να κάνουν πρεμιέρα, όπως το δυνατό φιλμ του Ντάρεν Αρονόφσκι, ο οποίος μετά την οσκαρική «Φάλαινα» επιστρέφει με τη μαύρη κωμωδία «Κλέφτης από σπόντα».

Στις νέες ταινίες που θα λέγαμε ότι ξεχωρίζουν (χωρίς να είναι κάποια από αυτές «δυνατό χαρτί»), είναι και η «Ζωή του Τσακ» σε σκηνοθεσία Μάικ Φλάναγκαν, η ελληνική «Riviera» του Ορφέα Περετζή, ενώ για τους φαν του τρόμου, κάνει πρεμιέρα και το «Κάλεσμα 4: Τελευταία Τελετουργία», όπου το ζεύγος Γουόρεν αναμετριέται για τελευταία φορά με το μεταφυσικό. Ωστόσο, την προσοχή σας αξίζουν οι «Δεσμώτες» του Γκούσταβ Μέλερ και οι «Τρεις φίλες» του Εμμάνουελ Μουρέ.

Κλέφτης από Σπόντα

Σκηνοθεσία: Ντάρεν Αρονόφσκι

Σενάριο: Τσάρλι Χιούστον

Πρωταγωνιστούν: Όστιν Μπάτλερ, Ζόε Κράβιτς, Ματ Σμιθ, Ρετζίνα Κινγκ, Λιβ Σράιμπερ, Βίνσεντ Ντ’Ονόφριο, Γκρίφιν Νταν, Μπαντ Μπάνι, Κάρολ Κέιν, Γουίλ Μπριλ, Τζορτζ Αμπούντ, Ντ’Φάροου Ουν-Α-Τάι, Γιούρι Κοκολόλνικοφ, Νικίτα Κουκούσκιν, Γκρεγκ Μπέλο

Διάρκεια: 107 λεπτά

Διανομή: Feelgood

Η υπόθεση

Μπορεί ο Hank Thompson (Όστιν Μπάτλερ) να έχει αφήσει πίσω του τις ένδοξες μέρες του ως ένας πολλά υποσχόμενος παίκτης του μπέιζμπολ, αλλά έχει μια υπέροχη σύντροφο (Ζόε Κράβιτς), είναι μπάρμαν σε ένα καταγώγιο στη Νέα Υόρκη και η αγαπημένη του ομάδα μπορεί και να τα καταφέρει παρά τα προγνωστικά. Όταν ο πάνκης γείτονάς του, Russ, (Ματ Σμιθ) του ζητάει να φροντίσει τη γάτα του για μερικές μέρες, ο Hank καταλήγει μπλεγμένος με ένα αλλοπρόσαλλο τσούρμο από απειλητικούς γκάνγκστερς. Όλοι στρέφονται εναντίον του και το πρόβλημα είναι ότι δεν ξέρει τον λόγο. Για να ξεφύγει από τον όλο και πιο ασφυκτικό κλοιό, θα σκαρφιστεί διάφορες πονηριές μήπως και επιβιώσει για να ανακαλύψει τον λόγο που τον καταδιώκουν.

Η Ζωή του Τσακ

Σκηνοθεσία: Μάικ Φλάναγκαν

Σενάριο: Μάικ Φλάναγκαν

Μουσική: The Newton Brothers

Πρωταγωνιστούν: Τομ Χίντλστον, Τζέικομπ Τρεμπλέι, Μπέντζαμιν Πάτζακ, Κόντι Φλάναγκαν, Τσιουετέλ Έτζιοφορ, Κάρεν Γκίλαν, Μαρκ Χάμιλ, Νικ Οφερμαν, Μία Σάρα, Αναλίζ Μπάσο, Καρλ Λάμπλι, Κέιτ Σίγκελ, Σαμάνθα Σλόιαν, Τρίνιτι Τζο-Λι Μπλις

Διάρκεια: 111 λεπτά

Διανομή: Cinobo, Faliro House

Η υπόθεση

Βασισμένη στο ομώνυμο διήγημα του Στίβεν Κινγκ, η ζωή του Τσαρλς «Τσακ» Κραντζ παρουσιάζεται μέσα από τρία κεφάλαια που τονίζουν το θαύμα της αγάπης, τον πόνο της απώλειας και το ατομικό σύμπαν που πλάθει ο καθένας μας κατά την παρουσία του στη Γη.

Το Κάλεσμα 4: Τελευταία Τελετουργία

Σκηνοθεσία: Μάικλ Τσάβες

Σενάριο: Ίαν Γκόλντμπεργκ, Ρίτσαρντ Νάινγκ, Ντέιβιντ Λέσλι Τζόνσον-ΜακΓκόλντρικ

Πρωταγωνιστούν: Πάτρικ Γουίλσον, Βέρα Φαρμίγκα, Μία Τόμλινσον, Μπεν Χάρντι, Ρεμπέκα Κάλντερ, Ελιοτ Κόουαν, Σάνον Κουκ, Στιβ Κόουλτερ, Κίλα Λορντ Κάσιντι, Μπο Γκάντσντον, Τίλι Γουόκερ, Μόλι Κάρτραϊτ

Διάρκεια: 135 λεπτά

Διανομή: Tanweer

Η υπόθεση

Οι ερευνητές του παραφυσικού Εντ και Λορέιν Γουόρεν αναλαμβάνουν μια τελευταία τρομακτική υπόθεση που αφορά μυστηριώδεις οντότητες τις οποίες πρέπει να αντιμετωπίσουν.

Σκηνοθεσία: Ορφέας Περετζής

Σενάριο: Ορφέας Περετζής

Πρωταγωνιστούν: Εύα Σαμιώτη, Μιχάλης Συριόπουλος, Μαρία Αποστολακέα, Κώστας Κορωναίος, Μυρτώ Μεϊτάνη-Καστρινάκη

Διάρκεια: 84 λεπτά

Διανομή: NEO Films

Η υπόθεση

Στον τοίχο της οικογενειακής πανσιόν στην Αθηναϊκή Ριβιέρα ένας μυστηριώδης λεκές εμφανίζεται. Οι παλιοί ένοικοι ένας ένας την εγκαταλείπουν και οι εργολάβοι καιροφυλακτούν, η ανάπλαση βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη. Καθώς τα πάντα γύρω τους «εξευγενίζονται» δυο γυναίκες, η Άλκηστη και η Άννα, μητέρα και κόρη, θα προσπαθήσουν να ξαναχτίσουν τη σχέση τους και να βρουν τη θέση τους σε έναν κόσμο που αλλάζει με αμείλικτη ταχύτητα.

Δεσμώτες

Σκηνοθεσία: Γκούσταβ Μέλερ

Σενάριο: Γκούσταβ Μέλερ, Εμιλ Νίγκααρντ Αλμπερτσεν

Πρωταγωνιστούν: Σίντσε Μπάμπετ Κνουντσεν, Σεμπάστιαν Μπουλ, Νταρ Σαλίμ, Μαρίνα Μπουράς, Όλαφ Γιοχάνεσεν, Γιάκομπ Λόμαν

Διάρκεια: 100 λεπτά

Διανομή: Weird Wave

Η υπόθεση

Μέχρι πρότινος υποδειγματική σωφρονιστική υπάλληλος σε φυλακή ανδρών, βάζει την επαγγελματική και ατομική της ηθική σε κίνδυνο όταν γίνεται πιόνι σε ένα ριψοκίνδυνο παιχνίδι που αψηφά κανόνες και λογική. Όλα αυτά συμβαίνουν μετά την άφιξη ενός σκληροτράχηλου νεαρού κρατούμενου ο οποίος συνδέεται τραυματικά με το παρελθόν της. Χωρίς να αποκαλύψει σε κανέναν το μυστικό της, η Εύα ζητά να μεταφερθεί στην πτέρυγά του στη φυλακή: την πιο βίαιη πτέρυγα, με τους πιο επικίνδυνους κρατούμενους. Η εμμονή της με τον νεαρό θα υπονομεύσει κάθε αίσθηση επαγγελματικού καθήκοντος – θέτοντας σε κίνδυνο ακόμα και την ίδια της τη ζωή.

Τρεις Φίλες

Σκηνοθεσία: Εμμάνουελ Μουρέ

Σενάριο: Κάρμεν Λερουά, Εμμάνουελ Μουρέ

Πρωταγωνιστούν: Καμίγ Κοτέν, Σαρά Φορεστιέ, Ιντιά Χερ

Διάρκεια: 117 λεπτά

Διανομή: Spentzos Film

Η υπόθεση

Η Ζοάν δεν είναι πλέον ερωτευμένη με τον Βίκτωρ και έχει ενοχές που τον απάτησε. Η Αλίς, η καλύτερή της φίλη, τη διαβεβαιώνει ότι και η ίδια δεν νιώθει πάθος για τον Ερίκ κι όμως η σχέση τους πηγαίνει περίφημα! Δεν γνωρίζει ότι εκείνος έχει σχέση με τη Ρεμπέκα, την κοινή τους φίλη… Όταν η Ζοάν αποφασίζει τελικά να εγκαταλείψει τον Βικτόρ και εκείνος εξαφανίζεται, οι ζωές και οι ιστορίες των τριών φίλων ανατρέπονται.

Τα Κακά Παιδιά 2

Σκηνοθεσία: Πιερ Πέριφελ, Τζέι Πι Σανς

Σενάριο: Γιόνι Μπρένερ, Ιταν Κόεν

Με τις φωνές των: Στα ελληνικά ακούγονται: Ντένης Μακρής, Χάρης Γρηγορόπουλος, Κατερίνα Τσάβαλου, Αγγελος Λιάγκος, Θάνος Λέκκας, Αννα Κουτσαφτίκη, Βάσια Λακουμέντα, Ελενα Δελακούρα, Μαριάνθη Σοντάκη, Μαρία Πλακίδη, Bασίλης Μήλιος, Κωνσταντίνος Λάγκος

Διάρκεια: 104 λεπτά

Διανομή: Tanweer

Η υπόθεση

Στο νέο γεμάτο δράση κεφάλαιο της πολυβραβευμένης κωμωδίας της DreamWorks Animation για μια αχτύπητη συμμορία ζώων, τα μεταμελημένα πια Κακά Παιδιά προσπαθούν (πολύ, πολύ σκληρά) να γίνουν καλά, αλλά καταλήγουν να εμπλέκονται σε μια επικίνδυνη ληστεία με παγκόσμια εμβέλεια, σχεδιασμένη από μια νέα ομάδα εγκληματιών που δεν είχαν προβλέψει: Τα Κακά Κορίτσια.

Ραν

Σκηνοθεσία: Ακίρα Κουροσάβα

Σενάριο: Ακίρα Κουροσάβα, Χιντέο Ογκούνι, Μασάτο Ιντε

Πρωταγωνιστούν: Τατσούγια Νακατάι, Ακίρα Τεράο, Τζινπάτσι Νεζού, Νταϊσούκε Ριού, Μίεκο Χαράντα, Γιοσίκo Μιγιαζάκι, Μανσάι Νομούρα, Χισάσι Ιγκάουα, Τακέσι Κάτο

Διάρκεια: 162 λεπτά

Η υπόθεση

Στη μεσαιωνική Ιαπωνία, ένας ηλικιωμένος βασιλιάς αποφασίζει να μοιράσει το βασίλειό του στους τρεις γιους του, οι οποίοι θα ζουν σε τρία διαφορετικά παλάτια. Οι δύο μεγαλύτεροι σε ηλικία είναι ιδιαίτερα ευτυχισμένοι με την απόφαση του πατέρα τους, αλλά ο μικρότερος έχει ενδοιασμούς και πιστεύει ότι ο πατέρας του τα έχει χάσει. Ο ίδιος προβλέπει ότι το μέλλον θα είναι ζοφερό για τα δύο μεγαλύτερα αδέρφια, καθώς δεν θα αργήσουν να εμπλακούν σε καβγάδες και να πολεμούν ο ένας τον άλλον.

Ταξίδι στην Ιταλία

Σκηνοθεσία: Ρομπέρτο Ροσελίνι

Σενάριο: Βιταλιάνο Μπρανκάτι, Ρομπέρτο Ροσελίνι, Αντόνιο Πιετραντζέλι

Πρωταγωνιστούν: Ίνγκριντ Μπέργκμαν, Τζορτζ Σάντερς

Διάρκεια: 97 λεπτά

Διανομή: New Star

Η υπόθεση

Ο πλούσιος Βρετανός δικηγόρος Αλεξ και η σύζυγός του Κάθριν επισκέπτονται τη Νάπολη προκειμένου να διευθετήσουν τα της περιουσίας ενός θείου που απεβίωσε. Το ταξίδι αυτό θα είναι η τελευταία ελπίδα αναβίωσης του γάμου τους, που αντιμετωπίζει πλήθος προβλημάτων.